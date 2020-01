Slováci v tomto roku odrobia 251 dní, čaká ich 115 voľných dní

Pracujúci sa môžu tešiť na štyri predĺžené víkendy.

3. jan 2020 o 8:25 TASR

BRATISLAVA. Slováci v roku 2020 odrobia 251 pracovných dní. Vrátane víkendov ich čaká 115 voľných dní.

Na Slovensku máme 15 štátnych sviatkov, z ktorých 11 spadajú na pracovné dni. Štyri sviatky budú počas víkendu. Niekoľko sviatkov vychádza na koniec a začiatok pracovného týždňa, a tak sa pracujúci občania môžu tešiť na štyri predĺžené víkendy.

Okrem Veľkej noci, ktorá tradične trvá od piatka do pondelka, si tri dlhšie víkendy budú môcť vychutnať v máji počas Sviatku práce a tiež Dňa víťazstva nad fašizmom a na Vianoce.

Uprostred týždňa si Slováci pripomenú napríklad aj Deň Ústavy Slovenskej republiky, sviatok Sedembolestnej Panny Márie a Deň boja za slobodu a demokraciu. Vianoce aj tento rok prerušia pracovný týždeň. Štedrý deň pripadne na štvrtok.

Pracovať by Slováci mali 251 dní, čo je 2008 hodín osemhodinového pracovného času. Vrátane platených sviatkov je to 262 pracovných dní, čiže 2096 hodín. U pracovníkov so 7,5-hodinovou pracovnou dobou je to o čosi menej. Tým bude zaplatených 1882,5 hodín. Spolu s pracovnými sviatkami odrobia 1965 hodín.