Senický pohár vo futsale získal Alchem Senica. Pozrite si fotky

Po dvoch ročníkoch vystriedal PD Dojč.

13. jan 2020 o 21:38 Martina Radošovská

SENICA. Prvý novoročný víkend už tradične patril Senickému poháru vo futsale. V Mestskej športovej hale v Senici sa zišlo 11 družstiev, aby zabojovalo o pohár, ktorého držiteľom bol dva posledné ročníky PD Dojč.

V prvom kole prišli aj zaujímavé konfrontácie

Oproti predchádzajúcim rokom zaznamenal tento mierny pokles v prihlásených tímoch, čo zamrzelo najmä organizátorov. Aj práve preto bolo päť družstiev nasadených rovno do štvrťfinále, ostatné družstvá odohrali v prvom kole tri zápasy. Nechýbali skúsené tímy ako PD Dojč, Alchem Senica či Jedota Senica, no predstavil sa aj nováčik Filharmónia.

Okrem možnosti získať pohár mali družstvá aj možnosť konfrontácie medzi prvou a druhou ligou. Práve takouto zaujímavou konfrontáciou bol zápas Private Consulting Group z druhej ligy a Alchemu Senica z prvej, ktorý v závere uznal, že v prvom kole natrafil na kvalitného súpera. Po prvom kole sa pohárová cesta skončila pre Filharmónu, Bupe Šajdíkove Humence a spomínaný Private Consulting Group.

Výsledky 1. kola:

Private Consulting Group – Alchem Senica 2:4 (1:2)

Góly: V. Jánošík, M. Poláček – O. Bohun, G. Bartošek, T. Slovík, D. Slovík,

PD Dojč – Filharmónia 10:0 (4:0)

Góly: M. Hrubša, J. Chodúr, S. Ťulák a M. Šustek 2, I. Serafín, J. Beňa

Šrotari Búre – Bupe Šajdíkove Humence 6:2 (1:1)

Góly: M. Totka 2, M. Mihál, L. Koprna, M. Morávek, R. Cintula – D. Kollár, T. Morávek.

(zdroj: Martina Radošovská)

Favoriti svoju úlohu potvrdili

V prvý hrací deň sa okrem prvého kola odohralo aj štvrťfinále, kde vďaka voľnému losu postúpili Pucosport Team, Panthers Senica, Mäs-com Vicoty Team, Santos Senica a Coop Jednota. Z prvého kola prešla trojica PD Dojč, Alchem Senica a Šrotári Búre.

Zaujímavým stretnutím bol nepochybne zápas Santos Senica s Jednotou Senica, kde o víťazovi rozhodol len jediný gól Mášika. Gólové hody zas divákom dopriali hráči Mäs-Com Victory Team s PD Dojč, v ktorom padlo až dvanásť gólov s jednoznačným výsledkom pre favorita z Dojča.

Štvrťfinále

Pucosport Team – Panthers Senica 3:0 (2:0)

Góly: F. Ravas, R. Sekáč, A. Kitta

Mäs- Com Victory Team – Alchem Senica 3:9 (0:7)

Góly: O. Macánek, P. Lacuška, D. Nemec – O. Bohun, L. Ravas, D. Slovík a G. Bartošek 2, T. Slovík

PD Dojč – Šrotari Búre 3:2 (2:1)

Góly: M. Pavlík, J. Beňa, J. Chodúr – M. Vanek, M. Totka

Santos Senica – Jednota Senica 0:1 (0:1)

Gól: M. Mášik.

Napínavé semifinále nakoniec zmenu neprinieslo

Úvod druhého hracieho dňa patril prvému semifinálovému stretnutiu Pucosport Teamu s Alchemom Senica, v ktorom prvý spomínaný ťahal za kratší koniec. Alchem v stretnutí potvrdil, že je opäť veľkým ašpirantom na víťazstvo.

Tak ako v prvom stretnutí vyznel výsledok jednoznačne pre Alchem, úplný opak prinieslo druhé stretnutie PD Dojču a Jednoty Senica, kde sa dlho držal nerozhodný stav 2:2. Rýchle tempo s mnohými šancami na oboch stranách vyústilo v dramatický záver, v ktorom o víťazovi museli rozhodnúť penalty. Tie zvládol o čosi lepšie minuloročný víťaz PD Dojč, čo znamenalo, že ani tento ročník neprinesie žiadnu zmenu vo finálovej dvojici. V tej sa už štvrtýkrát po sebe streli Alchem Senica a minuloročný obhajca titulu PD Dojč.

Semifinále:

Pucosport Team – Alchem Senica 0:4 (0:1)

Góly: O. Bohun 2, D. Slovík, T. Slovík

PD Dojč – Jednota Senica 2:2 (1:2), p. k. 5:4

Góly: S. Starych, M. Šustek – T. Královič 2.

