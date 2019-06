Skalicu povedie staronový tréner

Keď pred koncom sezóny odišiel z klubu Jozef Dojčan, na trénerskej lavičke ho vystriedal jeho asistent Pavol Majerník. Už vtedy bola verejnosť zvedavá na meno nového trénera.

19. jún 2019 o 11:57 Martina Radošovská

SKALICA. Generálny manažér klubu Ľuboš Lím už vtedy naznačil, že na miesto Dojčana majú vyhliadnutú náhradu, o konkrétnom mene však nechcel hovoriť.

Prečítajte si tiež: Regionálny futbal: Radimov stratil v zápase s Voderadmi prvenstvo, postupujú Gbely

Vracia sa Kostelník

Dnes je však známe, že na post trénera sa vracia Jozef Kostelník, ktorý v klube pôsobil v sezónach 2016/2017 a 2017/2018. „Počas jarnej časti ma oslovili ľudia z vedenia klubu s ponukou, či by som sa nevrátil späť, ale keďže som nemohol prísť z minúty na minútu, dohodli sme sa na spolupráci od novej sezóny,“ začal rozhovor Kostelník.

Ako ďalej prezradil, ponúk na trénovanie bolo viacero, prečo sa teda rozhodol vrátiť späť na Záhorie?

„Skalicu som mal rád a rád som na ňu spomínal. Spoznal som tu veľa skvelých ľudí, ako vo vedení klubu, tak aj medzi hráčmi, fanúšikmi či v meste. To bol jeden z mojich dôvodov. Tým druhým je to, že Skalica je klub, ktorý sa chce zlepšovať, a myslím si, že môžeme dosiahnuť ešte veľa víťazstiev,“ pokračoval staronový tréner, ktorý si počas poslednej sezóny od futbalu oddýchol.

Prečítajte si tiež: Sestry Kopáčové si podmanili Brno

Minimálne zmeny

Je viac ako pravdepodobné, že Jozef Kostolník bude v Skalici chcieť začať tam, kde naposledy skončil.

„Mojimi očakávaniami sú posúvať a zlepšovať sa. Potrebujem si však zanalyzovať chlapcov, pretože za posledný rok prišlo k výraznejšej obmene kádra. Čo som však videl na tréningoch, sú to kvalitní hráči, takže si myslím, že počas leta príde len k minimálnej obmene kádra,“ pokračoval Kostelník, ktorý dodal, že z kádra pravdepodobne odíde jeden až dvaja hráči a posilniť by chcel dva posty. „Uvidíme, ako to bude vyzerať so zranením Daniela Šebestu ako aj Lukáša Švrčeka, pretože obaja sú veľmi dôležitými hráčmi.“

Prečítajte si tiež: Karolína Bayerová na góly nahráva, no ešte radšej ich dáva

Náhrada za Fišana

Kým definitívne zloženie kádra sa bude kryštalizovať postupne, v cieľoch má Jozef Kostelník jasno:

„Chceme hrať o popredné umiestnenia a baviť futbalom divákov. Do každého tréningu pôjdeme s cieľom zlepšovať sa, do každého zápasu s cieľom zvíťaziť, či to bude doma alebo vonku.“

Už teraz je jasné, že do realizačného tímu si bude musieť Jozef Kostelník hľadať náhradu za Andreja Fišana, ktorý sa po šiestich rokoch rozhodol z klubu odísť, so spoluprácou s Pavlom Majerníkom však tréner ráta. Skalica má na programe šesť prípravných zápasov, hneď v úvode ich preverí Slovácko a Spartak Trnava.