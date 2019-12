Skalickí hokejbalisti zháňajú financie na plastový povrch

Po jesennej časti sú na čele tabuľky. Prvé miesto je pre nich milým prekvapením.

12. dec 2019 o 11:45 Martina Radošovská

SKALICA. Hokejbalisti majú za sebou úspešný rok, v ktorom sa stali majstrami Slovenska, víťazmi v Česko-slovenskom Superpohári a niektorí z mužstva aj úspešnými reprezentantmi a majstrami sveta. Aj keď sa káder pred súťažou obmenil, po jesennej časti sú na vedúcej pozícii v xtralige.

Ako v rozhovore priznal obranca skalického tímu Michal Salajka, prvé miesto je pre nich milým prekvapením. „Z mužstva odišli skúsení hráči, káder sme omladili a tak bolo naším cieľom pozbierať na jeseň čo najviac bodov, pretože v jesennej časti sa hrá viac zápasov ako na jar. Chceli sme sa pohybovať v pokojných vodách, na mieste, ktoré nám zaistí pozíciu v play off.

Na konci jesene je však pre nás umiestnenie príjemným prekvapením. Aj keď sme na líderskej pozícii len s malým náskokom, sme veľmi spokojní,“ zhodnotil Salajka.

Štyri prehry za sebou

Skaličania zimujú na prvom mieste len s jednobodovým náskokom pred druhým LG Green Staff Bratislava.

Aj keď si väčšinou so súpermi dokázali poradiť, krátko pred koncom jesennej časti prišli štyri prehry v rade za sebou. Sériu neúspešných zápasov odštartoval smolný zápas s Nitrou, kde Skaličania prehrali až po nájazdoch a pokračovali aj na horúcej pôde v Považskej Bystrici, doma s Pruským a s LG Bratislavou.

„V kabíne sme tušili, že po toľkých víťazstvách príde aj nejaká prehra. Po zápase s Nitrou sa to začalo lámať a prišli aj ďalšie prehry, z ktorých sme však neboli príliš znepokojení. Vedeli sme, že v tabuľke máme slušný bodový náskok. Samozrejme, neradi prehrávame, ale niektoré zápasy nám nevyšli. Na zopár stretnutí sme cestovali v užšom zložení, pretože viacerí sme si plnili pracovné či školské povinnosti,“ pokračoval obranca.

V poslednom zápase jesennej časti sa však Skaličania opäť naladili na víťaznú vlnu, keď doma zdolali Jokerit Petržalku. „Do posledného zápasu sme išli s tým, že ak zvládneme náročný zápas proti Jokeritu, budeme zimovať na prvom mieste. V kabíne sme sa naladili na víťazstvo a získali sme tri potrebné body.“

Michal Salajka (zdroj: Martina Radošovská)

Vydarené, ale aj smolné zápasy

Spomínané prehry sa dajú rozdeliť na smolné, ale aj na tie, v ktorých Skaličania nepodali práve najlepší výkon. „Dobrý zápas sme neodohrali doma s Pruským, aj keď osobne som sa ho nezúčastnil. V Považskej Bystrici náš výkon nebol taký zlý, ale jednoducho sa nám nevydaril a prehrali sme 6:2.

Smolné zápasy, v ktorých sme boli vyrovnaným, ak nie aj lepším tímom, boli v Nitre, kedy sa hral ofenzívny hokejbal z oboch strán a prehrali sme až po nájazdoch. Najsmolnejší bol však s LG Bratislava, kde sme hrali výborný hokejbal. Myslím si, že sme boli lepší, mali sme viac šancí, dokonca dve minúty do konca zápasu sme mali dve veľké tutovky, ktoré sme nepremenili.

Dvadsať sekúnd do konca stretnutia sa po skrumáži na červenej čiare odrazila loptička k domácemu útočníkovi, ktorý rozhodol o súperovom víťazstve 3:2. To bol pre nás veľmi smolný zápas, pretože sme mali na to, aby sme tam bodovali,“ zhodnotil Salajka.

