Mzdy budú naďalej rásť, ale maximá z vlaňajška nedosiahnu

Vývoj na pracovnom trhu môžu ovplyvniť voľby.

7. jan 2020 o 14:52 TASR

SENICA. Spomalenie slovenskej ekonomiky by sa malo v tomto roku premietnuť aj do slabšieho rastu miezd na úroveň kopírujúcu infláciu. Vývoj pracovného trhu by mohli ovplyvniť aj februárové parlamentné voľby. Očakáva to personálna agentúra

Grafton Slovakia. Personalisti predpokladajú, že mzdy na Slovensku v tomto roku už nezaznamenajú historické rasty z vlaňajška.

"Je logické, že 14-ročné maximá nárastu miezd sa nemôžu zopakovať, veď v odvetviach ako zdravotníctvo, gastronómia či retail boli zvýšenia neraz aj 15 %," upozorňuje na to manažér Grafton Slovakia Miroslav Garaj.

Nedostatok pracovnej sily

Pod rast platov by sa však naďalej mal v tomto roku podpísať nedostatok voľnej pracovnej sily. Firmy totiž budú podľa Garaja stále pracovať na zlepšovaní finančných podmienok pre zamestnancov.

V minulom roku sa uskutočnilo viacero legislatívnych zmien týkajúcich sa 13. a 14. platu, príplatkov, pravidiel zamestnávania cudzincov z tretích krajín, stúpla minimálna mzda, zaviedlo sa aj povinné zverejňovanie ponúkanej mzdy či oznamovanie voľných pozícií.

"Niektoré zmeny prospeli viac, iné menej, ďalšie stále sú v procese dolaďovania. Pretrváva napríklad potreba efektívnejšieho vízového procesu pre pracovníkov z nečlenských krajín Európskej únie," zhodnotil odborník Grafton Slovakia Branislav Jančuška.

Vývoj pracovného trhu môže do veľkej miery ovplyvniť aj výsledok februárových parlamentných volieb, a najmä v súvislosti s hlavným mestom aj príchod medzinárodných inštitúcií, ktorý môže sekundárne priniesť zaujímavé príležitosti pre súkromný sektor.

Podľa Andreja Gurína zo žilinskej pobočky Grafton Slovakia bude v roku 2020 pokračovať stieranie regionálnych rozdielov a výrazne sa spomalí prílev cudzincov na slovenský pracovný trh. Mierny úbytok pracovných miest pod vplyvom spomaľovania ekonomiky budú firmy riešiť aj rôznymi formami tzv. prirodzenej fluktuácie, ku ktorej patria odchody

zamestnancov do dôchodku. Na Slovensku bolo ku koncu novembra minulého roka voľných viac ako 90.000 pracovných miest. Najviac ľudí chýba v priemyselnej výrobe, veľkoobchode a maloobchode, ale aj v IT sektore.

"V oblasti IT je dostatok junior admin špecialistov. Vysoké školy každý rok produkujú veľa absolventov s jazykovým vybavením aj IT kvalifikáciou. Firmy však nedokážu pokrývať nedostatok skúsených 'seniorných' ľudí," priblížila Anna Ričányová z Grafton Slovakia.

Priamo oslovujú

Firmy sa podľa personalistov snažia hľadať nových ľudí najmä prostredníctvom priameho oslovovania kandidátov napríklad cez sociálne siete.

Čoraz častejšie skloňovaná kríza alebo recesia podľa Graftonu personalistom i zamestnávateľom pripomenie, že ľudia majú v čase nestability tendenciu zotrvať, prečkať všeobecne nepriaznivé obdobie a premyslieť si, či podstúpia zmenu a pôjdu do neistoty. V tomto kontexte často využívajú nové pracovné ponuky na získanie lepších podmienok vo svojom terajšom zamestnaní.