Okoličány uvažoval nad návratom do Trnavy. Skalica je ale profesionálnejšia

Počas leta rezonovala otázka, či bude seniorský hokej v Skalici pôsobiť aj v novej sezóne, alebo nie. Napokon sa Skalica do 1.hokejovej ligy prihlásila.

29. dec 2019 o 13:06 Martina Radošovská

SKALICA. Prestávka medzi sezónami priniesla do klubu okrem vážnej otázky aj o niečo väčší prievan do šatne ako obvykle.

Hokejisti Skalice odštartovali sezónu sériou neúspešných zápasov a na víťaznú vlnu sa im dlhšie nedarilo naladiť. Zlom prišiel v zápase so Spišskou Novou Vsou, kedy Záhoráci začali zbierať potrebné body. Momentálne sa Skalica nachádza v strede tabuľky a s rozbehnutou sezónou zatiaľ vládne spokojnosť. O priebehu sezóny, ale aj o cieľoch sme sa rozprávali s Dávidom Okoličánym.

Ako zatiaľ hodnotíte priebeh sezóny? Cez leto to v Skalici nevyzeralo najlepšie, sledovali ste situáciu?

- Sezónu zatiaľ hodnotím pozitívne, aj keď zo začiatku to bolo trošku kostrbaté a nešlo to podľa našich predstáv. Situáciu v klube som cez leto sledoval, ale viac-menej iba zbežne, pretože som sa hlavne sústredil na svoju letnú prípravu. S riaditeľom klubu Miroslavom Lipovským som bol v kontakte a ak by vznikol nejaký problém, dal by mi vedieť.

Ak by však v Skalici vznikol nejaký problém, ako spomínate, mali ste v zálohe aj inú možnosť?

- Môžem povedať, že som mal aj ponuky z iných klubov, ale so Skalicou som sa dohadoval na novej zmluve bezprostredne po ukončení sezóny.

Nakoniec na Záhorí odštartovalo všetko podľa predstáv, až na výsledky. Čím si vysvetľujete trápenie na úvod sezóny?

- Sme mladý tím a cez leto prešlo mužstvo viacerými hráčskymi zmenami. Potrebovali sme sa zohrať a prehry na začiatku sezóny tomu nepomáhali. Nakoniec sme však sériu prehier prelomili a začali sme zbierať body.

Na prvé víťazstvo v riadnom hracom čase ste čakali sedem kôl, kedy ste zvíťazili v Spišskej Novej Vsi. Bolo to vtedy v kabíne ťažké?

- Určite to pre nás bolo deprimujúce obdobie. Nepremieňali sme šance, celkovo sa nám príliš nedarilo a potrebovali sme to zmeniť. V Spišskej Novej Vsi sa nám to podarilo prelomiť a toto víťazstvo mužstvu zdvihlo sebavedomie.

Momentálne sa nachádzate v pokojnom strede tabuľky a s nadnesením sa dá povedať, že už máte isté play off. Do konca základnej časti ostáva ešte niekoľko kôl, ale pred deviatou Považskou Bystricou máte viacbodový náskok, a dokonca aj nadstavbu by ste mali hrať v hornej šestke. Vidíte to tak aj vy?

- Zatiaľ je predčasné o tom hovoriť, ako ste povedali, do konca základnej časti zostáva ešte niekoľko kôl, v ktorý sa môže stať hocičo. My sa sústredíme na naše výkony, chceme hrať čo najlepšie ako vieme a budeme sa snažiť šplhať v tabuľke čo najvyššie.

Ako sa zatiaľ odvíja sezóna pre vás? Strelecky sa vám darí viac ako slušne, na konte máte už 16 presných zásahov.

- Áno, zatiaľ sa mi darí, ale vždy sa dá čo zlepšovať. Som rád, že sa takisto darí aj celej našej lajne. Aj vďaka nim mi to túto sezónu bodovo ide. Dúfam, že tak budeme pokračovať aj v ďalších zápasoch.

Počas sezóny prišiel z Trnavy do Skalice skúsený kanonier Dušan Klučiar. Mali ste možnosť stretnúť sa s ním na ľade?

- V zápase sme sa na ľade stretli málokedy, ale Dušan je výborný hráč. Je škoda, že odišiel do Bratislavy, určite nám budú v Skalici jeho kvality chýbať.

Keď už sme pri Trnave, vy ste odchovanec trnavského hokeja. Sledujete situáciu aj medzi Gladiátormi? Pred sezónou bol v trnavskom klube veľký hokejový boom, mnohí hráči prejavili záujem hrať v Trnave a pomoc prisľúbili aj hráči ako Poláček, Schmidt či Jurák. Neťahalo to vtedy "domov" aj vás ?

- Áno, sledujem situáciu v Trnave, s mnohými chalanmi odtiaľ som stále v kontakte. Čo sa týka k návratu do Trnavy, pravdupoviediac, prebehla mi hlavou aj taká varianta. Skalica je však ako hokejový tím na úplne inej úrovni, rovnako sa to týka aj podmienok, ktoré nám klub vytvára a ktoré sú pre nás hráčov výborné.

Dokážu podľa vás Trnavčania ešte do konca základnej časti, alebo v nadstavbe zamiešať karty?

- Nemyslím si, sú na spodu tabuľky, bolo by to pre nich veľmi náročné, ale zároveň by to bolo príjemné prekvapenie.

Je podľa vás tento rok súťaž kvalitnejšia ako pominulé sezóny? Nie je na škodu, že z ligy nemôže nikto zostúpiť a tým možno stráca na atraktivite?

- Osobne vnímam súťaž ako kvalitnejšiu, veľa mužstiev je vyrovnaných a vyhrať môže prakticky ktokoľvek. Nemyslím si, že liga stráca na atraktivite tým, že z nej nikto nevypadáva. Každý tím má vysoké ambície a do zápasov vkladá maximálne úsilie. Ľudia sledujú prevažne dianie vo vrchných priečkach tabuľky a nie kto vypadne.

Dubnici, ktorá je vašim súperom, hrozil a pravdepodobne ešte stále hrozí zánik. Sledovali ste túto situáciu, prípadne ste sa o tom rozprávali so spoluhráčmi?

- V šatni prebehlo medzi chalanmi na tuto tému pár viet, ale ja som to moc neriešil. Uvidíme, ako to v ich prípade dopadne, bola by však škody, keby odstúpili zo súťaže.

Pomaly sa blíži koniec roka. Ako hodnotíte uplynulý rok z vášho pohľadu a čo si naopak, želáte do nového roka?

- Po športovej stránke nemôžem hodnotiť uplynulý rok príliš dobre, keďže sme vypadli v play off v prvom kole s Topoľčanmi, čo bola škoda. Rovnako som nebol príliš spokojný ani so svojimi výkonmi. Do nového roka si prajem, aby sme sa dostali s tímom čo najvyššie. To sú zároveň aj naše ciele v kabíne, zabojovať o čo najlepšie umiestnenie v základnej časti a v play off sa dostať čo najďalej. Bolo by krásne vyhrať ligu.