Peniaze z hazardu plnia mestské kasy, do rozpočtov prichádzajú tisícky eur

Do rozpočtov miest v regióne každoročne prichádzajú tisícky eur z výherných hracích prístrojov.

25. júl 2019 o 8:23 Soňa Brestovanská

ZÁHORIE. Najviac peňazí prišlo z hracích prístrojov vlani do mestského rozpočtu mesta Malacky. „Úhrada odvodov na hazardných hrách v minulom roku predstavovala sumu 163 022 eur,“ povedala hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.

Po ňom nasleduje príjem Senice, ktorý predstavuje približne sumu 153-tisíc eur. Príjem z prevádzkovania videolotériových a videoherných terminálov sa v Skalici pohybuje vo výške 68-tisíc eur.

„Do mestského rozpočtu mesta Holíč pribudli v minulom roku príjmy za stávkové hry v sume viac ako 2253 eur a za videohry viac ako 41-tisíc eur. Spolu tieto príjmy predstavujú sumy viac ako 43-tisíc eur,“ uviedol primátor Holíča Zdenko Čambal.

V Senici nie je žiadne

Na území Malaciek sa nachádzajú dva výherné prístroje, štyri technické zariadenia priamo obsluhované hráčmi a 222 terminálov videohier. „V súčasnosti sa v Senici nenachádza žiaden výherný prístroj,“ uviedla hovorkyňa mesta Viera Barošková.

V Holíči je 104 prístrojov, ktorým boli vydané súhlasy na umiestnenie. V Skalici je evidovaných 114 videolotériových a video- herných terminálov a dve rulety.

Vedie Holíč a Malacky

Vo všetkých spomínaných záhoráckych mestách sa nachádza niekoľko prevádzkovateľov a spoločností, kde sa ľudia môžu k herným službám dostať.

Na území Holíča je v súčasnosti pätnásť spoločností, ktoré prevádzkujú dvadsaťjeden prevádzok. Malacky sú na tom podobne, v meste sa nachádza dvadsaťdva prevádzkovateľov hazardných hier. V Senici v tomto roku evidujú desať hracích zariadení a v Skalici ich prevádzkuje šesť spoločností.

„Podľa zákona sú nám právnické subjekty, ktoré prevádzkujú hazardné hry, povinné hlásiť, koľko videolotérií a videoherných terminálov prevádzkujú. Potom je tam podľa zákona poplatok 2,20 eura za jeden výherný prístroj krát deň. Ten platia mestu v dvoch termínoch. Jeden poplatok zahŕňa obdobie od od 1. januára do konca apríla a druhý je od 1. mája do konca roka, podľa toho, ako to prevádzkujú,“ vysvetlila Alena Machlicová, referentka pre štatistiku a prenesený výkon štátnej správy mesta Skalica.

Približne na rovnakej úrovni