(zdroj: Martina Radošovská)

Finále prinieslo zápas dvoch skúsených tímov

Prečítajte si tiež: FK Senica prišla o brankára Vojtěcha Vorela Čítajte

Finále prinieslo divákom, ktorí zaplnili halu to, čo sa od neho očakávalo. Ako prvá prišla strela Dojču na bránu súpera, no Šustek ju poslal povedľa brány. V 4. minúte mal šancu aj Alchem, tú však zneškodnil Tomáš Drinka. Na prvý gól si diváci museli počkať až do 9. minúty, kedy sa presadil Šustek, ktorý dostal Dojč do vedenia. Po tomto góle prišla ďalšia šanca Dojča, no tentokrát neúspešne.

V 13. minúte mohol vyrovnať Alchem, no ich strela trafila len tyčku dojčanskej brány. Čo sa však Alchemu nepodarilo v 13. minúte, doviedol do zdarného konca o pár minút neskôr T. Slovík, ktorý zúžitkoval prihrávku Vacha – 1:1. V závere prvého polčasu pohrozil ešte Dojč, no Ravas si s touto hrozbou poradil. Začiatok 2. polčasu priniesol rýchle tempo, oba tímy chceli skórovať, no šance zostávali nevyužité.

V záverečných minútach stretnutia sa blysol peknými zákrokmi brankár Drinka, ktorý si poradil aj s nebezpečnými strelami. Peknou hlavičkou sa pokúšal presadiť Hrubša, no lopta letela ponad bránu Alchemu, so Šustekovým pokusom si zas poradil Ravas. Zápas skončil nerozhodne a aj vo finále museli o víťazovi rozhodnúť penalty, v ktorých mal viacej šťastia Alchem Senica.

Alchem Senica – PD Dojč 1:1 (1:1), p. k. 4:3

Góly: 16. T. Slovík – 9. M. Šustek

(zdroj: Martina Radošovská)

Ako hrali:

ALCHEM SENICA: Peter Ravas, Lukáš Ravas, Stanislav Šulc, Dominik Slovík, Vladimír Obuch, Roman Morávek, Tomáš Vach, Tomáš Slovík, Ondrej Bohun, Gabriel Bartošek.

PD DOJČ: Tomáš Drinka, Marek Šustek, Jozef Beňa, Martin Hrubša, Stano Ťulák, Juraj Chodúr, Ivan Serafín, Silvo Starych.

Gabriel Bartošek , Alchem Senica: „S Dojčom sme sa vo finále stretli štvrtý rok po sebe. Keď mám zhodnotiť finálové stretnutie, tak si myslím, že sa odohral veľmi dobrý a taktický zápas, pretože súper mal veľmi dobre prepracovanú defenzívu a my sme sa snažili viac tvoriť dopredu, ale veľa nám toho nedovolili. Síce sme dostali gól, ale našťastie sme o chvíľu vyrovnali a snažili sa vedenie strhnúť na svoju stranu počas riadneho hracieho času, čo sa nám však nepodarilo. Každý z chalanov odohral v zápase maximum čo vedel a penalty už boli len o šťastí. Myslím si, že za snahu sme si zaslúžili vyhrať, pretože dvakrát po sebe sme v predchádzajúcich ročníkoch prehrali.

Prečítajte si tiež: Čo priniesol rok 2019 v športe?- 1. časť Čítajte

A ako sa Gabrielovi Bartošekovi pozdávala kvalita mužstiev v tomto ročníku?

Kvalitou som bol v tomto roku veľmi milo prekvapený. Už v prvom kole sme hrali proti druholigistovi, ktorý nás veľmi potrápil. V ďalších zápasoch sme mali tiež šťastie na dobrých súperov a tieto mužstvá sa väčšinou v období okolo Vianoc a Nového roku schádzajú v plnej sile, takže úroveň turnaja bola veľmi dobrá.

Ivan Tobiáš, predseda Senickej futsalovej ligy: „Už štvrtýkrát po sebe sa dostali do finále Alchem s Dojčom, tento raz si vyrovnali bilanciu, čiže na vzájomné zápasy je to 2:2. Finále už bola taká „šachová partia“, mužstvá vyčkávali na svoje chyby, gólov bolo málo a penalty sú vždy lotériou o šťastí. Dojč v semifinále porazil na penalty Jednotu Senica, ale vo finále už toľko šťastia nemali. Podľa celého priebehu turnaja si dovolím tvrdiť, že Alchem vyhral zaslúžene, lebo vo štvťfinále aj semifinále svojich súperov jednoznačne porazili.

Prečítajte si tiež: Viktória Opalková je brankársky talent z FK Senica Čítajte

Úroveň turnaja bola dobrá, no som trochu sklamaný, že sa prihlásilo len 11 družstiev. Čakal som , že šancu využije viacej družstiev z druhej ligy, aby konfrontovali svoju silu s prvoligovými mančaftmi, no nestalo sa tak, čo je škoda.

Počas celého turnaja sme mohli vidieť dramatické a vyhrotené zápasy, či už v prvom kole, kedy napríklad Alchem hral s druholigovým mančaftom Private Consulting Group. V tomto stretnutí vyhrali iba 4:2 a zápas bol dosť vyrovnaný, pričom mali niekoľko šancí aj druholigisti. Takisto štvrťfinále prinieslo vyrovnané stretnutia, čo opäť potvrdzuje, že Senická futsalová liga má svoju kvalitu a má aj svojich fanúšikov, čo zas ukázala plná hala.“