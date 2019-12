Skalica bude od januára hospodáriť v rozpočtovom provizóriu

Mesto nebude môcť čerpať dotácie, fungovať bude v limitovanom režime.

18. dec 2019 o 16:43 Peter Matula

SKALICA. Mesto Skalica bude od januára hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. Dôvodom je neschválený rozpočet na ďalší rok.

Vyplynulo to z rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí rokovali 11. decembra 2019. Medzi najdôležitejšie body rokovania patrili práve návrh rozpočtu mesta Skalica na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2020-2022 a s tým spojený návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych daniach. Ani jeden z týchto návrhov poslanci neschválili.

"Znamená to, že v januári môžeme čerpať len jednu dvanástinu tohtoročného schváleného rozpočtu. Takýto režim umožňuje mestu zabezpečiť v obmedzenom rozsahu len bežné výdavky na chod mesta, úradu, rozpočtových organizácií. V provizóriu nemôže mesto začínať nové investičné akcie ani čerpať eurofondy," vysvetľuje primátorka Skalice Anna Mierna.

Zatiaľ bez dotácií

Počas rozpočtového provizória podľa zákona o rozpočtových pravidlách nemôžu byť poskytované dotácie. "Dôležité však je, že mesto bude naďalej riadne zabezpečovať bežnú prevádzku a služby. Negatívom sú výdavky, ktoré budeme musieť redukovať. V prvom rade je to napríklad zrušenie plánovaného mestského plesu v januári. V tomto týždni a začiatkom januára sa s poslancami budeme intenzívne zaoberať návrhom nového rozpočtu, ktorý bude predložený na prvé budúcoročné rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré bude doplnené k schválenému plánu rokovaní, " doplnila Mierna.

Prenájom budovy pre ESO

Skalickí poslanci na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí schválili VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica na rok 2020. Na vedomie zobrali plán investičnej výstavby na rok 2020.

"Začiatkom budúceho roku by sme mali ukončiť rekonštrukciu budovy určenej na účely ESO, ktorá bude odovzdaná na používanie ministerstvu vnútra. Teším sa tomu, pretože na zastupiteľstve bola schválená zmluva, ktorá by mala počas nasledujúcich desiatich rokov priniesť do mestského rozpočtu takmer 50- tisíc eur každý rok. Je to nepomerne výhodnejšie oproti pôvodnej zmluve na sumu 2300 eur," tvrdí primátorka.

Zelená výstavbe

Schválený bol tiež zámer predaja pozemku v lokalite Vlčie hôrky formou obchodnej verejnej súťaže. "Aj keď som hovorila, že nemám záujem predávať majetok mesta, na predaj tohto pozemku bola prijatá žiadosť s tým, že sa v tejto lokalite bude rozvíjať výstavba rodinných domov. Nemáme záujem na tom, aby sme bránili rozvoju individuálnej bytovej výstavby v našom meste," vysvetľuje Anna Mierna.

Ohňostroj nebude

Skalická radnica sa tiež rozhodla zrušiť tradičný novoročný ohňostroj a program vo františkánskej záhrade a finančné prostriedky poukázať na účet mesta Prešov, na zmiernenie následkov tragického výbuchu paneláka.“