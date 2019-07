Pre Jaroslava Martinusíka to bolo výnimočné a nezabudnuteľné finále

Po slovenskom titule a zásnubách prišiel aj štvrtý titul majstra sveta v hokejbale.

1. júl 2019 o 17:11 Martina Radošovská

SKALICA. Krátko na to, ako sa skalickí hokejbalisti stali majstrami Slovenska a zdvíhali nad hlavu víťazný pohár, sa štyria hráči ocitli v nominácii na majstrovstvá sveta v hokejbale, ktoré sa konali v Košiciach. Tam sa im podaril ďalší veľký triumf, kedy v reprezentácii vybojovali štvrtýkrát po sebe titul majstra sveta pre Slovensko.

Práve pre Jaroslava Martinusíka bol tento šampionát výnimočný, pretože nielenže dosiahol ďalší významný úspech v hokejbalovej kariére, ale aj v osobnom živote.

Stali ste sa štvornásobným majstrom sveta, aký je to pocit?

- Určite je to neopísateľný pocit, ako som už hovoril aj v predchádzajúcich rozhovoroch, doprial by som ho každému športovcovi. Je to zároveň zadosťučinenie za snahu, ktorú do toho človek vkladá a snaží sa zlepšovať.

Traja reprezentanti skalického hokejbalu (zdroj: HBK Hokejmarket Skalica)

Získali ste aj prestížne ocenenie najužitočnejšieho hráča majstrovstiev sveta. Ako to vnímate?

- Takisto sa budem asi opakovať z predchádzajúcich rozhovorov, že takéto individuálne ocenenia vôbec neriešim. Človeku je niekedy jedno, keď vyhrá nejaké individuálne ocenenie, ale s tímom sa umiestni na štvrtom či piatom mieste. Musím povedať, že pre mňa sú určite dôležitejšie kolektívne úspechy ako individuálne ocenenia.

Verili ste pred majstrovstvami sveta, že sa vám podarí obhájiť titul po štvrtýkrát za sebou?

- Mal som v sebe nádej, ale určite bola menšia ako po minulé roky. Už je to v podstate aj také neuveriteľné, získať titul štvrtýkrát za sebou, ale v kútiku duše som veril.

Boli pre vás tieto majstrovstvá sveta niečím výnimočné?

- Určite boli výnimočné vďaka mojim zásnubám, pretože ako som už aj avizoval, plánoval som požiadať priateľku o ruku už pred majstrovstvami, ale nakoniec sa mi to podarilo pred finálovým zápasom s Fínskom. Taktiež boli výnimočné tým, že sme hrali pred domácim publikom, ktoré vytváralo neskutočnú atmosféru. Keď vás povzbudzuje a ženie dopredu celý štadión, je to neopísateľný pocit, ktorý si človek užíva.

(zdroj: hokej.sk)

Ako prišiel nápad požiadať vašu partnerku o ruku pred finálovým zápasom?

- S pánom Runákom, ktorý je marketingovým riaditeľom Slovenskej hokejbalovej únie, sme to plánovali spoločne. Problém bol dostať ju na hraciu plochu, preto sme vymysleli plán, že by si zobrala kameru a išla natočiť moje poďakovanie lúčiacemu sa Milanovi Rampáčkovi. Vtedy vznikla myšlienka, že ja budem ďakovať Milanovi, otočím sa na ňu, pokľaknem a požiadam ju o ruku.

A aké boli vaše pocity? Nebáli ste sa, že povie nie?

- Boli to zmiešané pocity, ale musím priznať, že som nečakal zápornú odpoveď. Mal som síce v kútiku duše obavu, či to vyjde, ako sme si naplánovali, čo sa stane, ale otvorene poviem, že som si bol s jej „áno“ istý a toho som sa nebál.

Aký bol finálový zápas s Fínskom, ktorého skóre ste otvárali?

- Nikto neočakával, že finále bude ľahké, no aj napriek tomu pred zápasom panovala v kabíne veľmi dobrá atmosféra. V hlavách sme boli nastavení, že ideme vyhrať a nepripúšťali sme si žiadnu inú možnosť. Finále bolo ťažké, pretože Fínsko malo behavý a veľmi kvalitný tím, ktorý na tomto šampionáte prekvapil. Hlavne sme ich nemohli podceniť, čo sa, našťastie, nestalo, a síce sme ich porazili s tesným výsledkom, ale víťazstvo bolo naše.

Ako ste už spomenuli, Milan Rampáček sa lúčil na majstrovstvách sveta s hokejbalovou kariérou. Bude to nielen pre tím Skalice, ale celkovo slovenský hokejbal citeľná strata?

- Určite áno. Milan je veľký vodca, líder v mužstve, a takisto je veľmi dobrý človek aj mimo ihriska. Pre mňa osobne to bude veľká strata, najmä čo sa týka reprezentácie skalického hokejbalu, ale verím, že nás bude aj naďalej morálne podporovať z tribúny a bude chodiť povzbudzovať na zápasy a príde za chalanmi aj do kabíny.

