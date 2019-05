Vínnych búd tu majú viac než rodinných domov, raritou je Zarážanie hory

Vinárska obec žije tradíciami dodnes. Starosta obce si na obyvateľoch Prietržky najviac cení ich súdržnosť, ale i to, že miestne tradície udržujú už roky.

4. máj 2019 o 12:43 Soňa Brestovanská

PRIETRŽKA. Prvá zmienka o obci Prietržka pochádza z roku 1392 a odvtedy sa jej názov po súčasnú podobu niekoľkokrát zmenil.

„Sú dve vysvetlenia, ktoré hovoria o tom, ako vznikol názov našej obce. Jedno vysvetlenie je od slova pretrhnuté – oddelené vodami, lebo najstaršie osídlenie obce bolo medzi potokom Bližina a potokom Chvojnica. Druhé vysvetlenie je od slova pretrhnuté v teréne, napr. prepadlinami, jamami čo je následkom toho, že v Prietržke boli kameňolomy, ktoré vytvárali diery, jamy,“ vysvetlil starosta Prietržky Peter Flamík.

Začnú plesmi, končia zábavou

V obci v súčasnosti funguje šesť organizácií, medzi ktoré patrí Športový klub Prietržka, Vinohradnícky spolok Prietržka, Únia žien, Jednota dôchodcov, Dobrovoľný hasičský zbor a spevácky zbor Mužáci. Na začiatku každého druhého roka organizuje Jednota dôchodcov krojovaný ples, ten sa strieda s tematickým, ktorý zasa organizuje Únia žien. Športový klub každoročne robí reprezentačný ples.

„Máme tiež fašiangové slávnosti, tie doteraz organizovali dobrovoľní hasiči, avšak tento rok ho po prvýkrát robili naši mladí chalani, ktorí si hovoria „Prítržskí šohaji“. Každý druhý rok robíme výstavu vína, tento rok bola v marci.

Organizujeme aj stavanie mája, oslavy Dňa matiek a sv. Urbánka – patróna vino-hradníkov, pretože naša obec je známa vinohradníctvom,“ povedal starosta.

V lete sa v Prietržke konajú futbalové turnaje a na konci augusta robia pre deti olympiádu.

Na začiatku septembra majú hodové slávnosti, potom turnaj vo varení guláša, v októbri zasa oslavujú Deň úcty k starším a v novembri sa koná Alžbetinské svätenie mladých vín. Rok zakončia oslavou sv. Mikuláša, Jasličkovou slávnosťou, vianočným koncertom a silvestrovskou zábavou.

Raritné akcie

Okrem spomínaných akcií, ktoré sú tradičnými pre viaceré obce nielen na Záhorí, ale i na Slovensku, je predsa len Prietržka v niečom výnimočná. Dlhoročnú tradíciu má podujatie s názvom Zarážanie hory.

„Je to tradícia, ktorá sa traduje ešte z obdobia feudalizmu. Išlo o to, že pred oberaním vo vinohradoch sa v určitý deň zarazila „hora“, to znamená, že ľudia už nemali možnosť vkročiť do vinohradov, aby svoju úrodu obrábali a hrozno už len nechali dozrieť.

Dokonca kedysi, keď si niekto chcel odtrhnúť, bol potrestaný. Jediní, kto si hrozno mohol odtrhnúť, boli chorí ľudia a tehotné ženy,“ vysvetlil starosta Prietržky.

V rámci akcie sa na kopci, hore nad vinohradmi, postaví kríž. Zároveň sa posvätia vinohrady a všetci sa pomodlia za dobrú úrodu.

Zaujímavým podujatím je každoročný „Rozprávkový pochod“ na Medzinárodný deň detí 1. júna, ktorý organizuje obec v spolupráci so všetkými organizáciami obce a základnou školou s materskou školou.

„Pochod sa začína na konci dediny smerom k vinohradom. S organizáciami postavíme stanovištia, deti musia prejsť rôznymi súťažami a nakoniec na ´tancplaci´, to je miesto vo vinohradoch, máme spoločne s rodičmi opekanie, občerstvenie, zábavu alebo aj stanovanie s deťmi,“ povedal starosta.

Obci sa minulý rok podarilo po dvadsiatich piatich rokoch obnoviť tradíciu a na zrekonštruovanom tancplaci usporiadali na sv. Urbana zábavu pod holým nebom. Minulý rok sem prišlo vyše dvesto ľudí a tento rok v tejto tradícií pokračujú 25. mája.

Obyvateľov i turistov pribúda

Za posledné tri roky v Prietržke pribudlo tridsať obyvateľov a v súčasnosti tu žije 520 ľudí. Mladí si tu stavajú domy a o príliv sa snaží aj starosta projektom vybudovania novej IBV. Prietržka je tiež atraktívna pre turistov, chodia sem