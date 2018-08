Osem rozhľadní Záhoria, ktoré musíte vidieť

Záhorie je regiónom, ktorého príroda očarí nejedného návštevníka, ale i obyvateľa. Prinášame vám preto 8 rozhľadní, ktoré by ste rozhodne nemali obísť a navštíviť ich. Výhľad z nich vám vyrazí dych.

30. aug 2018 o 7:54 Soňa Brestovanská

ZÁHORIE. Rozhľadňa Vápenná, Kostolište, Ostrý vrch, Lipky, Lipovec, Veľký Petrklín, Žalostina či rozhľadňa na Adamovských jazerách, tie všetky vám ponúkajú turistický zážitok bez toho, aby ste niekde museli zaplatiť čo i len cent za vstupné.

Vápenná (Roštún) pri obciach Sološnica a Pl. Podhradie

- Výstup na Vápennú (Roštún) možno začať v obci Sološnica, kam možno odporučiť dopravu autom. Autom sa dá navyše dopraviť až na koniec obce v smere zelenej turistickej značky a tam i zaparkovať.

Trasa na vrchol Vápennej vedie po vnorení sa do lesa pomerne strmo nahor, po červenej značke. Dá sa však zvládnuť približne za hodinu. Cesta na vrchol je celá ukrytá v lese, o to krajšie je však nečakané odhalenie ďalekého výhľadu. Druhou, dlhšou možnosťou je vydať sa z dediny po žltej turistickej značke na začiatok Sološnickej doliny.

Bez dlhých diskusií možno vyhlásiť, že Vápenná patrí k najpodmanivejším v Malých Karpatoch, hoci ide skôr o nižší kopec. Výhľad je zaujímavý najmä tým, že siaha až ďaleko k horizontu a pod nohami sa vám rozkladajú akoby nekonečné lesy, bez akejkoľvek civilizácie. Pôsobí to dojmom pravej divočiny.

Ostrý vrch nad Gbelmi

- Ostrý vrch (255 m) je na slovenské pomery nevysoký kopec, týčiaci sa nad južnou časťou mestečka Gbely. Na ňom je vybudovaný drevený prístrešok, ktorý sa priam ponúka k bližšiemu preskúmaniu. Lákadlom je tiež fakt, že prístrešok sa nachádza na druhom najvyššom bode v okolí mesta, a preto ponúka dobré a neopozerané výhľady.

Na Ostrý vrch nevedie momentálne turistická značka, no i tak si sem môžete naplánovať túru po vlastných chodníčkoch.

Gbely sú, mimochodom, významnejším mestečkom na Záhorí. Je veľmi rýchlo dostupné autom, vďaka neďalekej diaľnici, ale i vlakom, ktorý premáva po významnej trati na krajnom západe Slovenska, vedúcej do Česka.

Rozhľadňa Kostolište – bývalá vojenská pozorovateľňa

- Zaujímavým tipom pre všetkých fanúšikov rozhľadní je bývalá vojenská veža pri obci Kostolište. Rozhľadňa predstavuje vyhliadkovú vežu železnej konštrukcie, ktorá pôvodne nebola stavaná pre verejné využitie, ale vojenské účely. Tomu zodpovedá aj jej stav. Preto ak ju chcete navštíviť, pripravte sa na menšiu dávku adrenalínu pri výstupe. Za tie výhľady to však stojí.

Rozhľadňa sa týči ponad koruny listnatých a borovicových stromov. Preto z nej budete mať bezproblémový 360- stupňový rozhľad do šíreho okolia. Podmienkou je, nemať problémy s výškami a mať aspoň trochu fyzickej kondície, keďže vyliezť hore je tak trochu zaberák. Na rozhľadňu radšej neberte malé deti a ľudí s panickým strachom z výšok.

Rozhľadňa má bezproblémovú dostupnosť a od hlavnej cesty ste tu doslova za minútku. Vrchnú časť vyhliadkovej veže je vidieť už z cesty, ktorá vedie z Malaciek cez Kostolište smerom na Gajary.

Rozhľadňa Lipky nad obcou Unín

- Rozhľadňa Lipky je murovaná vyhliadková veža, vybudovaná nad záhoráckou obcou Unín, ktorú nájdete zhruba 12 km od Senice. Leží na južnom okraji miestneho lesa, v ktorom sa nachádza i najvyšší vrch okolia – Zámčisko.

Rozhľadňa je dobrou destináciou na realizáciu kratšieho, nenáročného výletu. Odmenou vám budú veľmi sympatické výhľady, najmä smerom na Záhorie a na západné pahorky Malých Karpát.

