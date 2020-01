V Senici plánujú postaviť nový závod

V Senici postavia závod na recykláciu fólií, mesto plánuje monitorovať ovzdušie.

16. jan 2020 o 13:48 TASR

SENICA. Výstavbu závodu na recykláciu polyetylénových fólií plánuje investor v Senici začať v polovici roka. Informoval o tom konateľ spoločnosti PolyFol Group Jan Hűbler.

"Pred samotným začiatkom stavby musí prebehnúť kompletné verejné obstarávanie, ktoré sa týka nielen technologickej časti, ale aj generálneho dodávateľa. Stavbu začneme až po dokončení verejného obstarávania a po jeho odkontrolovaní kontrolnými inštitúciami. Predpokladám, že to bude približne v júni tohto roka," uviedol konateľ spoločnosti.

Horšie ovzdušie

V rámci prezentácie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie poukazovali občania na možné zhoršenie kvality ovzdušia.

"Presadzujeme to, aby sa v meste zriadili tri až štyri kontrolné miesta, ktoré budú monitorovať stav ovzdušia. Zriadenie týchto miest by mal zaplatiť investor, aby deklaroval, že ovzdušie v okolí závodu bude čisté. Kontrolné miesta by mali byť zriadené pred spustením samotnej výroby, aby bolo možné porovnať dáta pred a po jeho spustení do prevádzky," informoval primátor mesta Senica Martin Džačovský.

Podobne ako v Rakúsku či Švajčiarsku

Ako ďalej doplnil, proces by mal byť podľa projektu vysoko sofistikovaný, tak ako sa to robí v krajinách ako Rakúsko alebo Švajčiarsko, ktoré sú ďalej v rámci environmentálnej politiky.

"Verím, že sa nebude dostávať toľko odpadu na skládky, ale bude sa správne spracovávať, aby sa znovu mohli použiť tieto fólie. Bude to mať prínos aj pre samotné mesto, keďže nový závod prináša aj zvýšenú zamestnanosť a aj vo forme zvýšenej dane za nehnuteľnosti," doplnil primátor.

Spoločnosť na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 6,5 milióna eur zo zdrojov Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. "Získali sme finančnú podporu, ktorá predstavuje približne 45 percent plánovaných nákladov. Máme platné územné a stavebné rozhodnutie a takisto kladné stanovisko zo strany EIA," uviedol konateľ firmy.

Podľa zápisu v obchodnom registri má spoločnosť PolyFol Group základné imanie vo výške 36.000 eur a za posledných šesť rokov vykázala podľa údajov z webového portálu finstat.sk celkové tržby vo výške 7424 eur.