Poliklinika Senica získala od mesta dotáciu vo výške 80-tisíc eur

Poliklinika potrebovala financie na opravu RTG prístroja.

14. jan 2020 o 14:05 TASR

SENICA. Mesto Senica poskytlo neziskovej organizácii Poliklinika Senica, ktorej je zriaďovateľom, finančný príspevok vo výške 80.000 eur. Ten schválili poslanci v rámci rozpočtu na rok 2020.

"Stalo sa tak prvýkrát v 15-ročnej histórii mestského zdravotníckeho zariadenia, ktoré v roku 2019 pocítilo výpadok financií zo zdravotných poisťovní. Už začiatkom roka 2019 sme boli informovaní, že budeme musieť pristúpiť k oprave RTG prístroja, aj preto sme informovali mesto o potrebe príspevku," uviedla riaditeľka polikliniky Eva Volková.

K oprave RTG prístroja musela organizácia pristúpiť v novembri 2019, keď bol prístroj štyri dni nefunkčný, odvtedy je v plnej prevádzke. Celkové náklady na opravu, ktorá zahŕňala výmenu žiariča, zdroja a kábla, bola vyčíslená na 51.426,63 eura. Poliklinika sa snaží financie získať aj vo forme finančných darov. "Tým, že sme nezisková organizácia, využili sme možnosť prijímať dary od podnikateľov aj fyzických osôb. Pristúpili sme k tomu prvýkrát od vzniku organizácie a doteraz sme vyzbierali 2530 eur. Možnosť prispieť trvá do 27. februára, keď je splatnosť faktúr," doplnila riaditeľka.

Mesto si chce polikliniku udržať, aby obyvatelia mali možnosť zdravotnej starostlivosti na jednom mieste. "Máme záujem o ďalšie skvalitňovanie služieb pre občanov. Pripravujeme projekt centra integrovaného zdravotníctva, pri ktorom veríme, že dokážeme úspešne žiadať financie z fondov na lepšie technické zabezpečenie prístrojov pre pacientov," informoval TASR primátor Senice Martin Džačovský.

Ako ďalej doplnil, v procese je príprava zmluvy medzi poliklinikou a dodávateľom RTG prístroja, ktorá v prípade poruchy zaväzuje dodávateľa na vykonanie opravy prístroja do 24 hodín. "Zmluva by zaväzovala dodávateľa opraviť prípadnú poruchu v rámci plnenia zmluvy bez dodatočných nákladov. Trvanie zmluvy by malo byť na dva plus dva roky," dodal primátor.