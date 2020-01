Pohotovostné služby lekární fungujú od nového roka po novom

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa s poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti a Slovenskou lekárenskou komorou dohodol na poskytovaní lekárenských pohotovostných služieb v kraji.

2. jan 2020 o 9:51 TASR

TRNAVA. TASR informoval Jaroslav Vacek z odboru komunikácie TTSK.

Zmeny v časoch v pohotovostných službách vychádzajú z legislatívnych zmien, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR zaviedlo od 1. januára.

Vo verejných lekárňach

V okresoch Dunajská Streda a Hlohovec bude poskytovaná pohotovostná služba cez pracovné dni a víkendy vo verejných lekárňach, ktoré majú miesto výkonu v nákupných centrách v čase od 8.00 do 20.00 h.

Cez sviatky budú poskytovať pohotovostnú službu v týchto okresných mestách verejné lekárne nachádzajúce sa mimo nákupných centier v meste v čase od 8.00 do 20.00 h.

V okresoch Trnava a Piešťany budú pohotovostné služby v pracovný deň a cez víkendy vo verejných lekárňach s miestom výkonu v nákupných centrách od 8.00 do 21.00 h a cez sviatky v týchto okresných mestách budú poskytovať pohotovostné služby verejné lekárne mimo nákupných centier v čase od 8.00 do 21.00 h.

V zaužívanom režime

Okres Galanta požiadal o zaraďovanie do služieb v zaužívanom režime, to znamená, že pohotovostnú službu budú vykonávať všetky verejné lekárne s platným povolením nachádzajúce sa v meste Galanta cez pracovný deň, víkendy aj sviatky v čase od 8.00 do 21.00 h.

Info na stránke samosprávneho kraja

Okres Senica a Skalica bude vykonávať pohotovostnú službu v pracovný deň a cez víkendy vo verejných lekárňach s miestom výkonu v nákupných centrách v čase do 8.00 do 20.00 h.

Počas sviatkov budú vykonávať pohotovostnú službu v týchto okresoch verejné lekárne mimo nákupných centier v čase od 8.00 do 12.00 h a od 16. 00 do 20.00 h.

"Odporúčame, aby si ľudia v prípade potreby skontrolovali konkrétnu lekáreň a všetky potrebné informácie na webovej stránke samosprávneho kraja trnava-vuc.sk," doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva TTSK Lucia Šmidovičová.