Jaroslav Martinusík vľavo a lúčiaci sa Milan Rampáček vpravo (zdroj: HBK Hokejmarket Skalica)

Ako vnímate popularitu hokejbalu na Slovensku? Dá sa povedať, že aj vďaka víťazstvám na maj-strovstvách sveta jeho popularita medzi ľuďmi stúpa?

- Vnímam to veľmi dobre, lebo ako ste povedali, pri každom titule vidím, ako popularita tohto športu rastie. Teraz som bol dokonca milo prekvapený, pretože zisk štvrtého titulu je aj zásluhou divákov, keďže sme hrali na domácej pôde. Veľa ľudí, či už po majstrovstvách sveta, ale aj v Skalici, ma stretlo a gratulovalo mi k úspechu, takže je vidieť, že aj vďaka týmto víťazstvám sa hokejbal na Slovensku posúva vpred a veľmi sa z toho teším. Verím, že jeho popularita sa raz dostane na takú úroveň, akú má futbal alebo hokej.

Tesne pred majstrovstvami sveta ste sa so Skalicou stali po druhýkrát majstrami Slovenska. Ako vnímate tento úspech?

- Zisk ďalšieho titulu pre Skalicu bol vynikajúci pocit. V klube sme vytvorili skvelé mužstvo, ktoré spolu vyrastalo od malička. Mnohí sa poznáme od detstva a hrávali sme spolu hokejbal už medzi činžiakmi. Možno sa budem opäť opakovať, ale je to neopísateľný pocit, keď človek vyhrá takýto titul, či už je to v Skalici, alebo v reprezentácii. Ako som hovoril, doprial by som ho každému športovcovi, pretože sa ťažko opisuje slovami.

Spočívala sila s kalického tímu práve v kolektíve, ktorý ste vytvorili?

- Áno, práve v tomto je Skalica tak silná. Nepotrebujeme brať do mužstva žiadnych cudzích hráčov, aj keď tento rok u nás hral Miroslav Bôžik z Bratislavy. Bolo to však po prvýkrát v histórii skalického hokejbalu, že prišiel hráč z iného klubu. Práve na tomto v Skalici staviame, že sme dobrá partia a silný kolektív, ktorý sa pozná od malička a v ťažkých chvíľach si možno vieme aj vynadať, ale hlavne sa vieme podržať a zomknúť.

Víťazný pohár v Skalici ste dvíhali nad hlavy po veľmi ťažkom 5-zápasovom finále s Považskou Bystricou. Aké to pre vás bolo finále?

- Osobne som tretí zápas, ktorý sme prehrali v Považskej Bystrici, neabsolvoval, ale viem, že chalanov napriek tomu neopúšťala dobrá nálada a cestou domov v autobuse vládla dobrá atmosféra. Viem, že Michal Salajka sa chalanov snažil po ceste domov nakopnúť a motivovať. Dôležitý zápas sa odohral v nedeľu a poviem to tak, že Považania mali už pripravené šampanské na oslavu titulu. My sme sa však zomkli a práve v tom čase sme si pripomínali, prečo to hráme a za koho hráme, a to nás povzbudilo a vďaka tomu sme celé finále dokázali otočiť.

HBK Hokejmarket Skalica (zdroj: )

Posledný finálový zápas ste odohrali pred domácim publikom. Aká bola atmosféra na tomto zápase?

- Očakávali sme, že tento zápas bude divácky veľmi atraktívny, čo sa aj naplnilo. Bolo to pre nás veľké plus, pretože prišlo množstvo ľudí, navyše sa s hokejbalovou kariérou lúčila trojica hráčov Milan Rampáček, Michal Patinka a Ľuboš Krajsa. Určite im bola dopriata atmosféra, akú si zaslúžili, navyše to bola motivácia aj pre nás, dopriať im doma titul pred ich rodinami a priateľmi. Pamätám si, že pred týmto zápasom bola v kabíne veľmi dobrá reč od Milana Rampáčka, ako aj Michala Salajku. Okrem toho nás hnali dopredu aj diváci, čo pre nás bolo veľkou výhodou.

Čaká vás teraz po náročnej, ale aj veľmi úspešnej sezóne zaslúžený oddych?

- Určite si chcem dopriať chvíľku oddychu, ale nebude to nadlho. Dám si nejaký týždeň, dva a opäť sa začnem venovať letnej príprave. Budem sa snažiť dostať sa do čo najlepšej formy a pokračovať v tom, čo som začal.

Mojou poslednou otázkou bude, či máte nejaký cieľ, ktorý by ste chceli v športe ešte dosiahnuť?

- V osobnom živote je mojím cieľom rodina, čo sa však týka športu, niekedy je ťažké si dávať ciele, keď sa vyhráva, ale prečo si to nezopakovať? Určite je mojím cieľom vyhrať opäť titul pre Skalicu. Najbližšie nás ako víťaza slovenskej extraligy čaká Československý Superpohár v hokejbale a zavŕšiť týmto titulom zlatý hetrik by bolo super.