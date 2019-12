Senická liga vo futsale má za sebou prvú polovicu

Tento ročník možno prinesie nového víťaza, ktorý vystrieda PD Dojč.

27. dec 2019 o 15:33 Martina Radošovská

SENICA. Futsalová liga v Senici píše túto sezónu už svoj 35. ročník. Predsedom ligy je už viac ako pätnásť rokov Ivan Tobiáš, ktorý sa stal rovnakým zanietencom pre tento šport ako jeho otec Jaroslav.

Štyri roky po sebe sa stali víťazmi 1. ligy PD Dojč, ktorí sa držali na špici tabuľky aj v prebiehajúcom ročníku a o to je väčšia motivácia ostatných tímov, zosadiť ich z tejto priečky. O aktuálnej sezóne, očakávaniach a novinkách sme sa rozprávali s predsedom Ivanom Tobiášom.

Zaujímavá história

Začiatky senického futsalu siahajú do roku 1986 a jeho históriu veľmi dobre spracoval Jozef Komorný, ktorý sa v minulosti taktiež zapájal do organizačných činností ligy. „Sálový futbal“ prišiel do Senice spoločne s Ivanom Šteffekom, ktorý ho hrával v Bratislave. Postupne sa k nemu pridal už spomínaný Jaroslav Tobiáš ako aj ďalší členovia.

Z pôvodne senickej ligy sa postupne stala oblastná záležitosť, ktorú vyhľadávali mnohé mužstvá z okolia. Takto funguje futsalová liga až do dnes a okrem mužstiev zo Senice láka aj okolité obce a mestá.

Netrvalo dlho a futsal v Senici sa stal populárnym. Každý týždeň navštevovalo zápasy množstvo hráčov aj divákov. Postupne prichádzala kvalita, postupy mužstiev do vyšších súťaží, nominácie hráčov do reprezentácií, štarty v európskych pohároch a na majstrovstvách Európy ako aj sveta.

Obe ligy prešli zmenami

Od roka k roku sa v oboch ligách menia názvy mužstiev ako aj ich počet. V prvej lige sa pominulé roky stretávalo okolo dvadsať tímov, v aktuálnej sezóne má len trinásť účastníkov, druhá liga ich má už dlhodobo dvanásť.

"Prvá liga má vysokú úroveň, čo je vidieť hlavne na prvých šiestich až ôsmych mužstvách. Možno práve to spôsobuje, že druholigové tímy tam nechcú postúpiť. Po minulej sezóne pribudli do prvej ligy iba Malacky. Chceli sme súťaž naplniť ešte o jedno mužstvo, ale žiadne neprejavilo záujem,“ popísal Ivan Tobiáš.

V aktuálnej sezóne chýbajú minuloroční účastníci Warriors Senica a Alcatras+s Brodské. „Tieto dve mužstvá, ktoré boli pravidelnými účastníkmi sa odhlásili. Neviem, čo stojí za týmto poklesom. Štramáci túto sezónu zmenili názov na Pucosport team a pribudli už spomínané Malacky,“ priblížil zmeny v prvej futsalovej lige Tobiáš.

PD Dojč (zdroj: Facebook/Futbal v okresoch Senica a Skalica)

PD Dojč mali ako víťazi prvej ligy možnosť postúpiť do vyššej súťaže, tú však nevyužili. Ako dodáva predseda senickej ligy, záujem mužstiev o krajskú súťaž nie je príliš veľký.

V druhej lige nefigurujú už spomínané Malacky, inak súťaž neprešla výraznejšími zmenami. „Víťaz druhej ligy okrem Santos Senica „B“, má právo postupu. Keď súťaž vyhrá Santos „B“, nárok na postup má mužstvo, ktoré sa v tabuľke umiestnilo na druhom mieste.

Posledný z druhej ligy vypadáva. Každý rok organizujeme kvalifikáciu do ligy, niekedy sa prihlási 6 až 7 mužstiev, niekedy dve ako aj tento rok,“ pokračoval predseda. Tohtoročnú kvalifikáciu vyhrala Filharmónia, ktorá sa stala nováčikom v súťaži. Druhá liga začala písať svoju históriu o pár rokov neskôr a túto sezónu sa koná už jej 29. ročník.

Viacej rozhodcov

Pri rozhovore s predsedom Senickej ligy vo futsale nás zaujímalo, či aktuálny ročník prinesie nejaké zmeny oproti predchádzajúcemu. „Osobne dúfam, že bude vyrovnanejší. Ako som už spomínal, štyri roky po sebe vyhral PD Dojč, tak je možné, že v tomto ročníku ho niekto potrápi a možno aj zosadí z „pomyselného trónu“.

Jedinou a zároveň potešujúcou novinkou je, že sa nám vrátili niektorí rozhodcovia, pretože rovnako ako je problém s rozhodcami vo veľkom futbale, tak je aj v našej lige. Minulú sezónu pískali ligu dvaja, traja ľudia, tento rok sme oslovili zopár rozhodcov, ktorí sa nám rozhodli pomôcť. Momentálne máme k dispozícii osem rozhodcov, čo nás veľmi teší,“ objasnil Tobiáš.

