Cestári budú odhŕňať aj úsek medzi Holíčom a Jablonicou

31. dec 2019 o 15:29 SITA

TRNAVA. Cestári budú v prípade sneženia napokon odhŕňať sneh aj zo štátnej cesty I/51 medzi Holíčom a Jablonicou. Slovenská správa ciest upravila kritické úseky cesty frézovaním tak, že ich bude možné aj mechanicky odhŕňať a nielen posýpať. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) pôvodne oznámila, že niektoré úseky na tejto ceste odhŕňať nebude.

Technické úpravy boli nevyhnutné

„Pokiaľ by neboli vykonané požadované stavebno-technické úpravy, Správa a údržba ciest TTSK by z bezpečnostných dôvodov mohla realizovať len ich chemickú údržbu. Použitie odhŕňacich zariadení by mohlo ohroziť bezpečnosť zamestnancov správy s údržby ciest, samotnú techniku a ešte viac poškodiť cestnú komunikáciu,“ vysvetlil predseda TTSK Jozef Viskupič.

Cesta môže byť nebezpečná

Odfrézovanie poškodených častí cesty však môže podľa neho naďalej v prípade nepriaznivého počasia a neprispôsobením jazdy stavu a povahe vozovky predstavovať potencionálne nebezpečenstvo. Vo vyjazdených „koľajach“ sa môže hromadiť sneh alebo voda, ktoré môžu ohroziť vodičov. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja podľa Viskupiča vynaloží maximálne úsilie, aby cesty boli pre vodičov v čo najväčšej možnej miere bezpečné.



Spomínané úseky ciest I. triedy sú v správe Slovenskej správy ciest (SSC) a Správa a údržba ciest TTSK vykonáva ich údržbu na základe zmluvy.

Investičný dlh

Zlý stav štátnej cestnej infraštruktúry je podľa Viskupiča dôsledkom veľkého investičného dlhu. „Samosprávne kraje dlhodobo upozorňujú na havarijný stav ciest I. triedy, ktoré sú v správe SSC. Je preto alarmujúce, že štát zlyhal pri verejnom obstarávaní, ktoré vyhlásil na ich rekonštrukcie tento rok, v celkovom objeme 50 miliónov eur,“ skonštatoval Viskupič.