Zvieracia ombudsmanka: Zvieratko ako vianočný darček nejde odložiť

S obhajkyňou práv zvierat sme sa rozprávali o jej práci, ťažkých prípadoch i odporúčaniach pre ľudí.

22. dec 2019 o 8:49 Peter Matula

Čo je poslaním zvieracieho ombudsmana? Je to pomerne nová inštitúcia. Ako vlastne vznikla?

Zvierací ombudsman vznikol v roku 2014 z iniciatívy útulkov z celého Slovenska, od Senice až po Strážske. Sme neštátna apolitická inštitúcia, ktorá je vyjadrením záujmovej samosprávy v oblasti ochrany zvierat. Útulky si vlastne vygenerovali Zvieracieho ombudsmana ako niekoho, kto bude hájiť ich záujmy na poli legislatívy, presadzovať pre ne a zvieratá, ktoré v nich sú, lepšie podmienky. Zastupujeme ich na súdoch a poskytujeme bezplatné právne poradenstvo.

Z čoho ste financovaní?

Dlho sme fungovali bez akýchkoľvek príjmov, aj bez 2 percent z daní či darov. V súčasnosti implementujeme projekt „Zvýšenie vymožiteľnosti práva v ochrane zvierat“ z európskych fondov v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. Vďaka tomuto projektu máme zdroje na čiastočné krytie výdavkov na približne dva roky. Máme aj dva menšie granty z nadácií, čo sa však týka prevádzkových nákladov, do veľkej miery sme závislí od darov a 2 percent od fyzických a právnických osôb. Nie sme štátna inštitúcia, a teda nie sme podporovaní žiadnymi štátnymi dotáciami. Uchádzame sa len o tie isté prostriedky, o ktoré sa uchádzajú aj iné mimovládne organizácie v rôznych oblastiach.

Koľko už fungujete a koľkým prípadom ste sa zatiaľ venovali?

V prvých rokoch som právnu stránku zabezpečovala iba ja s menšou pomocou kolegov právnikov, ktorí to však robili na dobrovoľnej báze. Ja som to riešila na materskej dovolenke. Momentálne je náš tím oveľa väčší a profesionálnejší. Pracuje u nás 6 právnikov, niektorí majú čiastočný úväzok, iní stále pomáhajú dobrovoľne. Ročne mávame okolo 400 podnetov, tento rok je to zatiaľ 371 podnetov e-mailom a niekoľko stoviek prípadov na našej telefonickej linke bezplatného právneho poradenstva.

Aké prípady u vás najviac rezonovali, ktoré sa vás najviac dotkli?

Silne vo mne rezonujú všetky prípady týrania zvierat. Napríklad prípad sučky, ktorá bola poliata žieravinou či zvieratá dostrieľané stovkami brokov. Bolestivé sú aj prípady, v ktorých majitelia nechajú psa na krátkej reťazi a on trpí hlbokými otvorenými a hnisajúcimi ranami. Riešili sme aj prípad, v ktorom nechali majitelia svojich psov na metrovej reťazi a bez prístreška v mrazoch 20 stupňov pod nulou. Našťastie sa ich podarilo zachrániť.

Nie je to tak dávno, čo bol schválený zákon, ktorým sa zmenil pohľad na zvieratá. Tie už sú aj podľa zákona vnímané ako cítiace bytosti. Zmenilo sa niečo odvtedy, ako zákon vstúpil do platnosti?

Na tvorbe zákona sme sa do veľkej miery podieľali, túto úpravu sme presadzovali už od roku 2011. V doterajších vládach o riešenie tejto témy nebol veľký záujem. Ľady sa podarilo prelomiť až v roku 2018. Bola vytvorená expertná komisia, ktorej sme boli súčasťou, vďaka ktorej sa podarilo niekoľko legislatívnych zmien. Tento model považujeme síce za kompromisný, no na Slovensku prelomový. Sme radi, že sa nám to po intenzívnej a dlhej snahe podarilo presadiť.

Žiadna zmena sa však nedeje len prijatím zákona. Musí ho niekto vykonávať, kontrolovať jeho dodržiavanie, nedodržiavanie musí byť efektívne sankcionované a sankcie vymáhané. V tomto štádiu zatiaľ nie sme, sledujeme však niekoľko pozitívnych zmien. Vďaka čipovaniu sa zlepšila registrácia, ktorá je dôslednejšia a poskytuje lepší prehľad. Zvýšili sa aj právomoci veterinárnych inšpektorov, ktorí po novom môžu vstupovať v spoločnosti polície do obydlí, kde je dôvodné podozrenie z nelegálneho množenia či týrania zvierat. Za výraznú a pozitívnu zmenu považujeme aj zákaz mnohých druhov zvierat v cirkusoch. Zakázalo sa tiež zabitie spoločenských zvierat, psov a mačiek, za účelom konzumácie. Apelovali sme aj na to, aby zviera mohol usmrtiť len veterinárny lekár. Aby to neprebiehalo ako doteraz, že psa zabil za dedinou poľovník, utopili ho alebo hodili o zem. Aj takéto usmrcovanie už momentálne stojí mimo zákona.

