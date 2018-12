Radolský: Sedemsto ľudí na Slovane? Na zaplakanie

Počas jesene pôsobilo v lige viac ako sto cudzincov.

23. dec 2018 o 12:10 Martina Radošovská

Jesenná časť Fortuna ligy priniesla do viacerých klubov rôzne zmeny, ale aj problémy, o ktorých sme sa rozprávali s uznávaným a skúseným trénerom Dušanom Radolským.

Spartak Trnava ukončil svoje pôsobenie v Európskej lige víťazstvom proti Fenerbahce Istanbul a umiestil sa v D-skupine na 3. mieste so siedmimi bodmi na konte. Aký dojem podľa vás zanechala Trnava v Európe?

– Po našich chudobnejších rokoch v Európskej lige, ide o získanie dôležitých bodov pre slovenský futbal. Keď sa napríklad porovnáme s Čechmi, kde víťaz pohára ide priamo do Európskej ligy a majster priamo do skupiny Ligy majstrov, kedy ide o vážne získané body, nám sa v rámci Slovenska nič podobné dlhšie nedarilo. Preto som rád, že sa pre slovenský futbal nazbierali body, navyše sa Trnava prezentovala veľmi solídnymi výkonmi v Lige majstrov a následne aj v Európskej lige. Rovnako to boli dôležité zápasy aj pre Spartak, či z ekonomického pohľadu, ale aj z pohľadu fanúšikov, ktorí svojou návštevou oceňovali toto pôsobenie Trnavy v Európskej lige.

Vo Fortuna lige sa však Trnave na jeseň nedarilo podľa predstáv. Čo sa zmenilo od predchádzajúcej sezóny?

– Zmenilo sa najmä to, že Trnava nevyhrávala so slabšími mužstvami a v zápasoch vonku. Faktom je, že Trnava odohrala veľa zápasov a trápili ju aj nejaké zranenia, no v mužstve zostala taktika aj spôsob hry, i keď na niektorých zápasoch bolo vidieť, že Radoslav Látal by chcel zmeniť postavenie na troch obrancov. Skúšal to hneď v generálke proti Ostrave, no nevyšlo to a vrátil sa späť k pôvodnému spôsobu. Hodnotil by som to ako správne riešenie, pretože mužstvo bolo dobre pripravené, solídne zohraté a bolo zvyknuté na určitú taktiku a spôsob hrania, ktoré mu bolo, povedal by som, ušité na mieru a prejavilo sa aj v európskych súťažiach.

Spartak Trnava má za sebou úspešnú jeseň, keď v Európskej lige dosiahol jeden z najväčších klubových úspechov v histórii samostatného Slovenska, rovnako postúpil do štvrťfinále Slovenského pohára, kde na jar vycestuje do Košíc. Napriek tomu sú mnohým „tŕňom v oku“ práve výsledky vo Fortuna lige. Podpísalo sa pod tieto výsledky zápasové vyťaženie hráčov?

– Toto obdobie bolo pre Trnavu veľmi ťažké a nedá sa „robiť až na troch frontoch“. Jednak je to vyťažujúce pre hráčov, navyše káder nie je tak široký. Ďalším uhlom pohľadu boli aj ciele, na ktoré sa v klube zamerali. Osobne som počul, že cieľom bol Slovenský pohár, navyše Európa, ktorá je ekonomicky zaujímavá. Aj na základe toho sa dalo očakávať, že to niekde začne pokrivkávať a to sa stalo v lige, kde sa od Trnavy vyžaduje aspoň to minimum, čo je umiestnenie v prvej šestke. Práve to je to umiestnenie, ktoré chcú fanúšikovia vidieť, boj v silnejšej šestke a derby zápasy.

Prvá šestka je pre Spartak ešte otvorená, na jar odohrá štyri dôležité zápasy základnej časti. Na čo sa musí Trnava zamerať?