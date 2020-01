Hráme o rodinné vstupy do Aquaparku!

Pozrite si jednoduché pravidlá a zapojte sa.

14. jan 2020 o 12:52

ZÁHORIE. MY Týždenník pre Záhorie vyhlasuje súťaž o tri rodinné vstupy do trnavského aquaparku.

Súťaž je určená pre všetkých čitateľov, ktorí ešte nemajú predplatené MY Týždenník pre Záhorie. To je jednou z podmienok zapojenia do súťaže.

Ďalšou podmienkou, ktorá automaticky vás zaradí súťažiaceho do zlosovania o trojhodinový vstup pre 2+1 osoby (dve dospelé osoby a jedno dieťa), prípadne jednu dospelú osobu a dve deti, je potreba vyplnenia formuláru s osobnými údajmi.

FORMULÁR VYPLŇTE TU.

Vyplnením formulára zároveň dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely regionálnych novín MY.

Sponzorom súťaže je Trnavské rádio, ktoré nám venovalo ceny do súťaže. Počúvať ho môžete aj on-line.