Naopak, medzi najvydarenejšie zápasy radí úspešný obranca stretnutie vo Vrútkach. „Cestovali sme k nim hneď po zápase v Kežmarku, boli sme už unavení, navyše s malým počtom hráčov, no dokázali sme vybojovať tri body. Potvrdili sme, že aj v menšom počte dokážeme odohrať dobré stretnutie.“

O konkurenciu nie je núdza

Pohľad na tabuľku hokejbalovej extraligy ukazuje, že od prvého až takmer po ôsme miesto je bodovo nabitá a žiadneho zo súperov netreba podceňovať. „Pre nás sú konkurenciou všetci v prvej osmičke, pretože budú chcieť bojovať o titul v play off a dostať sa čo najvyššie. My nemáme veľké vyjadrenia o tom, že chceme obhájiť titul alebo získať medailu. Budeme radi, ak sa v play off udržíme čo najdlhšie a naším malým cieľom je semifinále, aby sme mohli odohrať ešte veľa zápasov pred domácimi fanúšikmi, ktorí nás chodia povzbudzovať a podporovať.

Určite je však pre nás veľkým rivalom Považská Bystrica, ktorá sa na nás vždy pripraví a na zápas pricestuje vo veľkom počte. Spozorovali sme však, že aj iné mužstvá zbroja na Skalicu a snažia sa nás poraziť. Aj preto je pre nás konkuren-ciou každý, kto bude v play off a dúfam, že aj my budeme pre nich silným súperom v boji o dobré umiestnenie,“ pokračoval Salajka.

Momentka z Česko-slovenského superpohára Skalia - Praha (zdroj: Martina Radošovská)

Šesť Skaličanov v reprezentačnej nominácii

Okrem Jaroslava Martinusíka, Michala Salajku a Radovana Zelenku si reprezentační tréneri pozvali na decembrový zraz aj brankára Petera Kučeru, Martina Lukačoviča a Denisa Vadíka. Až šesť Skaličanov má šancu zabojovať o reprezentačný dres a zároveň to vypovedá aj o kvalite skalického hokejbalu.

„To, že je v nominácii opäť moje meno, ma veľmi teší a motivuje do ďalšej práce, aby som sa zase mohol stať členom reprezentácie. Šesť hráčov zo Skalice v reprezentačnej nominácii značí, že mužstvo sa už dlhodobo pohybuje na vrchných priečkach tabuľky a produkuje hráčov, ktorí majú na to, aby si obliekli reprezentačný dres.

Doteraz sa v reprezentácii objavovali Milan Rampáček s Jarom Martinusíkom, ktorých dopĺňali aj iní hráči ako Radovan Zelenka. Veľmi nás potešilo, že si tréneri všimli aj hráčov ako Denisa Vadíka, ktorý pre mužstvo urobil množstvo práce a veľa víťazstiev sme vybojovali aj s jeho zásluhou.

Taktiež sa tešíme z brankára Petra Kučeru, o ktorom sme si mysleli už minulý rok, že dostane pozvánku do reprezentácie, pretože jeho výkony nás doviedli do finále a k titulu. Martin Lukačovič je náš nový hráč, ktorého som dotiahol do Skalice ja a o to viac ma teší, že zapadol do kolektívu, chytila ho hra a všimli si ho aj tréneri reprezentácie,“ zhodnotil Salajka.

Jaroslav Martinusík (zdroj: Martina Radošovská)

Skaličan Skaličanom

Okrem toho, že hokejbalisti Skalice podávajú výborné výkony, snažia sa nimi aj pomáhať. Naposledy pomohli zariadeniu sociálnych služieb Zelený dom, ktorému putoval výťažok z Česko-slovenského Superpohára v Skalici. Klientom tohto centra darovali hráči aj rôzne veci na hokejbal. Teraz sú to však práve oni, kto potrebuje pomoc od svojich fanúšikov a priaznivcov. Aj preto vznikol projekt Skaličan Skaličanom, ktorý má hokejbalistom pomôcť pri získavaní umelého povrchu hracej plochy do BigMat arény.

