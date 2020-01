V Plaveckom Štvrtku zrekonštruujú materskú školu za štvrť milióna eur

V škôlke v Plaveckom Štvrtku pribudnú nové miesta pre deti a znížia jej energetickú náročnosť.

2. jan 2020 o 15:00 SITA

BRATISLAVA. Obec Plavecký Štvrtok v okrese Malacky vypísala tender na rekonštrukciu materskej školy za takmer 250-tisíc eur bez DPH.

Chcú tak zvýšiť jej kapacitu o 10 nových miest a znížiť energetickú náročnosť budov. Vyplýva to z informácií vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 3. februára do 12:00.

Zrekonštruovať chcú obe samostatne stojace objekty materskej školy spojené spojovacou časťou. Vybúrajú nevhodné časti stavby, upravia vnútorné priestory, zateplia obvodový plášť, vymenia okná a dvere za kvalitnejšie. Škôlka dostane novú strechu vrátane klampiarskych prvkov a bleskozvodov.