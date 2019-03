Mečiar tu nedostal ani jeden hlas. Ako volia ľudia v Lopašove a Rovensku?

Rovensko aj Lopašov sú zaujímavé tým, že volebná účasť je pri každých voľbách vysoká. O Lopašove je dokonca známe, že tu pred niekoľkými rokmi Vladimír Mečiar vo voľbách nedostal ani jediný hlas. Sú skôr pravičiarskou dedinkou.

30. mar 2019 o 15:43 Soňa Brestovanská

Kompletné výsledky prezidentských volieb 2019 nájdete na volby.sme.sk

ROVENSKO. LOPAŠOV. Prví voliči prišli v oboch obciach už ráno o siedmej hodine. Okolo obeda v oboch skôr prevládal útlm, keďže je vonku pekné počasie. Obyvateľov sme skôr videli vonku v predzáhradkách či na ulici.

„Ráno sme mali prvého voliča hneď po siedmej, teraz veľmi nechodia a potom skôr prídu viacerí večer,“ povedal jeden z členov komisie v Rovensku.

Podobne to bolo aj v Lopašove, kde sme po dvanástej hodine nestretli nikoho, kto by išiel voliť. Ako nám povedala jedna z členiek komisie, viac ľudí prišlo ráno a väčší počet skôr príde večer. Ani v jednej z obcí nezaznamenali žiadne mimoriadne situácie.

Vysokou účasťou sú známi

V Lopašove zaznamenali v prvom kole až 74-percentnú volebnú účasť. Malá dedinka sa tým stala obcou s najvyššou volebnou účasťou v skalickom okrese.

Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Premiér Pellegrini sa na spoluprácu s novou hlavou štátu teší

„Naša obec je tým známa, keď si pozrieme aj rebríčky predchádzajúcich rokov, tak my sme vždy boli v účasti na vrchole. Za vlády Mečiara tu nedostal vo voľbách ani jeden hlas, takže naša obec je viac taká pravicová. A tým sme boli aj známi, v tých voľbách vtedy boli asi dve obce na Slovensku, kde Mečiar nedostal ani jeden hlas a jednou sme boli my,“ povedal starosta Lopašova Marián Bederka.

Podobne vysokou volebnou účasťou v prvom kole sa môže pochváliť aj Rovensko, kde bola najvyššia účasť v senickom okrese. K urnám prišlo vyše 67 percent voličov a rovnakú účasť očakávajú aj teraz.

„U nás je zvykom, že ľudia chodia voliť vo veľkom počte. Aj dnes očakávame, že prídu voliť v hojnom počte. Žiadne mimoriadne situácie sme nemali ani v prvom kole, ani teraz. Očakávame veľmi vysokú účasť aj teraz, ale viac ľudí chodieva večer,“ povedal jeden z členov komisie v Rovensku.

K urnám ich pritiahne aj televízia

S propagáciou prezidentských volieb sme sa stretali na uliciach, v televízii a mnohých ďalších miestach už dlho pred tým ako sa vôbec začali. Mnohí ľudia pokladajú za svoju povinnosť, využiť svoje právo a dať hlas človeku, kto je podľa nich ten, ktorý bude zodpovedne a čestne zastupovať našu krajinu.

Prečítajte si tiež: Na voľby na bicykli. Slovák z Brna volil v Kútoch

„Podľa mňa občanov voľby zaujmú už len tým, že to vidia v televízii a tá dosť ľudí ovplyvňuje. Vidia, že si môžu vybrať, tak prídu a idú vyjadriť svoj názor. Voľby sú najmä o demokracii a každý by mal mať právo zvoliť si svojho prezidenta,“ povedala jedna z členiek komisie v Lopašove.

Podobný názor má na dôvod, prečo ísť voliť aj samotný starosta obce Lopašov, ktorý dodáva: „je to každého právo a občania v Lopašove to využívajú. Majú názor a idú ho vyjadriť. Od prevratu máme vždy najväčšiu účasť a naši obyvatelia to pokladajú za svoje právo aj povinnosť.“

Za ľuďmi prídu domov

Komisii v Lopašove sa nahlásilo aj niekoľko ľudí, ktorí nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti. S prenosnou urnou ich dvaja členovia navštívili medzi druhou a treťou hodinou. Počas dňa sa však stále môžu dohlásiť aj ďalší.

„Minulé kolo sme tiež chodili s prenosnou urnou po obci, ale mali sme nahlásených viac občanov. Občanom, ktorí sa sem nemôžu dostať ju poskytujeme pri voľbách vždy,“ povedala členka komisie v Lopašove.