„Po úspechoch, ktoré sme za posledný rok dosiahli, by sme chceli hokejbal v Skalici posunúť na inú úroveň, prilákať najmä deti a vytvoriť lepšie podmienky pre hru. V klube máme našetrené nejaké peniaze, no na zakúpenie umelej hracej plochy to nestačí. Preto sme sa inšpirovali aj inými klubmi, ktoré robili verejné zbierky a vytvorili sme transparentný účet, na ktorý nám môžu fanúšikovia prispievať ľubovoľnou sumou,“ popísal Salajka.

Celý projekt má názov Skaličan Skaličanom, no má osloviť nielen fanúšikov zo Skalice, ale aj okolia. Podľa Michala Salajku potrvá zbierka minimálne do konca sezóny, kde si zbilancujú, koľko peňazí sa im podarilo vyzbierať a koľko ešte potrebujú. Potrebné financie chcú získavať aj inou cestou, a to oslovovaním sponzorov či vďaka dvom percentám z daní.

Odhadovaná cena na celý plastový povrch aj s položením, materiálom a prácou sa pohybuje okolo 25 tisíc eur, hokejbalisti majú z vlastných zdrojov našetrenú približne tretinu. Ak chcete hokejbalistom Skalice pomôcť aj vy, môžete im prispieť akoukoľvek čiastkou na transparentný účet SK27 5600 0000 0027 1728 0002.

Projekt Skaličan Skaličanom (zdroj: HBK Hokejmarket Skalica)

Lepším areálom chcú prilákať mládež

Hokejbalový klub v Skalici nemá mládež, to by však práve s vybudovaním pekného areálu chceli zmeniť. „Veľa rodičov nechce pustiť deti na betón, pretože je to tvrdé a pri páde sa oškrú alebo zrania. Na plaste by to bolo pre rodičov ako aj deti oveľa atraktívnejšie. Hokejbal na svetovej úrovni sa hrá len na plaste, podobne je to aj v susedných Čechách.

Chceme v Skalici vybudovať niečo pre nás a pre deti, pretože v klube je už veľa hráčov, ktorí majú 27 až 30 rokov a postupne príde čas, kedy sa obmení veľká časť mužstva. Aj touto cestou si chceme budovať budúcnosť, pretože v Skalici je veľa mladých chlapcov, ktorí majú záujem hrať hokejbal, ale nie na betóne. Keďže je náš klub tak úspešný, nechceme, aby časom zanikol, ale aby ho dopĺňala nami vychovaná mládež a možno v budúcnosti vyjde už z „plastu“ nejaký nový mladý reprezentant,“ vysvetlil Salajka.

Na plastový povrch si klub zvolil práve dobu, kedy sa hokejbal stáva čoraz viac medializovaným športom na Slovensku, či už je to vďaka úspechu Skalice v majstrovskej sezóne, v Superpohári, vďaka úspešnej reprezentácii, ktorá vybojovala titul majstra sveta štyrikrát po sebe, návšteva skalických reprezentantov u prezidentky Slovenskej republiky a rôzne iné ocenenia.

„Chceme k popularite a úrovni hokejbalu na Slovensku prispieť práve ďalším plastovým povrchom, ktorý majú v Nitre, vo Vrútkach, a ak mám správnu informáciu, tak onedlho aj v Považskej Bystrici.

Týmto krokom sa posunie hokejbal na Slovensku, ale aj v meste, kde patríme medzi najúspešnejší športový kolektív súčasnosti a myslím si, že si k tomu zaslúžime aj prislúchajúci stánok,“ uzavrel Salajka.