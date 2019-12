Poslanci v Malackách schválili rozpočet na rok 2020 vo výške viac ako 23 miliónov eur

Najväčšie investície z mestských peňazí použijú do výstavby novej telocvične v základnej škole Dr. J. Dérera.

23. dec 2019 o 8:26 SITA

MALACKY. Poslanci mestského zastupiteľstva v Malackách schválili rozpočet na rok 2020. Celkové príjmy a výdavky majú byť vo výške 23 175 267 eur. Súčasťou rozpočtu je aj zvýšenie miestnych daní a poplatkov.

„Práca na návrhu rozpočtu bola veľmi náročná. Napriek tomu môžeme byť naň hrdí, pretože rozpočet je historicky najvyšší. Vyše tri milióny eur, čo predstavuje viac ako polovicu kapitálových výdavkov, pochádza z externých zdrojov. Je to dôkaz, že sme úspešní v čerpaní dotácií," povedala prednostka mestského úradu Ľubica Čikošová.

Najväčšie investície použijú v základnej škole

Väčšinu investičných výdavkov tvoria projekty z eurofondov a ďalších dotácií ako sú cyklotrasa Družstevná – Radlinského (1,2 milióna eur), cyklotrasa Pezinská – priemyselný park (1,1 milióna eur), výstavba detských jaslí (615-tisíc), modernizácia odborných učební v ZŠ Záhorácka (181-tisíc eur), rozšírenie materskej školy na Záhoráckej ulici (174-tisíc eur), modernizácia premietacej techniky v kine (85-tisíc eur) alebo rekonštrukcia chodieb v ZŠ Záhorácka (50-tisíc eur).

Najväčšie investície z mestských peňazí použijú v základnej škole Dr. J. Dérera do výstavby novej telocvične (550-tisíc eur), rekonštrukcia kuchyne (160-tisíc eur), do verejného osvetlenia (180-tisíceur), do kúpy pozemku na budúcu športovú arénu (500-tisíc eur) a do rekonštrukcie komunikácií (350-tisíc eur).

Nechcú zastaviť projekty

Veľkým problémom pre Malacky je najmä zníženie dane z príjmu fyzických osôb, ktoré prijala Národná rada Slovenskej republiky. Z nich sa odvíja tzv. podielová daň, teda objem peňazí, ktoré samosprávy dostanú od štátu. Znížením dane z príjmu sa znížia aj podielové dane pre Malacky.

„Výpadok príjmov by sme dokázali vykryť iba tak, že by sa mesto prestalo rozvíjať. To by znamenalo zastaviť investície či opravy. My sme však nechceli zabrzdiť projekty, ktoré sú pre mesto veľmi dôležité,“ povedal primátor Malaciek Juraj Říha.

Vyššie dane sa vrátia

Okrem zníženia podielových daní čaká mesto výrazný nárast zákonných povinností ako je zvýšenie platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, pre zamestnancov verejnej správy, rekreačné poukazy, zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie zákonného poplatku za spracovanie odpadov, ktoré musí financovať z vlastných peňazí.

„Vedenie mesta aj poslanci si uvedomujú, že zvyšovanie daní je nepopulárne opatrenie a predstavuje posledné možné riešenie, keď už iné možnosti nestačia. Peniaze, ktoré mesto získa zo zvýšených daní a poplatkov, sa investujú do opráv ciest, škôl či verejného osvetlenia. V žiadnom prípade ich teda neprejeme v podobe bežných prevádzkových výdavkov. Naopak, vrátia sa znovu mestu a našim obyvateľom,“ dodal primátor.