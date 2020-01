Viktória Opalková je brankársky talent z FK Senica

Obdivuje Máriu Korenčiovú aj Martina Dúbravku.

9. jan 2020 o 21:12 Martina Radošovská

SENICA. Viktória Opalková je talentovaná brankárka, čo dokazuje nielen v senickom klube.

S mladou gólmankou sme sa rozprávali o jej úspechoch, ktoré v poslednom období dosiahla, kto ju vo futbale motivuje a kam až by to chcela v budúcnosti dotiahnuť.

Napriek tomu, že má Viktória len trinásť rokov, futbalu sa venuje väčšinu svojho života. To, že jej futbal učaroval hneď od prvého momentu, dokazuje aj fakt, že inému športu sa ani nikdy neskúšala venovať.

„Futbal som začala vnímať v čase, keď som chodila ešte ako malá s rodičmi na bratove tréningy. Je to už takmer osem a pol roka,“ popísala Viktória svoje prvé zoznámenie sa s futbalom.

Chytanie gólov majú v rodine

Toto rozhodnutie sa dnes ukazuje ako veľmi správne, pretože mladá senická odchovankyňa je úspešnou brankárkou. Čo ju však zlákalo práve do brány?

„Otec bol brankár a rovnako aj brat si vybral tento post. U mňa to prišlo samo,“ prezradila Viktória. V jej rodine sa teda brankárske rukavice prenášajú z generácie na generáciu.

V Senici je Viktória súčasťou dievčenského tímu WU15, ale aj kategórie U14, kde hráva po boku chlapcov. „S chlapcami trénujem od začiatku, dievčenské družstvo máme v Senici piatu sezónu. Chlapčenský futbal je rýchlejší a tvrdší, posúva ma vpred práve toto. Dievčatá majú inak postavenú ligu, v družstve je viacero ročníkov a teda aj väčšie rozdiely vo futbalovej vyspelosti. No neznamená to, že by sa mi s dievčatami hralo horšie, iba je to iné,“ prezrádza talentovaná brankárka.

Úspešný rok

Viktória má za sebou nepochybne úspešný rok, v ktorom zbierala jedno ocenenie za druhým. V marci minulého roka absolvovala skúšku v českom družstve DFK Bohemians Praha, kde mala možnosť ukázať svoje kvality.

Viktória Opalková na zraze ZsFZ WU 14. (zdroj: Viktória Opalková/Facebook)

V októbri sa stala súčasťou regionálneho výberu, s ktorým absolvovala turnaj dievčat WU14. Západoslovenskému výberu sa podarilo zvíťaziť bez straty bodu a suverénne turnaj ovládol. Viktória Opalková bola na turnaji ocenená ako najlepšia brankárka.

„Do výberu sa dostávajú hráčky podľa ročníka narodenia. Môj ročník mal prvé regionálne výberové stretnutia. Bolo zaujímavé môcť sa porovnať s brankárkami v mojom ročníku s výberom celého Slovenska, pretože ako brankárky v lige sa poznáme, ale porovnať sa s brankárkami z ostatných regiónov, na to nie je veľa príležitostí. Potrebu byť najlepšia mám v povahe, preto ma teší, že som mohla byť súčasťou výberu a vážim si ocenenie, ktoré som tam dostala.“

Potom nasledoval halový turnaj Praga Cup 2019, kde sa mladá gólmanka predstavila v drese Slovana Bratislava. V konkurencii tímov Viktoria Plzeň, Pardubice, Sparta Praha, Lokomotíva Brno, Dukla Praha, Slávia Praha a Slovácko obsadil Slovan 2. miesto a Viktória bola aj tu vyhlásená za najlepšiu brankárku turnaja.

„Tento turnaj býva obsadený najlepšími tímami v Čechách a jediné slovenské zastúpenie mal tím Slovan Bratislava. Turnaj mal vysokú úroveň a ja som rada, že som dostala príležitosť zúčastniť sa ho. Ocenenie z tak prestížne obsadeného turnaja si veľmi vážim,“ pokračovala brankárka.

Aj záver roka priniesol pre Viktóriu ďalšie ocenenie, tentokrát v Senici na Vianočnom turnaji dievčat v kategórii žiačok. Seničanky si zmerali sily s Baníkom Ostrava, Bohemians Praha, MŠK Žilina, Interom Bratislava a FK Hodonín a vybojovali si prvé miesto. Senická gólmanka bola aj tu vyhlásená za brankárku turnaja.

Viktória Opálková má na konte viacero ocenení a trofejí, považuje však niektoré z nich za najcennejšie? „Každé je pre mňa rovnako dôležité, pretože takmer vždy o ňom rozhodujú ľudia, ktorí vedia a majú čo k futbalu povedať. Znamená to, že ak som niekde vyhlásená za najlepšiu, asi to tak je,“ odpovedala brankárka.

Najviac ju motivuje otec, po rady chodí aj k bratovi

Viktória je v Senici súčasťou novovzniknutej brankárskej akadémie, ktorú vedie Andrej Fišan. Ten v našom spoločnom rozhovore označil Viktóriu ako veľký talent, o ktorý majú záujem aj zahraničné kluby. Mladá brankárka už prešla rukami viacerých trénerov a ako dodáva, každý z nich ju ovplyvnil.

„Prvým brankárskym trénerom bol Branislav Valjent, neskôr ma trénoval Bogdan Stefanović. Andrej Fišan ma trénuje od začiatku tejto sezóny. Všetci boli dobrí a každý z nich mi dal veľa do môjho brankárskeho života.“

A ku komu Viktória vzhliada ako k vzoru zo slovenského či svetového futbalu? „Z brankárok je to naša reprezentačná brankárka Mária Korenčiová, za brankársky mužský vzor by som označila Dominika Greifa, ako aj Martina Dúbravku,“ prezradila mladá futbalistka.

Okrem spomínaných mien však mladý talent výrazne inšpiruje a motivuje jej otec.

„Môj otec je trénerom dievčenských kategórií v FK Senica. Ten je mojím najväčším motivátorom. Čo sa týka rád a pomoci, pre ne si občas zájdem za bratom.“ Práve rodina Viktóriu na jej futbalovej ceste najviac podporuje. „Bez nich a ich podpory by to nešlo a ja im za to ďakujem.“

(zdroj: Viktória Opalková/Facebook)

Chytená penalta je malým víťazstvom

Pri otázke, či má talentovaná brankára aj špeciálny moment, ktorý považuje zo svojej brankárskej cesty za najdôležitejší, odpovedala veľmi jasne.

„Pri toľkých odohraných zápasoch je ťažko niektorý určiť. Asi pre každého brankára je malým víťazstvom chytená penalta, ale v podstate každý zákrok, ktorý zabráni gólu, je dôležitý pre mňa, ako aj pre celý môj tím.“

A v čom spočíva jej úspech? „Dôležité je veriť si a veriť svojmu družstvu,“ prezradila Viktória, ktorej snom je raz chytať za niektorý klub anglickej alebo talianskej ligy.

Viktórii veľa voľného času nezostáva, počas týždňa sa intenzívne venuje tréningu s chlapcami, ale aj dievčatami a trénerom brankárov, víkendy patria zápasom. Ak jej však zostane trochu času, rada chodí plávať, jazdiť na korčuliach či skateboarde, alebo číta knihy.