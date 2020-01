Požiadať o voľbu zo zahraničia možno už len do 10. januára

V Senici už túto možnosť využilo viac ako 80 ľudí.

6. jan 2020 o 9:15 Peter Matula

SENICA. V parlamentných voľbách, ktoré sa u nás budú konať už 29. februára 2020 môžu hlasovať aj občania, ktorí žijú v zahraničí. Požiadať o formu hlasovania poštou môžu už len do 10. januára. O tejto možnosti infomujú aj mestá a obce na Záhorí.

"Občania Senice, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí môžu požiadať o voľbu poštou – čas na to majú do 10. januára. Pokyny a tlačivo na voľbu poštou nájdu na web stránke mesta v časti Voľby do NR SR 2020, kde sú uvedené aj kontaktné e-mailové adresy. Vyplnenú žiadosť pošlú na e-mailovú adresu Mestského úradu," uvádza samospráva. O voľbu poštou do tejto chvíle už v Senici požiadalo viac ako 80 obyvateľov Senice, ktorí žijú v zahraničí.

Žiadosť o voľbu poštou si môžu záujemci stiahnúť ja na stránke mesta Malacky alebo obyvatelia Skalice. Na oficiálnych internetových stránkach samospráv nájdu potrebné tlačivá v rubrike Voľby do NR SR 2020. Rovnako tam nájdu aj kontakty, kde sa môžu v prípade potreby informovať o postupe a možnostiach voľby zo zahraničia.