Prečítajte si tiež Polícia vyšetruje zastrelenie psa policajtom, poškodení podali trestné oznámenie Čítajte

O dva dni tu máme Vianoce. A aj zvieratká sú často vianočnými darčekmi. Stáva sa však, že ich ľudia potom často nechcú a zbavujú sa ich. Ako to vnímate?

Ľudia chcú urobiť radosť svojím deťom, ktoré túžia po psíkovi. Často však ide len o akúsi náhlu a dočasné túžbu, keď napríklad videli psíka v nejakom filme alebo videli plyšáka. Treba si uvedomiť, že zvieratko nie je darček, ktorý sa dá odložiť. Je to spoločník, ktorý s nami môže byť aj 15 rokov. Zviera nie je možné len tak odložiť, nechať na ulicu zaniesť do útulku či dať bezdôvodne utratiť. Útulky tu nie sú na to, aby riešili naše nezodpovedné a nepremyslené rozhodnutia. Ich úlohou je odchyt zatúlaných zvierat a hľadanie majiteľov, ktorým sa stratili. V prípade, že sú zvieratá zranené či týrané, poskytujú im pomoc. Treba vnímať, že starostlivosť v útulku je takzvaná ultima ratio, a teda posledná možnosť. Útulky ešte stále nie sú financované štátom, hoci by mali byť. Sú plne závislé od darov fyzických osôb a nemajú kapacity, aby poskytovali starostlivosť našim nechceným darčekom.

Čo odporúčate takýmto ľuďom, resp. ako tomuto javu vôbec zabrániť?

Pes, ktorý sa môže zdať na prvý pohľad ako milučký a huňatý, môže byť psom pastierskym, strážnym či pracovným a nie je vhodný k malým deťom. Takýto pes potrebuje veľa venčenia a ak ho nedostáva, ničí doma veci. Takéto situácie sú dôsledkom nepremyslených rozhodnutí. Skôr ako si ľudia zaobstarajú psa, mali by si preštudovať informácie o plemenách, o ich temperamente. Často na to zabúdajú a takéto kúpy môžu skončiť napríklad uhryznutím človeka. Pes však za svoj temperament nemôže, chyba nastala pri výbere psa. A tak pes skončí v útulku či utratením. Veľkou témou, súvisiacou aj so zvýšeným záujmom o zvieratá pred Vianocami, sú nelegálni množitelia. Množitelia porušujú zákon, chovajú zvieratá v otrasných podmienkach a zneužívajú aj ľudskú dôveru, aby sa obohatili. Odporúčam nekupovať psíky pred supermarketmi, vo vlakoch či na inzertných portáloch. Lepším riešením je kúpa psa z kvalitnej a registrovanej chovnej stanice. Každý psík, ktorého si človek zadováži, musí byť čipovaný najprv na predchádzajúceho majiteľa. Akákoľvek iná možnosť je protizákonná. Množitelia využívajú rôzne nekalé praktiky. Navrhujú, aby sa zviera začipovalo u veterinára priamo pri predaji na nového majiteľa. So psíkom môžu nastať rôzne komplikácie, no kupujúci množiteľa, od ktorého psa kúpili, nevedia vypátrať. Tomu predchádza práve čipovanie. Na čipe sú evidované údaje každého majiteľa. Ak sa predsa len človek rozhodne zadovážiť si psíka, či už na Vianoce alebo kedykoľvek v roku, odporúčame, aby sa najprv poradil s odborníkom. Môžu navštíviť napríklad adopčnú akciu, kde sa môže so zvieratkom osobne zoznámiť či prebehnúť, zistiť ako by si sedeli alebo si ho zobrať domov na pár dní. Takúto akciu organizuje aj Zvierací ombudsman, volá sa Nájdite sa so zvieratkom z útulku a slávi 30. vydanie. Ak človek nemôže mať psíka dlhodobo alebo si nie je istý či by starostlivosť zvládol, môže vyskúšať aj takzvanú dočasnú starostlivosť, vďaka ktorej môže opustenému zvieratku zachrániť život alebo pomôcť pri rekonvalescencii zranených zvierat.