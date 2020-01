Polícia kontrolovala poľovníkov v okresoch Senica a Skalica

Pri zistení požitia alkoholu môžu policajti odobrať zbraň.

14. jan 2020 o 12:44 TASR

SENICA/SKALICA. Policajti z oddelenia dokladov vykonali v okresoch Senica a Skalica od novembra 2019 deväť kontrol na spoločných poľovačkách. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti, polícia vykonáva kontroly dodržiavania zákona na poľovačkách na základe dohody medzi Ministerstvom vnútra SR a Slovenským poľovníckym zväzom a v zmysle zákona o zbraniach a strelive.

"Skontrolovali dohromady 159 poľovníkov. Polícia priamo na mieste fyzicky kontrolovala technický stav zbraní, preukazy k zbraniam, zbrojné preukazy, teda, či je konkrétna osoba oprávnená držať zbraň na poľovné účely, platnosť zbrojných preukazov a vykonali sme aj dychové skúšky na alkohol," uviedla polícia.

Všetky vykonané kontroly dopadli dobre a neboli pri nich zistené žiadne nedostatky. "Ak by sa stalo, že by mal niekto pozitívnu dychovú skúšku na alkohol, polícia by pristúpila k zaisteniu zbrane a následnému zadržaniu zbrojného preukazu, pretože takáto osoba sa v zmysle zákona stáva nespoľahlivou," doplnila polícia.