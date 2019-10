Mestskí policajti utopili počas služby šteniatka, dostali podmienku

Súd policajtov odsúdil za týranie zvierat.

1. okt 2019 o 9:40 SITA

SKALICA. Okresný súd v Skalici uložil za prečin týrania zvierat spolupáchateľstvom mužovi a žene trest odňatia slobody vo výmere 16 mesiacov s podmienečným odkladom na dva roky.

Zároveň im uložil trest zákazu činnosti vykonávať také činnosti, ktoré sú spojené s výkonom právomoci verejného činiteľa na dva roky.

Šteniatka utopili v žumpe

Obaja obžalovaní pred tromi rokmi utopili v žumpe za mestom Holíč päť asi trojmesačných šteniat.

V tom čase boli príslušníkmi Mestskej polície v Holíči, týrania zvierat sa dopustili v službe. Rozsudok z 30. septembra nie je zatiaľ právoplatný.



„Šteňatá uhynuli krutou a trýznivou smrťou. Navyše, tohto trestného činu sa mal dopustiť mestský policajt, ktorého poslaním má byť pomáhať a chrániť a ísť príkladom. Uznanie viny, ako aj uložený trest, vnímame ako posun správnym smerom,“ vyjadrila sa k rozsudku Zuzana Stanová, zvieracia ombudsmanka.

Pôvodne dostali iba peňažný trest

Aj keď trest bol v tomto prípade podmienečne odložený, v kombinácii so zákazom výkonu funkcie alebo zamestnania ako verejného činiteľa podľa nej v rámci prevencie dokáže odradiť ďalšie osoby vo verejnej správe od podobného konania.

Pôvodne boli obaja obžalovaní odsúdení trestným rozkazom len na peňažný trest.

„Dôrazne sme vystríhali pred upustením trestu odňatia slobody, prípadne iného, avšak exemplárneho potrestania v tomto prípade. Uloženie len výlučne peňažného trestu vo výške niekoľko sto eur mohlo byť podľa nášho názoru v rozpore so zákonom, ale čo je omnoho nebezpečnejšie, nabádalo by ďalších páchateľov k podobným činom s vedomím, že ak tak do väzenia nepôjdu,“ dodala.



K trestnému činu týrania zvierat došlo podľa obžaloby ešte v auguste 2016. Mestskí policajti Marta B. a Peter M. počas nočnej služby zobrali šteňatá rómskej rodine a rozhodli sa ich usmrtiť.