Skaličania na jeseň utŕžili zbytočné, ale aj poučné prehry

Tréner Jozef Kostelník je však s výsledkami spokojný.

18. dec 2019 o 16:28 Martina Radošovská

SKALICA. Pred novou sezónou sa vrátil na trénerskú lavičku Skaličanov staro-nový tréner Jozef Kostelník. Počas jesennej časti sa spoznával najmä s novými hráčmi, ktorí do mužstva za posledný rok pribudli. Káder pred novým súťažným ročníkom neprešiel výraznými zmenami.

Jesenná časť sa Skalici vydarila a v tabuľke zimujú na treťom mieste s trojbodovou stratou na prvú Dubnicu nad Váhom a rovnako aj na druhú Banskú Bystricu. Neporaziteľní boli na domácom trávniku, kde okrem remízy s Liptovským Mikulášom svojich súperov zdolávali.

Spokojnosť s výsledkami

Jesennú časť sme bilancovali s trénerom Jozefom Kostelníkom. „S jesennou časťou môžeme byť spokojní. Do Skalice som sa vrátil po roku, kde v kádri zostalo šesť hráčov a brankár Matej Junas, ktorých som poznal z môjho predchádzajúceho pôsobenia v klube. Na to, že sme sa počas jesene spoznávali, môžeme byť s výsledkami maximálne spokojní,“ začal hodnotenie tréner.

Zbytočné, ale aj poučné prehry

Prečítajte si tiež: Skalickí hokejbalisti zháňajú financie na plastový povrch Čítajte

Počas jesene Skalica prehrala štyrikrát, a to hneď v druhom kole s rezervou Slovana Bratislava, u lídra tabuľky v Dubnici nad Váhom, s juniorkou Žiliny a Púchovom.

„Ako som už povedal aj v inom rozhovore, prehry rozdeľujem na zbytočné a poučné. Prehra so Slovanom pre nás bola poučná a posunula nás ďalej. Ako ďalšia prišla prehra v Dubnici, ale k tomu, čo sa tam stalo, sa nechcem vyjadrovať. Zbytočné prehry boli v Púchove, kde sme hrali dobrý zápas, vytvorili sme si veľa šancí, ale nedokázali sme ich premeniť.

Rovnako ma mrzí prehra v Žiline, kde sme pár minút pred koncom zápasu za stavu 2:2 nepremenili šancu, keď Roman Haša išiel sám na bránu a následne sme z protiútoku inkasovali gól. Záverečné minúty tohto stretnutia sme nezvládli,“ pokračoval Kostelník.

V súvislosti so spomenutými prehrami sa núka aj otázka, či mužstvo počas jesene niekde „tlačila topánka“ a na čom sa budú snažiť počas zimnej prestávky popracovať.

„Počas jesene sme prešli na iné rozostavenie organizácie hry. Snažili sme sa ho čo najviac prispôsobiť hráčom, čo nebolo v priebehu rozbehnutej sezóny ľahké, ale myslím si, že sa nám to podarilo. Teraz budeme pracovať na detailoch hry, aby sme sa zlepšovali a posúvali našu úroveň vyššie. Rovnako sa budeme snažiť priviesť do kádra ďalších hráčov, aby sa v kabíne zvýšila konkurencia,“ odpovedal tréner.

Jozef Kostelník (zdroj: MFK Skalica)

Posily majú vyhliadnuté

Prečítajte si tiež: Martin Mášik mohol ukázať kvalitu vďaka novému pravidlu Čítajte

Touto odpoveďou zároveň Jozef Kostelník prezradil, že káder sa do jarnej časti bude meniť. Už pred koncom prvej polsezóny sa klub rozlúčil s dvojicou hráčov Filip Tomovič a Karol Karlík.

„V kádri máme momentálne 14 hráčov do poľa a môžem povedať, že počas jesennej časti som už všetkých spoznal. Cez zimnú prestávku sa zameriame na dopĺňanie mužstva, pretože potrebujeme troch, štyroch skúsených hráčov. V poslednom zápase sa zranil Mário Hollý, ktorý má zlomenú nohu a uvidíme, ako dlho bude kvôli zraneniu chýbať. Čo sa týka posíl, niečo už máme vyhliadnuté a postupne na tom pracujeme,“ dodal k obmenám tréner, ktorý zároveň dodal, že radikálne odchody z kádra Skalice nehrozia.

Najlepším strelcom jesennej časti druhej ligy sa stal Roman Haša. V prebiehajúcej sezóne si pripísal na svoje konto štrnásť presných zásahov a tabuľke kanonierov kraľuje s trojgólovým náskokom.

