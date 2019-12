Juraj Pagáč dúfa, že jarná časť bude v Smrdákoch lepšia, Tomáš Polák chce s mužstvom vyhrať 6. ligu

Predstavujeme najlepších hráčov jesennej časti, ktorých si zvolili čitatelia.

20. dec 2019 o 8:30 Martina Radošovská

ZÁHORIE. Aj naďalej pokračujeme v našej ankete, v ktorej ste vy rozhodli o desiatke najlepších hráčov súťaží ObFZ Senica.

Doteraz sme vám priniesli rozhovory s Patrikom Pitorákom, Ondrejom Zabadalom, Radovanom Drgonom, Ľubomírom Hanzlíčkom, Lukášom Rehákom a Petrom Kumančíkom. Teraz sme sa rozprávali s Jurajom Pagáčom a Tomášom Polákom.

7. Juraj Pagáč, FK Smrdáky

Smrdáky, ktoré sú účastníkom 7. ligy ObFZ Senica, reprezentuje stredopoliar Juraj Pagáč. Mužstvo za sebou nemá dobrú polsezónu, pretože zimuje na chvoste tabuľky so ziskom dvanástich bodov. V podobnej situácii sa Smrdáky nachádzali aj minulú sezónu, kedy im po jeseni patrilo desiate miesto so štrnástimi bodmi na konte. Jar bola vtedy pre Smrdáky o niečo vydarenejšia a podarilo sa im prebojovať sa do stredu tabuľky. V niečo podobné dúfajú aj teraz.

„Jesenná časť pre nás nebola najlepšia. Pod výsledky sa podpísali absencie, či už pre zdravotné problémy alebo tresty za červené karty. Dúfame, že jarná časť z minulého roku sa zopakuje a podarí sa nám získať v tabuľke lepšie umiestnenie,“ zhodnotil Juraj Pagáč, ktorý ma v mužstve aj brata Filipa, s ktorým sú dvojičky.

Juraj Pagáč - FK Smrdáky (zdroj: Martina Radošovská)

Kvalitná súťaž

Ako bolo už viackrát spomenuté, siedma liga je vyrovnaná, a to najmä na špici tabuľky, kde bude jarný boj o prvé miesto ešte zaujímavý. Podobne hodnotí kvalitu súťaže aj Juraj Pagáč.

„V posledných rokoch je liga veľmi kvalitná. Mužstvá z čela tabuľky nás podľa výsledkov potrápili, ale nebolo tomu tak aj na ihrisku. Veľa zápasov bolo veľmi vyrovnaných, no prehrali sme si ich sami.“ Najvyššie prehry utŕžili Smrdáky s Kútmi a Jablonicou, obe s výsledkom 1:6, s Petrovou Vsou prehrali 4:0. Naopak, víťazné zápasy mali so Smolinským, Kunovom, Unínom a nováčikom z Letničie.

Juraj Pagáč, ktorý je najmä ofenzívnym záložníkom, strelil na jeseň súperom štyri góly v stretnutiach proti Unínu, Čárom, Rovensku a Kunovu.

Skúsenosti z vyššej súťaže

Mladého hráča priviedli k futbalu rodičia a začínal ako mladší žiak v Senici. Okrem Smrdákov, kde je podľa jeho slov skvelý kolektív v kabíne, okúsil hru aj v Koválove či v Oreskom.

„Oreské vtedy hralo 5. ligu a hralo sa tam veľmi dobre. V kabíne bol taktiež veľmi dobrý kolektív a hlavne kvalita súťaže bola na dobrej úrovni. Do Smrdák som sa vrátil, pretože v klube bolo málo hráčov a nechcel som, aby futbal v obci upadol,“ vysvetlil Pagáč, ktorý dúfa, že vyššiu súťaž ešte okúsi, ale práve so Smrdákmi.

Za svoj najväčší úspech považuje viac ako 50 strelených gólov v jednej sezóne, ktoré zaznamenal ešte v žiackej súťaži. A má Juraj Pagáč nejaký futbalový vzor?

„Teraz už ani nie, vždy ma motivovali a podporovali hlavne rodičia,“ uzavrel stredopoliar.

8. Tomáš Polák – TJ Spartak Stráže

Zástupcu medzi najlepšími jesennými hráčmi, ktorých ste si zvolili, majú aj Stráže. Tie sú po jesennej časti veľkým ašpirantom na víťazstvo v najvyššej oblastnej súťaži.

Stráže nemali najlepší vstup do sezóny a hneď v prvom kole pomerne rýchlo podľahli súperovi z Popudinských Močidlian. „Hneď na úvod jesennej časti sme prehrali zápas, no zlý začiatok neznamená zlý koniec. Nasledujúce stretnutia priniesli zopár prehier, nedarilo sa nám a nevyužívali sme šance. Na záver polsezóny však musím uznať, že som nadmieru spokojný za náš konečný výsledok a že sme sa zo štvrtého miesta, ktoré nám patrilo po predposlednom kole, posunuli na druhé,“ zhodnotil jeseň Tomáš Polák.

