Starosta Lozorna vrátil nechcený "darček"

Obec nesúhlasí s privatizáciou železničnej stanice a priľahlých pozemkov.

18. dec 2019 o 19:57 Peter Matula

BRATISLAVA. Starosta obce Lozorno Ľuboš Tvrdoň nesúhlasí s odpredajom železničnej stanice v Lozorne. Na protest dnes slávnostne vrátil nechcený "vianočný darček" generálnemu riaditeľovi ŽSR v sídle spoločnosti v Bratislave.

Spomínaným nechceným darom je privatizácia železničnej stanice a priľahlých pozemkov v Lozorne. Tvrdoň dnes takýmto spôsobom tlmočil nesúhlas lozornianskej samosprávy a jej obyvateľov nielen generálnemu riaditeľovi ŽSR, ale aj ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi.

Ešte predtým zverejnila obec otvorený list, v ktorom navrhuje iné riešenie problematickej dopravnej situácie v regióne.

Okrem iného sa v ňom píše:

"Aktuálne je naša obec odkázaná výhradne na prímestskú dopravu cestnú, keďže pravidelná doprava na železničnej trati Zohor - Plavecký Mikuláš bola v minulosti pozastavená. Uvedená trať je však aj v súčasnosti vo veľkej časti stále funkčná a je využívaná pre nákladnú dopravu rovnako ako už niekoľko rokov tiež pre sezónnu obmedzenú osobnú prepravu, ktorá sa teší veľkému záujmu.

Sme dlhodobo presvedčení, a preukazujú to aj skúsenosti zo zahraničia, že jediným riešením vzniknutej situácie a reálneho dopravného kolapsu je posilnenie koľajovej dopravy, jej znovuzavedenie tam kde bola zrušená a sú na to podmienky a jej zatraktívnenie a nové nastavenie tak, aby mohla uspokojovať neustále rastúci dopyt po doprave v regióne. Vychádzame z toho, že takéto riešenie dopravných problémov je podporované aj z úrovne Vlády SR.

S takýmto východiskom pritom počíta i územný plán vyššieho územného celku rovnako ako územný plán našej obce. Lozorno spolu so všetkými obcami ležiacimi na trati Zohor - Plavecký Mikuláš má vzhľadom na existenciou funkčnej trate všetky predpoklady pre to, aby mohla byť súčasťou takto koncipovaného modelu modernej a funkčnej územnej dopravnej obsluhy, pričom aj prebiehajúce prípravné procesy smerujú k jej prípadnému napojeniu na plánovanú novú koľajovú trať, ktorá má v budúcnosti umožniť spojenie Bratislavy a Stupavy.

Je nám ľúto, že doteraz neboli nájdené zdroje a kapacity pre prijatie príslušných rozhodnutí a ich uvedenie do praxe. O to viac nás však dnes znepokojuje skutočnosť, že podľa posledných zverejnených informácií sa ŽSR ako správca príslušnej infraštruktúry rozhodli pre opačnú cestu, úplne popierajúcu uvedené východiská a riešenia, ktorou je aj faktická likvidácia možnosti predmetnú trať vedúcu našou obcou v blízkej budúcnosti znovu využívať pre potreby pravidelnej osobnej dopravy našich obyvateľov. Len tak si totižto môžeme vysvetliť zverejnený inzerát, ktorým ŽSR ponúkajú na predaj a privatizáciu súčasnú železničnú stanicu v našej obci spolu s priľahlými pozemkami."

Starosta Lozorna žiada, aby sa opäť preskúmali všetky okolnosti zamýšľanej

privatizácie železničnej stanice v Lozorne a túto bezodkladne zastavili a zabránili tak významným stratám.