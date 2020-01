Vodné stavby v povodí toku Maliny plánujú zrekonštruovať

Rekonštrukcia zabezpečí zvýšenie protipovodňovej ochrany i zlepšenie ekosystému v chránenom území.

9. jan 2020 o 16:21 TASR

MALACKY. Vodné stavby v povodí toku Maliny v blízkosti Malaciek by mali prejsť rekonštrukciou. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

"Realizácia predstavuje rekonštrukciu a úpravy jestvujúcich hrádzí vodných stavieb, využívaných ako rybníky, spolu s rekonštrukciou manipulačných objektov a úpravami dna rybníkov.

Vytvoria sa retenčné priestory, ktoré sa budú plniť počas povodňových prietokov," ozrejmili v zámere Vojenské lesy a majetky SR.

"Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, naďalej by hrozilo opätovné zaplavovanie územia časti mesta Malacky pri zvýšených vodných stavoch a zároveň by dochádzalo k postupnej nezvratnej degradácii časti ekosystému chráneného územia Malina," dodal predkladateľ zámeru.

Predpokladaný začiatok výstavby je v treťom štvrťroku 2021, práce by mali trvať dva roky. Náklady odhadujú na 2,8 milióna eur.