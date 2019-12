Ospravedlnenie pani Zuzane Cérovskej

Článok bol zverejnený v roku 2017.

20. dec 2019 o 17:00

„MY Týždenník pre Záhorie sa ospravedlňuje pani Zuzane Cérovskej, že uverejnením nepravdivých a nepodložených informácií o jej osobe v článku s názvom „Na dovolenke v Egypte prežila peklo. Objavila sa tam falošná delegátka“, uverejnenom dňa 21.04.2017 na webovej adrese týždenníka MY Záhorie došlo k neoprávnenému zásahu do jej osobnostných práv. Týždenník MY Záhorie uverejnil nepravdivé a neoverené informácie, podľa ktorých sa pani Zuzana Cérovská mala vydávať za delegátku nemenovanej cestovnej kancelárie a vylákať tak väčší obnos peňazí od viacerých poškodených.“

Petit Press, a. s.“