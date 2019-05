Začala sa rekonštrukcia mosta z diaľnice do Malaciek, vyžiada si viac ako milión eur

Šoféri prichádzajúci z diaľnice D2 do Malaciek budú dočasne vstupovať na územie mesta po obchádzkovej trase, vybudovanej v tesnej blízkosti mosta nad riekou Malina.

21. máj 2019 o 10:57 TASR

Oprava mostu z diaľnice D2 do Malaciek sa začala v pondelok.(Zdroj: Andrej Klubník)

MALACKY. Mostný objekt, vstupná brána do mesta, musí nevyhnutne prejsť rekonštrukciou. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba pripomenul, že most postavili v roku 1976. "Po bežných opravách a údržbách tohto dopravne najzaťaženejšieho vstupu do Malaciek nastal čas na jeho kompletnú opravu," uviedol.

Prečítajte si tiež: Senica realizuje projekt revitalizácie vútroblokov

Priblížil, že pôjde o výmenu nosnej konštrukcie a zvršku mosta vrátane vytvorenia mostných záverov, úpravy záverových múrikov a prechodových dosiek na koncoch mosta. Okrem rekonštrukcie mosta sa vykoná aj oprava priľahlých úsekov vozovky. Práce by mali trvať do konca letných prázdnin. "Celkové náklady spojené s rekonštrukciou mosta predstavujú približne 1,4 milióna eur, kraj ich zaplatí z vlastného rozpočtu," dodal Droba.

Obchádzková trasa vedie cez pôvodné premostenie rieky, ktorým je priľahlý klenbový most. Okrem rekonštrukcie vozovkovej vrstvy sa vytvoril i násyp s vozovkou vedúci späť k ceste za rekonštruovaným mostom.

V úseku obchádzky pred klenbovým mostom vytvorili rozšírenú plochu dočasnej komunikácie na zabezpečenie bezkolíznej premávky protiidúcich kamiónových súprav na klenbovom moste. Po zrekonštruovaní mostného objektu sa doprava vráti na pôvodnú trasu, obchádzková trasa sa rozoberie a okolie sa upraví do pôvodného stavu.