(zdroj: Martina Radošovská)

So súpermi z čela tabuľky si neporadili

Spomínané prehry prišli s Hlbokým a Rybkami, ktoré sú na špici tabuľky spoločne so Strážami.

„Obaja súperi majú taktiež veľmi dobré mužstvá, v ktorých sú kvalitní hráči. S oboma sme prehrali kvôli našim chybám a nie kvôli tomu, že by boli lepší. Nepremieňali sme šance, ktoré sme si vytvorili a zápasy sme si prakticky prehrali sami. Osobne si myslím, že či už sú to Rybky alebo Hlboké, obaja vedia, že u nás mohli prehrať.

Musím však uznať, že mali viacej snahy a túžba po získaní troch bodov ich doviedla k víťazstvu. Taký však býva futbal, ako sa povie, nedáš, dostaneš,“ pokračoval úspešný kanonier.

Jesennú časť Stráží sme bilancovali aj s trénerom Andrejom Krchňavým, ktorý sa vyjadril, že svojmu mužstvu maximálne verí a v kádri má k dispozícii množstvo kvalitných hráčov. „Rovnako ako tréner, aj ja verím nášmu mužstvu, v ktorom máme množstvo dobrých hráčov. V kabíne si rozumieme, hráme jeden za druhého a robíme to z lásky k športu a pre tých, čo nám veria.“

Nie je tajomstvom, že Stráže majú v súťaži tie najvyššie ciele.

„Osobne si myslím, že naše mužstvo má na vyššiu ligu, pretože kvalitu hráčov na to máme. Spokojní sme však aj v tejto súťaži, do ktorej vkladáme veľké úsilie a naším cieľom je získať na jar prvé miesto,“ potvrdil ciele mužstva 25-ročný zakončovateľ.

Tomáš Polák - TJ Spartak Stráže (zdroj: Martina Radošovská)

Úspešný strelec gólov

Výbornú polsezónu má za sebou nepochybne aj Tomáš Polák, ktorý sa stal najlepším strelcom jesennej časti šiestej ligy. V prebiehajúcej sezóne si na svoje konto pripísal devätnásť presných zásahov a tabuľke kanonierov kraľuje so štvrgólovým náskokom pred Radovanom Drgonom z Radošoviec. Najviac gólov sa mu podarilo dať v zápasoch s Cerovou a Oreským, v oboch prispel štyrmi presnými zásahmi.

„Som veľmi hrdý, že som sa stal strelcom jesennej časti. Všetko je to len o tom, aby ste hrali futbal s láskou a verili si, pretože to má na úspechu veľký podiel. Vždy sa snažím dostať zo seba maximum, no nie je to len o mne, futbal je kolektívna hra.“ A má Tomáš Polák nejaký recept na dávanie gólov? „Hlavnou ingredienciou je moje mužstvo a každý zakončený gól venujem im všetkým.“

Trénera Andreja Krchňavého sme sa pri hodnotení jesennej časti spýtali aj na najúspešnejšieho strelca súťaže a ten chválou nešetril.

„S trénerom mám veľmi dobrý vzťah a jeho slová pochvaly ma posúvajú ďalej. To isté môžem povedať aj o podpore z hľadiska, kde nechýba moja rodina či kamaráti. Keď počujem kričať svoje meno na zápasoch, o to viac chcem využiť každú šancu naplno. Ak by som mal byť konkrétnejší, ľudia ma poznajú pod prezývkou “Capak”.

Futbalové začiatky v Čároch

Tomáš Polák začínal s futbalom ako osemročný v Čároch, kde najskôr trénoval so staršími žiakmi a keď dovŕšil potrebný vek, začal s nimi aj hrávať. „Za tento veľký krok v živote vďačím môjmu otcovi, ktorý videl, že od rána do večera lietam s loptou a zlepšujem sa.

Vkladal do mňa nádej, podporoval ma a za to mu patrí veľké ďakujem,“ popísal svoje futbalové začiatky úspešný strelec, ktorého vzorom je Cristiano Ronaldo. „Vždy som chcel byť ako on, učil som sa jeho triky, chcel som vyzerať ako on aj čo sa týka účesov a môžem povedať, že tá túžba sledovať ho trvá doteraz.“

A prečo sa Tomáš rozhodol práve pre mužstvo Stráží? „Keď mám povedať pravdu, z nejakého dôvodu ma Stráže vždy lákali, nielen čo sa týka futbalu, ale aj preto, že tu mám veľa kamarátov, s ktorými som chodieval von a spája ma s nimi množstvo zážitkov.

Okrem toho mám v Strážach rodinu a teraz tu dokonca bývam aj s priateľkou. Byť členom mužstva Spartak Stráže je pre mňa byť súčasťou úžasného tímu a momentálne je mojou jedinou prioritou vyhrať s mužstvom 6. ligu,“ uzavrel Tomáš Polák.