„Roman je gólový hráč a som rád, že mu to padá. Páči sa mi, ako pracuje, nie je to hráč, ktorý čaká vpredu, ale maximálne pracuje 90 minút, ako pri vedení útoku, tak aj v obrannej fáze. Mám pocit, že si touto vydarenou jesennou časťou vytvoril aj osobný rekord. Musím však spomenúť aj Daniela Šebestu, ktorý sa vrátil po polročnom zranení a dokázal dať sedem gólov,“ pokračoval tréner.

Káder Skalice je vyvážený a nájdeme v ňom hráčov od mladšej generácie, cez strednú, až po starších a skúsenejších hráčov. „S prístupom hráčov v prvej polsezóne som spokojný. Káder je dobre zložený, u všetkých hráčov je vidieť progres. Rovnako ma teší, že sa zlepšujú aj mladší hráči, ako napríklad Martin Mášik či Mário Hollý.“

S kádrom je Jozef Kostelník spokojný, rovnaká spokojnosť vládne aj pri realizačnom tíme, kde po odchode Andreja Fišana pribudol Martin Poloha. „S Martinom Polohom som veľmi spokojný a takisto aj s Pavlom Majerníkom, ktorý mi už veľmi pomáhal ako kapitán mužstva. Myslím si, že nám to dobre funguje aj so zvyškom realizačného tímu, či už je to vedúci mužstva alebo masér. Zároveň by som všetkým chcel poďakovať za prácu, ktorú pri mužstve odvádzajú.“

Jozef Kostelník (zdroj: MFK Skalica)

Cieľom je zlepšovanie

Prečítajte si tiež: Čaro dedinských štadiónov: V Rovensku postavili nové striedačky Čítajte

Keďže sa Skalica po prvej polsezóne nachádza na čele tabuľky, mohlo by sa zdať, že má aj postupové ambície. O tých sa však v klube nehovorí, no Jozef Kostelník má v cieľoch do jarnej časti jasno. „Naším najväčším cieľom je zlepšovať sa. Sme len na začiatku cesty a vždy je čo posúvať na vyššiu úroveň. Som rád, že počas jesene sme hrali veľmi dobre a herne nám nevyšiel len druhý polčas so Slovanom a doma s Liptovským Mikulášom. Jar nebude vôbec ľahká, pretože v súťaži nie je slabého súpera a aj mužstvá z dna tabuľky majú svoju kvalitu.“

Pociťuje Jozef Kostelník po ročnej pauze zmenu kvality druhej ligy? „Myslím si, že súťaž sa skvalitňuje každým rokom a tento ročník má druhá liga obrovskú kvalitu. Od prvého kola sa hrá naplno, kedysi sa jeseň začínala s tým, že po pár kolách sa uvidí, čo bude, ale teraz nemôžeme podceniť žiadneho súpera,“ zhodnotil tréner.

Dobré futbalové prostredie

Prečítajte si tiež: Holíč vstúpi do zimnej prípravy s novým trénerom Čítajte

Pre Skalicu sa v osemfinále skončila cesta v Slovnaft Cupe, kde prehrali s prvoligovým Trenčínom. „V pohári sme taktiež odohrali dobré zápasy, no vypadli sme v Trenčíne, ktorý bol lepší a zaslúžene postúpil, ale myslím si, že ak by sa hralo na prírodnej tráve, zápas by bol o niečom inom.

Bolo to spestrenie sezóny a teraz sa môžeme plne sústrediť na ligu.“ Pohárový zápas s Trenčínom odohrali Skaličania na rozostavanom štadióne na Sihoti a na stretnutie meškali kvôli komplikáciám na ceste.

A ako hodnotí Jozef Kostolník futbalové prostredie v Skalici? „V meste nie je príliš veľká futbalová história, tú teraz prakticky píšeme my. Týmto chcem poďakovať vedeniu klubu, ktoré nám vytvára kvalitné podmienky, pretože každým rokom sa tu skvalitňuje a posúva infraštruktúra.

Rovnako chcem poďakovať aj fanúšikom za ich podporu a dúfam, že im v jarnej časti budeme robiť len radosť,“ uzavrel tréner. Hráči svojich fanúšikov potešili 6. decembra, kedy odohrali zápas proti fanklubu MFK Skalica.

Skaličania trénovali do polovice decembra a zimnú prípravu naplno odštartujú 6. januára. Na programe majú opäť zápasy zimnej Tipsport ligy.