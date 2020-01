Autodopravcovia blokujú aj hraničný priechod v Kútoch

Blokovaná je len nákladná doprava.

10. jan 2020 o 9:52 Peter Matula

KÚTY. Polícia upozorňuje vodičov, že podľa aktuálnych informácií od organizátora verejného zhromaždenia autodopravcov je približne od 9:00 až do odvolania zablokovaný hraničný priechod Kúty - Brodské, a to v smere z Českej republiky na Slovensko. Blokovaná bude iba nákladná doprava. Informuje o tom Policajný zbor SR na sociálnej sieti.

Prečítajte si tiež Alkohol za volantom úradoval v Šajdíkových Humenciach aj v Skalici Čítajte

Polícia tiež upozorňuje, že v piatok je pre zhromaždenie štrajkujúcich autodopravcov naďalej blokovaná Rožňavská ulica v Bratislave. Predbežne, od 10.00 h do odvolania, má dôjsť na Rožňavskej ulici k úplnému zablokovaniu cestnej komunikácie v úseku v smere do mesta. Úsek Rožňavská ulica - smer z mesta bude prejazdný pre individuálnu dopravu len v jednom jazdnom pruhu. Z tohto dôvodu sa môžu tvoriť kolóny, a teda treba počítať so zdržaním na cestách. Štrajk a blokáda by mali pokračovať aj cez víkend.

Polícia bude informácie priebežne aktualizovať na sociálnej sieti.