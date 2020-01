Na Záhorí sa bude tento rok stavať a modernizovať

Nová telocvičňa, jasle, ekocentrum či rozhľadňa. To všetko tento rok pribudne v mestách na Záhorí. Pozrite si aj obrázky.

14. jan 2020 o 7:13 Peter Matula

ZÁHORIE. Aj napriek tomu, že mestá a obce na Záhorí očakávajú nižšie príjmy z podielových daní od štátu, na ich investičnom apetíte sa to príliš neodzrkadlilo. Plánujú rekonštruovať školy, stavať telocvične, rozvíjať nové a nové cyklotrasy, budovať ďalšie parkoviská, opravovať cesty i chodníky. A je toho oveľa viac.

Koncom minulého roka schválili mestá na Záhorí, s výnimkou Skalice, svoje rozpočty. A na investície vyčlenili milióny.

Odvážne Malacky

Asi najodvážnejšie plány majú už tradične Malacky, ktorým sa výrazne darí získavať externé financie z dotácií štátu alebo z fondov Európskej únie. Aj vďaka tomu hospodári toto mesto s najvyšším rozpočtom spomedzi samospráv na Záhorí, ktorý sa bude v tomto roku pohybovať na úrovni okolo 23 miliónov eur. „Máme najsilnejší rozpočet vo svojej kapitálovej časti za posledné štyri roky. Naše plánované investície predstavujú v roku 2020 sumu viac ako 6 miliónov eur,“ tvrdí hovorkyňa mesta Malacky Ľubica Pilzová.

Väčšinu investičných výdavkov Malaciek tvoria projekty z eurofondov a ďalších dotácií. Patria medzi ne cyklotrasa Družstevná – Radlinského, cyklotrasa Pezinská – priemyselný park, výstavba detských jaslí, modernizácia odborných učební v Základnej škole Záhorácka, rozšírenie Materskej školy na Záhoráckej, modernizácia premietacej techniky v kine či rekonštrukcia chodieb v Základnej škole na Záhoráckej ulici.

Okrem externých finančných zdrojov plánujú Malacky na rozvoj využiť aj vlastné peniaze.

„Najvýraznejšie investície z mestských peňazí pôjdu do Základnej školy Dr. J. Dérera, a to na výstavbu novej telocvične a rekonštrukciu školskej kuchyne, potom do verejného osvetlenia v meste, do kúpy pozemku na budúcu športovú arénu a do rekonštrukcie mestských komunikácií,“ menuje Ľubica Pilzová.

Dostavajú sokolovňu

Len o niečo nižší rozpočet ako Malacky má mesto Senica. Aj tu rátajú s výraznými investičnými akciami v tomto kalendárnom roku. A na čo sa môžu Seničania tešiť? „Rozpočtované sú výrazné investičné akcie do rôznych oblastí, ako rekonštrukcia budovy Sokolovne alebo rekonštrukcia Domu smútku v Senici,“ informovala hovorkyňa Senice Viera Barošková.

Naprázdno však neobídu ani senické školy. Mesto v tomto roku plánuje rekonštrukciu učební na Základnej škole na Ulici V. Paulinyho-Tótha a Základnej škole s materskou školou na Ulici J. Mudrocha či zateplenie objektov ZŠ na Ulici V. Paulinyho--Tótha,“ menuje hovorkyňa Senice.

Opravia mlyn a postavia rozhľadňu

Na financie z eurofondov či štátnych dotácií sa v rozvojových aktivitách spolieha aj mesto Holíč. V niekoľkých projektoch bola samospráva už úspešná a verí, že sa v tomto roku podarí vybaviť aj ďalšie peniaze. Práve na spolufinancovanie úspešných projektov vyčlenil Holíč pre tento rok až 150-tisíc eur. Spolu s európskymi peniazmi pôjdu najmä na vybudovanie cyklotrasy z Holíča do Kopčian, kde vlani otvorili lávku ponad rieku Moravu, alebo na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Veterný mlyn a vybudovanie novej rozhľadne na Hrebeni za takmer 100-tisíc eur. „Rozhľadňa bude vybudovaná z kameňa v kombinácii s drevenou ochodzou. Súčasťou budú dva ďalekohľady, panoramatický informačný panel a stála expozícia diel kováčskeho a drotárskeho sympózia“, povedal primátor Holíča Zdenko Čambal. Ako ďalej doplnil, v tomto roku v meste dokončia aj nové futbalové ihrisko s umelou trávou v športovom areáli, na ktoré vlani získali dotáciu v hodnote viac ako pol milióna eur.

Nadstavba školy i ekocentrum

V Stupave plánuje samospráva dve veľké investície. Prvou z nich bude nadstavba základnej školy.

„Pôjde o nadstavbu existujúcej panelovej základnej školy, ktorou sa podarí rozšíriť kapacitu školy o 18 tried. V roku 2020 bude prebiehať spracovanie projektovej dokumentácie a prípravné práce na začatie nadstavby, na čo sme získali dotáciu z ministerstva školstva v sume 180-tisíc eur. Realizácia samotnej nadstavby by mala prebiehať v roku 2021, v závislosti od toho, či sa mestu podarí získať finančné prostriedky z európskych fondov, pretože z vlastných zdrojov by takúto veľkú finančnú investíciu nedokázalo zvládnuť,“ vysvetľuje situáciu prednostka mestského úradu Daniela Vašinová. Nadstavbou školy chcú podľa nej zabrániť dvojzmennej prevádzke.

Druhým dôležitým projektom v Stupave bude výstavba ekocentra.

„Výstavba ekocentra je realizovaná v rámci cezhraničného projektu 3E – Morava Nature a je hradená z európskych štrukturálnych fondov. Predmetom projektu je vytvorenie ekocentra ako súčasti centrálnej oddychovej zóny mesta Stupava v lokalite Malý park, ktoré bude sústreďovať funkčnú náplň kultúrno-spoločenského charakteru, zameranú na relax, environmentálnu výchovu a vzdelávanie,“ tvrdí Vašinová.

V rámci projektu budú vybudované záhony v priestoroch bývalej zásobnej záhrady, rekonštrukcia Krupičkovho domu na účely environmentálnej výchovy, sanácia objektu skleníka a vybudovanie náučného chodníka.

Veľké peniaze idú do školstva

Najdrahšou oblasťou, do ktorej smeruje najväčší balík financií z rozpočtu samospráv, a nebude to inak ani tento rok, je už tradične školstvo. Mesto Stupava do tejto rozpočtovej kapitoly „pumpuje“ takmer polovicu celého mestského rozpočtu. „Na školu a ďalšie školské zariadenia dávame viac ako 5 miliónov eur. V meste máme jednu základnú školu s viac ako 1200 žiakmi, ktorá je druhou najväčšou základnou školou na Slovensku, a tiež štyri materské školy,“ vysvetľuje prednostka mestského úradu Daniela Vašinová.

V Skalici zatiaľ nevedia

V zložitejšej situácii sa dnes nachádza mesto Skalica, kde zatiaľ nemajú schválený rozpočet na tento rok a momentálne sa nachádzajú v rozpočtovom provizóriu.

To mestu neumožňuje realizovať akékoľvek investície a môže chod jednotlivých činností udržiavať takpovediac len v núdzovom režime.

„V decembri poslanci Mestského zastupiteľstva v Skalici rozpočet neschválili a na februárové rokovanie zastupiteľstva sa aktuálne pripravuje jeho prepracovaná verzia,“ informoval nás hovorca Skalice Miroslav Minďáš.

Až po jeho schválení budú v Skalici vedieť, ako investície si bude môcť radnica dovoliť.