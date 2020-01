Senický klub sa ocitol v zložitej situácii

Záhoráci však dúfajú v lepšie časy.

21. jan 2020 o 8:16 Martina Radošovská

SENICA. Fortunaligista zo Záhoria sa ocitol v komplikovanej situácii, ktorú v klube momentálne riešia.

S prvým tréningom Senice prišli aj informácie o utiahnutí finančného kohútika zo strany venezuelského majiteľa klubu, ktorý chce z klubu postupne odísť.

Prebiehajú viaceré rokovania

Prečítajte si tiež: Senický pohár vo futsale získal Alchem Senica. Pozrite si fotky Čítajte

O tom aká je aktuálna situácia v klube na Záhorí sme sa obrátili na Ivana Tobiáša, ktorý je športovým sekretárom klubu, ako aj na trénera Michala Ščasného.

Od prvotných informácií, že klub hľadá nového investora sa zatiaľ nič výrazné neudialo. Z kabíny odišlo viacero hráčov a káder aj naďalej pokračuje v naplánovanej príprave, aj keď len v oklieštenej zostave.

Ako sa odvolal Ivan Tobiáš, majiteľ klubu by k aktuálnej situácii vedel povedať viac. „Viem, že prebiehajú nejaké rokovania s potenciálnymi záujemcami, ktoré však vedie a rieši majiteľ klubu,“ ozrejmil športový sekretár.

„Niektorí hráči z kádra odišli, niektorí si hľadajú nový angažmán. Situácia v klube sa mení zo dňa na deň a zatiaľ je všetko otvorené. Dúfam však, že situácia sa čo najskôr vyrieši a, že už budúci týždeň prinesie nejaký posun tak, aby sme sa mohli plne sústrediť na prípravu do jarnej časti,“ uzavrel Tobiáš.

Tréner Michal Ščasný (zdroj: TASR)

Odliv z kabíny

Prečítajte si tiež: Senica prišla už o dvoch kľúčových hráčov Čítajte

"Musíme najmä zastabilizovať káder, keďže terajší majiteľ avizoval, že už nebude investovať toľko do Senice. Chceli by sme to nejakým spôsobom dohrať. Otázka je, či sa podarí zohnať nového investora, inak by mohol nastať veľký problém s odlivom hráčov,“ vyjadril sa po prvom tréningu Michal Ščasný.

Napriek tomu, že Senica pokračuje v zimnej príprave podľa plánu, výrazne ju komplikuje situácia, ktorá v klube nastala.

„V zimnej príprave pokračujeme štandardne, ako bolo dohodnuté. Musím však povedať, že situácia je komplikovaná, pretože nemáme taký počet hráčov, ako by sme potrebovali. Keď vám odíde šesť či sedem hráčov zo základnej zostavy, nastane problém najmä po stránke kvality. Všetko, čo bolo naplánované, sme odtrénovali, a musím povedať, že chalani sa snažili. Odišlo nám však množstvo kvalitných hráčov, čo nám určite bude chýbať,“ ozrejmuje aktuálnu situáciu v kabíne tréner Ščasný.

Už teraz je jasné, že klub opustili veľké opory ako 8-gólový Kolumbijčan Frank Castaneda, francúzsky kapitán Sofian El Moudane, Venezuelčan Luis Ramirez či Ghančan Kwaku Bonsu Osei. Najnovšie pribudli aj mená Jakub Krč či Vojtěch Vorel, ktorí budú na jar obliekať dres Spartaka Trnava.

Slová Michala Ščasného sa behom pár týždňov naplnili a senická kabína zažila väčší odlev hráčov. „Z pôvodnej základnej zostavy zostala len štvorica, a to Denis Baumgartner, ktorý nastupoval do zápasov až na konci jesennej časti, Roberto Dias, Gustavo Cascardo a Tenton Yenne, ostatní hráči odišli,“ pokračoval tréner.

Zapájajú aj dorastencov

Prečítajte si tiež: O problémoch v klube sa už "pošuškávalo", teraz sa potvrdili. FK Senica hľadá nového investora Čítajte

Na poslednom tréningu aj v prvom prípravnom zápase mal Michal Ščasný k dispozícii šestnásť hráčov, ktorých dopĺňajú aj viacerí dorastenci. „Pracujeme v mužstve aj s dorastencami. Niektorí z nich by boli súčasťou zimnej prípravy aj za normálnych podmienok, pretože pôvodne som ich mal v pláne do prípravy zapojiť. Teraz je to pre nás však nutnosť, pretože v piatok nás bolo na tréningu šestnásť a z toho boli piati hráči z U19,“ ozrejmil Ščasný.

Do klubu počas zimnej prestávky prišiel Kristián Lukáčik zo Serede a na skúške majú aj 19-ročného hráča Marka Vujića, ktorý pôsobil v klube Partizán Belehrad.

Záhoráci absolvovali aj s novými menami svoj prvý prípravný zápas, v ktorom privítali na Záhorí druholigistu z Petržalky. Senica si vytvorila viacero sľubných šancí, ktoré však nedokázali dotiahnuť do úspešného konca a mužstvá sa rozišli za bezgólovej remízy. Tréner Michal Ščasný vyjadril s prvým prípravným zápasom spokojnosť.

A ako vníma tréner situáciu v FK Senica? „Vnímam ju ako celkom komplikovanú, ale nesúhlasil by som celkom s tvrdením, že sa mení zo dňa na deň, pretože od prvého dňa prípravy je rovnaká. Hráči odchádzajú a investor zatiaľ nie je. Očakávam však, že možno prídu dobré správy. Majiteľ klubu mal stretnutie s akcionármi a preberali ponuky od potenciálnych investorov. Vyzerá to tak, že by to mohlo byť na dobrej ceste, ale pokiaľ nebude nič podpísané, nie je to ani isté. Vyzerá to však pozitívne a osobne dúfam, že to tak aj dopadne,“ uzavrel Ščasný.