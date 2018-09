Začala sa výstavba lávky, ktorá spojí moravské Mikulčice a slovenské Kopčany

V archeoparku v Mikulčiciach v utorok začali výstavbu lávky Mikulčice - Kopčany cez rieku Morava.

19. sep 2018 o 7:38 TASR

Výstavba lávky sa začala poklepaním základného kameňa, na ktorom sa zúčastnili český hajtman Juhomoravského kraja Bohumil Šimek a predseda TTSK Jozef Viskupič.

Lávka z ocele

Slovenský a moravský breh rieky Morava spojí 143 metrov dlhá oceľová lávka, na ktorú budú nadväzovať ďalšie spevnené cesty pre peších a cyklistov.

"Lávku cez Moravu vnímam v troch rozmeroch. Po prvé je to nadviazanie na storočia budovanú spoločnú históriu Čechov a Slovákov, po druhé je to pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a po tretie, verím, že sa most stane dôležitým bodom pre rozvoj cestovného ruchu," uviedol k lávke predseda TTSK.

Snaha a o stavbu lávky sa začala už v roku 2006, keď sa o to zasadili starostovia Mikulčíc a Kopčian.

"Pred 12 rokmi túto cestu začali starostovia obcí Kopčany a Mikulčice a až potom sa k tomu pridali zástupcovia Juhomoravského a Trnavského kraja. Lávku vidím ako dôležité prepojenie oboch krajov, ktoré dáva zmysel," doplnil hajtman Juhomoravského kraja.

Súčasný starosta Kopčian Dušan Dubecký je vo funkcii už od roku 1998 a práve on bol jedným z iniciátorov snahy o postavenie lávky.

"Trvalo 12 rokov, kým sa od nápadu pristúpilo k realizácii, dúfam, že pri ďalších projektoch dokážeme byť rýchlejší. Postavením lávky sa otvorí priestor na užšiu spoluprácu z oboch strán Moravy, ktorá bude prospešná pre obe strany," informoval starosta.

Vyhral to Doprastav

Lávku bude realizovať slovenská firma Doprastav, ktorá vo verejnej súťaži navrhla najnižšiu cenu 2,33 milióna eur. Juhomoravský kraj a TTSK, ktorí spolupracujú na projekte, predpokladajú, že 85 percent nákladov sa podarí pokryť z operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.

"So stavbami lávok cez Dunaj už máme skúsenosti, keďže sme podobný projekt realizovali pri Devíne. Prihlásili sme sa do verejnej súťaže, v ktorej sme uspeli," poznamenal zástupca dodávateľa stavby Dušan Mráz.

Lávka by mala byť hotová do konca augusta, ale reálne je na stavbu menej času. "Miesto, kde bude lávka vybudovaná, je hniezdiskom vzácnych bocianov čiernych. V niektorých mesiacoch sa tak nemôže stavať. Je to aj pre nás výzva, ale termín stavby dodržíme," spresnil Mráz.