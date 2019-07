Ščasný: Národnosť neriešim, chcem nadviazať na prácu a zlepšovať mladých hráčov

Nový tréner Senice Michal Ščasný už s mužstvom naplno zarezáva. Rád by nadviazal na prácu z minulej sezóny a rovnako chce zopakovať aj úspešný vstup do novej sezóny.

11. júl 2019 o 11:06 Stanislav Cibulka

Vrátil sa do Senice iný Michal Ščasný v porovnaní s tým, ktorý odchádzal do Trnavy?

- Iný hlavne zo strany skúseností. Mám skúsenosti z Trnavy, z veľkoklubu, z Ligy majstrov aj Európskej ligy. Určite sa niečo na mňa nabalilo a tieto skúsenosti budem chcieť predať a zúžitkovať tu v Senici.

Načo najviac spomínate z minulej sezóny?

- Je toho veľa. Predkolá Ligy majstrov, skupina Európskej ligy, víťazstvo v Slovnaft Cup-e.... Naozaj mám veľa spomienok.

V Senici v posledných rokoch prichádza k častej výmene hráčov. Poznáte v súčasnom kádri ešte niekoho z vášho pôsobenia?

- Osobne poznám Krča, Otrísala a Castaňedu. To je všetko. Ostatných hráčov poznám skôr z duelov, ktoré sme v minulej sezóne proti Senici odohrali a nebolo ich teda málo.

Aký káder ste našli v Senici?

- Môžem povedať, že zaujímavý. Bol som na prípravnom zápase v Zlíne, je tu veľa zaujímavých hráčov, s ktorými treba pracovať, aby sa zlepšovali a podávali ešte lepšie výkony.

Pozrime sa na káder z minulej sezóny a hlavne na odchody z neho. Ako to vyzerá?

- Pokiaľ mám správne informácie, do tímu by sa už nemali vrátiť Zezinho ani Azankpo. Kay odišiel do Rumunska, Derreti by sa tiež nemal zapojiť do prípravy, hosťovanie sa skončilo Vorelovi a dvojica Tešija – Dangubič zakotvila v Trnave. Ramirez sa vrátil do Karvinej, odkiaľ následne prestúpil do Dunajskej Stredy a Asmah sa tiež vrátil do Atalanty. Nie je to málo. Čaká nás veľa práce, aby sme nových hráčov zapracovali do mužstva.

Smerom do kádra je to o niečo slabšie. Prišiel Venezuelčan Ramirez, Afričan Didiba, Slováci Košút a Baumgartner....

- Máme aj ďalších hráčov. Ide väčšinou o mladých zaujímavých hráčov, ktorí musia ukázať svoju kvalitu, ak chcú hrať v základnej zostave. Čo som videl v prípravnom zápase so Zlínom, ide o zaujímavé typy hráčov, s ktorými však ešte treba popracovať. Na nejakých hráčoch sa ešte pracuje.

V porovnaní s predchádzajúcimi sezónami prišli aj slovenskí hráči. Je to aj pozvánka smerom k divákom?

- Ide o to, ako sa na to pozeráte. Osobne nerozlišujem, o hráča akej národnosti ide. Ak bude kvalitnejší slovenský hráč, bude hrať on. Ak ukáže väčšiu kvalitu hráč zo zahraničia, bude hrať on. Ak sa nám bude dariť celému mužstvu, budú chodiť aj diváci a nebudú pozerať na to, akej národnosti hráč je.

Aké posty ešte treba posilniť?

- Riešime v klube ešte nejaké, ani nie, že posilnenie, ale skôr zdvojenie postov a zvýšenie konkurencie. Nerád by som však niečo viac prezrádzal.

Pred príchodom ste určite absolvovali rozhovory s vedením. Aké ciele sú v Senici pre budúcu sezónu?