Aj v tomto ročníku sa dá od futsalu v Senici očakávať dobrá kvalita. „V týchto mesiacoch, kedy sa už nehrá futbal, chodia hrávať treťoligoví, možno aj druholigoví hráči „sálovku“ za svoje družstvá. Aj preto má súťaž veľkú kvalitu.“

Školenie rozhodcov (zdroj: Senická liga vo futsale)

Doplnkový šport

Z vyjadrenia Ivana Tobiáša je zrejmé, že futsalovú ligu využívajú aj hráči futbalu ako vyplnenie prestávky medzi jesennou a jarnou časťou.

„Skutočne je to viac-menej doplnkový šport a práve to je dôvodom, prečo mužstvá nechcú postupovať do krajskej súťaže. Celoslovenská futsalová liga sa hrá od septembra do apríla, kým naša od polovice novembra do februára. Hráči, ktorí hrávajú vysokú súťaž vo veľkom futbale, by to nestíhali skĺbiť,“ pokračoval Tobiáš.

Futsal v Senici však okrem ligy každoročne organizuje aj Senický pohár vo futsale, ktorý sa hrá už 30 rokov. Počas tohto obdobia prišlo aj ku krátkej prestávke, po ktorej sa podarilo myšlienku opäť obnoviť.

„Pohár sa hrá vždy v prvý novoročný víkend. Mužstvá tu majú možnosť sa navzájom spoznať a zahrať si prvoligové a druholigové tímy proti sebe. Hrá sa pavúkovým systémom a určite je to spestrenie zimy. Dva roky po sebe vyhral pohár aj líder prvej ligy PD Dojč, v roku 2017 patrilo víťazstvo Alchemu Senica,“ priblížil pohárovú súťaž Ivan Tobiáš.

V Senickom pohári vo futsale získajú víťazi putovný pohár. Ten dostávajú aj víťazi prvej Senickej ligy vo futsale, okrem toho si však odnášajú aj trofej, ktorá mu zostáva.

Dátum Senického pohára je 4. a 5. januára 2020 a prihlásilo sa doň 11 mužstiev.

Senický pohár (zdroj: Senicka liga vo futsale)

Divácky populárna liga

Futsal je v Senici populárnym športom, najmä medzi futbalistami. „Keď sa hrajú kvalitné zápasy, chodí sa pozrieť veľa ľudí. Na finále ligy je pravidelne plná hala, čo je viac ako 300 ľudí. Počas sezóny to nie je až taký počet divákov, záleží však od zápasu. Každý tím má už svoju fanúšikovskú či rodinnú základňu.

Populárny je hlavne medzi mužstvami, pretože u niektorých ide o dlhodobú tradíciu. Teší ma však, že od roka k roku sa nám súťaž omladzuje a chodí hrávať čoraz viac mladých hráčov,“ pokračoval predseda senickej ligy.

A ktoré z mužstiev má v lige najdlhšiu históriu? „Najstarším tímom je COOP Jednota, ale v minulosti sa volali Tango ´86 Senica. Súťaž hrajú od začiatku ligy, teda od roku 1986. Je to náš najstarší tím, v ktorom sa rokmi pomenili hráči.

Mnohí z nich sú synovia pôvodných hráčov, dokonca je v tíme futsalista, Peter Hutta, ktorý je najstarším aktívnym hráčom a súťaž hrá od jej začiatku. Má 57 rokov a v podstate je takou legendou našej ligy,“ pokračoval Tobiáš, ktorý zároveň pôsobí aj ako športový sekretár klubu FK Senica. Okrem COOP Jednoty sú však v súťaži aj mnohé ďalšie družstvá s dlhoročnou tradíciou.

Aj keď Senica momentálne nemá aktívnych reprezentantov, môže sa pýšiť menom Gabriel Bartošek. Ide o viacnásobného slovenského reprezentanta vo futsale, majstra Slovenska vo futsale, semifinalistu futsalovej Ligy Majstrov, najlepšieho strelca Slovenska na akademických majstrovstvách sveta, objav roka 2007, bývalého mládežníckeho reprezentanta Slovenska vo futbale. Je odchovancom senického futbalu, ktorý hrával aj za Slov-Matic, neskôr premenovaný na Slovan Bratislava.

„Je to náš posledný reprezentant zo Senice, ktorý pred dvomi rokmi zanechal kariéru. Momentálne hráva oblastnú futbalovú súťaž za FC Rybky,“ uzavrel predseda senickej ligy.

V závere nášho rozhovoru spomenul tím ľudí, ktorí sa podieľajú na organizácii futsalovej ligy. Výbor ligy tvoria Ivan Tobiáš, František Melicher, Marián Hercegh, Marek Štítny a pri organizácii zápasov pomáhajú Gabriela Horňáková a Branislav Jablonický.