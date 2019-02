V Senici chcú Slovákov, no podľa vedenia nemajú želanú kvalitu

Seničania na tlačovej konferencii pred jarnou časťlu sezóny hovorili o cieľoch.

14. feb 2019 o 15:51 Stanislav Cibulka

Hneď na úvod zaujala novinka, že novým čelnom realizačného tímu Senice sa stal Talian Maurizio Preziosi, ktorý bude v klube plniť funkciu technického riaditeľa.

Následne sa o príprave a novinkách rozhovorili na predsezónnej tlačovej konferencii hlavný tréner Ricardo Chéu, asistent generálneho manažéra Henk Theunissen a kapitán mužstva Erik Otrísal.

Prečítajte si tiež: Michal Ružička po vypadnutí: Je to šport

Oprášil Španielčinu

Ako prvý sa k zimnej príprave vyjadril kapitán Erik Otrísal: „Zimná príprava prebehla v spokojnosti, išli sme do Turecka, kde sme mali možnosť na sebe pracovať v dobrých podmienkach a na dobrých ihriskách. Odohrali sme slušné prípravné zápasy, ani jeden sme neprehrali. Z mojej strany prevláda spokojnosť.“

(zdroj: (STC))





Na následnú otázku, či už okrem slovenčiny a angličtiny stihol „podchytiť“ aj iný jazyk, iba s úsmevom odpovedal: „To je to skôr otázka na Martina Krča, ktorý hovorí teraz asi desiatimi jazykmi. Aspoň sa tak tvári. Keďže som sa na strednej škole učil španielčinu, nejaké slová oprášim, ale skôr som verný angličtine.

Prečítajte si tiež: Senica ukončila turecké sústredenie bezgólovou remízou

Zlepšenie v defenzíve

Zimnú prípravu si pochvaľoval aj nový tréner Ricardo Chéu. Toho najviac potešil fakt, že Seničania inkasovali málo gólov. „Počas zimnej prípravy som bol spokojný s prístupom hráčov. Snažili sme sa tím spraviť viac súťažívejším. Každý jeden zápas sa dá vyhrať a stým do každého zápasu aj pôjdeme.

Odohrali sme šesť prípravných zápasov a ani v jednom sme neprehrali. Môžete na číslach vidieť, že toto mužstvo patrilo počas jesene k najslabším, čo sa defenzívy týka a v príprave sme to vylepšili,“ dodal sebavedomo.

(zdroj: (STC))

Pred príchodom na Záhorie nevedel o klube nič, no do tejto práce ho presvedčilo vedenie klubu. „Pred príchodom som nevedel o Senici nič, pôsobil som v Taliansku, kde však projekt, v ktorom som pôsobil, nenaplnil moje očakávania. Do Senice som prišiel preto, pretože medzi hlavné ciele klubu patrí dostať futbal a klub ako taký k ľuďom.“

Prečítajte si tiež: Regionálny futbal: Petrova Ves plánuje počas jarnej časti útočiť na špicu tabuľky

Desiate miesto

Tretím do partie bol na tlačovej konferencii Henk Theunissen. Ten prezradil, že jeho prácou je hlavne odbremeniť od povinnosti Tona Caanena, aby sa ten mohol venovať ďalším veciam a vyjadril sa aj k umiestneniu v tabuľke. „Mojou prácou je dohliadať na prácu ostatných. Je to z jednoduchého dôvodu, aby sa Ton Caanen mohol lepšie sústrediť na svoje povinnosti.

(zdroj: (STC))

Čo sa týka našich výkonov a umiestnenia, najradšej by sme sa vyhli jedenástemu a dvanástemu miestu. Ideálne by bolo desiate miesto a spraviť zo Senice mužstvo, ktoré bude vyrovnaným súperom každému celku v lige.“

Akí Slováci? Povedzte mi

O niečo vášnivejšie však reagoval Henk Theunisssen na otázku o počte slovenských hráčov v senickom drese. „Akí slovenskí hráči, povedzte mi. Boli nám ponúknutí viacerí, ale každý dobrý slovenský hráč má už zmluvu v inom klube.

Maurizio Preziosi každý deň hľadá v druhej slovenskej súťaži talentovaných mladíkov. Chceme aj Slovákov, rozhodne, ale zatiaľ sme nedostali takúto možnosť, čo sa týka kvality hráča. Aj preto sme do prípravy vytiahli našich odchovancov, ako Totka, Martišiak či Kučera. Musia sa ešte veľa učiť, ale vidíme ich ako v budúcnosti, ako hráčov A-mužstva.

Rovnako impulzívne ho doplnil aj domáci tréner Ricardo Chéu: „Nie je dôležité, či je tu Slovák, Francúz alebo Portugalčan. Dôležité je toto, FK Senica," tvrdil Chéu a držal si hrudi senický znak.

"Každý deň pracujeme za tento klub a dôležité bude na konci sezóny, na akom mieste sme skončili a nie, koľko tu bolo cudzincov. Samozrejme, chceme priviesť do klubu aj slovenského hráča a keď príde k situácii, že sa budeme musieť rozhodovať medzi slovenským a zahraničným, chceme si zvoliť slovenského. Momentálne však túto možnosť nemáme, nie je taký Slovák, ktorý by bol pre nás ideálnym typom hráča a mal potrebnú kvalitu.“