Na rozhľadňu Lipky sa dá dostať z viacerých smerov. Najrýchlejšie však zo západu z obce Unín, čo je jednoznačne najkratší variant. Cesta sem je vedená prevažne poľnou cestou priamo z obce. Ako alternatíva môže byť trasa z obce Koválov, ktorá leží východnejšie. Ide však o dlhšiu trasu, ktorá predstavuje mix lesnej a poľnej cesty.

Chodníky z oboch smerov nie sú momentálne značené v turistických mapách ako oficiálne trasy. Sú však označené aspoň ako lesné či poľné cesty. Z Unína je trasa bezproblémová a zvládnete ju aj bez použitia mapy. Z Koválova je to o niečo horšie, tam sa budete musieť zorientovať v spleti rôznych chodníkov. Rozhľadňa je z dvoch strán obklopená lesom. Najbližšie okolie však tvorí pole.

Rozhľadňa Lipovec pri obci Prietrž

- Rozhľadňa Lipovec je približne 6 metrov vysoká stavba, zasadená do kopaničiarskeho kraja Myjavskej pahorkatiny. Rozhľadňa sa nachádza neďaleko obce Prietrž, konkrétne pri osade U Rehušov. V jej blízkom okolí nájdeme ďalšiu zaujímavosť v podobe Pamätníka SNP a priľahlého prístrešku.

Rozhľadňa Lipovec takýmto spôsobom pomáha spropagovať okolie obce Prietrž, presnejšie osady Rehušovci, či neďalekého mesta Brezová pod Bradlom. Veľkým bonusom je, že výlet k rozhľadni je vhodný i pre menej zdatných turistov, rodiny s malými deťmi a je časovo nenáročný.

Rozhľadňa Lipovec je, tak ako mnohé iné rozhľadne na Záhorí, veľmi dobre dostupná autom. To je zároveň zrejme najpraktickejší spôsob dopravy na toto miesto. Autom síce nevyjdete až celkom k rozhľadni (hoci s terénnym autom by ani to nemal byť problém), ale záverečný výstup pešo už je len hračkou. Veľmi príjemný výlet by sa k rozhľadni dal spraviť na bicykli.

Veľký Petrklín

- Niektoré čisto turistické vrcholy nie sú zaujímavé iba finálnym výhľadom, ale aj samotnou výstupovou trasou. Veľký Petrklín 587 m kombinuje obe tieto dosť podstatné veci. Je z neho výborný výhľad a výstup naň tiež nie je nuda. Je to riadna strmina a určite zaujme, hoci sa nachádza v blízkosti mimoriadne populárnej sedemstovky Vápenná.

Veľký Petrklín sa nachádza nad obcou Sološnica. Sem je ideálne priviezť sa autom. Prístup je možný i autobusom. Ak sa doveziete autom, je možné vydať sa k hornému koncu dediny po žltej značke a za posledným domom pri vjazde do lesa odstaviť.

Nachádza sa tu pomerne široká plošina. Ďalej je potom možné pokračovať po žltej značke a po modrej vystúpiť na samotný vrchol.

Vtáčia rozhľadňa pri Adamovských jazerách

- Vtáčia rozhľadňa pri Adamovských jazerách je klasická drevená vyhliadková veža neďaleko Gbiel. Má výšku 8 metrov. Tým, že je rozhľadňa situovaná na hranici vodných plôch dvoch tunajších jazier, ktoré vznikli ťažbou štrku, predstavuje ideálny bod na pozorovanie vodného vtáctva, dovidíte až na Biele a Malé Karpaty.

Vtáčia rozhľadňa je naozaj veľmi pohodlne dostupná autom alebo na bicykli. Dostanete sa totiž až celkom k nej a priamo pri nej môžete i zaparkovať. Zostáva teda už len vystúpiť po niekoľkých drevených schodoch na jej drevenú vyhliadkovú plošinu.

Žalostiná – rozhľadňa a vrch na chvojnických kopaniciach

- Žalostiná je vrchol a rozhľadňa lokálneho významu. Vrchol je veľmi pekný, oblý a v okolí patrí k najvyšším. Má 621 metrov. Na Žalostinú sa dá dostať autom cez Senicu, Sobotište a Vrbovce.

Vo Vrbovciach sa môžete rozhodnúť, či podniknúť výstup modrou alebo žltou značkou až na vrchol Žalostinej. Záleží od časových možností, prípadne zloženia skupiny.