Slovenka získala medailu v športe, v ktorom prísť do cieľa znamená prekonať sa

Zážitok majú aj samotní diváci.

30. júl 2018 o 15:26 Stanislav Cibulka

TRNAVA. Pod slovom Spartan sa väčšine ľudí okamžite vybaví starodávny grécky vojak. Sparťania však neboli považovaní za typických gréckych vojakov, ale akúsi vyššiu, silnejšiu, vycvičenejšiu vrstvu.

Podľa legendy boli odmalička cvičení na boj. Nepoznali bolesť, ani prekážku. Bitka pri Termopylách, sfilmovaná do názvu „300“, je najlepším zrkadlom toho, akí Sparťania boli.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vznik Spartan race

Od roku 2010 vznikol takzvaný Spartan Race, čo je najpopulárnejší prekážkový beh na svete. Založil ho v Amerike Joe De Sena.

Prečo Spartan Race?

Pretože ide o kombináciu behu a zdolávania prekážok, beží sa za akéhokoľvek počasia v akomkoľvek teréne a človek, ktorý dobehne do cieľa, pochopí, čo je to prekonať samého seba a ísť nie na hranicu, ale až za hranicou svojich možností.

Viac úrovní

Aby to mohli byť preteky pre každého a každý si mohol vyskúšať, čo znamená byť „sparťanom“, a teda sa prekonať, existujú rôzne úrovne pretekov.

Za najľahší sa považuje takzvaný Sprint, ktorého dĺžka býva okolo sedem kilometrov a na trati čaká na pretekára zhruba do 20 prekážok. Práve tento druh pretekov je pre každého, kto si to chce na začiatok vyskúšať, ale má obavy.

Prečítajte si tiež: Legendárny Spartan race v Trnave? Je to reálne, tvrdí organizátorka (FOTO+VIDEO)

Nosenie vriec plných piesku, hoď oštepom, podliezanie či preskakovanie prekážky, šplh na lane, ťahanie bremena a mnoho ďalších zaujímavých prekážok, ktoré človeka, aj za pomoci povzbudzovania od ostatných pretekárov, prinútia siahnuť si na dno síl a na konci zažiť pocit víťazstva.

Práve spomínaný pocit víťazstva je to najkrajšie, čo pretekár v cieli dostane, okrem medaily, občerstvenia a pamätného trička. Ak chce však postupne rásť, sú tu kategórie Super, Beast, alebo oveľa vyššia úroveň ULTRA. To už je však skôr pre trénovanejších.

Príchod na Slovensko

Na Slovensko prišiel Spartan Race v roku 2012 a išlo o jednu z prvých licencií, ktoré išli do sveta. Momentálne je rok 2018 a prekážkové preteky naberajú stále viac na sile po celom svete.

Za ten čas sa pod Tatrami konalo množstvo pretekov, vyrástlo niekoľko pretekárov svetového formátu, vznikli tréningové či pretekárske skupiny.

Posúvať sa stále ďalej a prekonávať hranice tak už museli nielen doma. Aj v tomto športe tak vznikli majstrovstvá Európy či majstrovstvá sveta, na ktorých, pre radosť všetkých v srdci Európy, hrajú Slováci popredné úlohy.

Nebolo tomu inak ani počas prvého júlového víkendu, kedy sa konali majstrovstvá Európy v Spartan Race vo Francúzskom Morzine. A Slovensko sa môže tešiť z titulu vicemajsterky Európy.

Hyben Peter Žiška

Jeden z najznámejších slovenských pretekárov v tomto športe, rodák z Hýb Peter Žiška, bežiaci za tím Extreme Obstacles Runner, na Slovensku len veľmi ťažko hľadá konkurenciu.

Silné meno si vybudoval aj vo svete, o čom svedčí potlesk ostatných pretekárov, keď ho deň pre majstrovstvami Európy pozval na pódium zakladateľ Spartan Race Joe De Sena, aby s ním prehodil pár slov.

Následne želania malých fanúšikov o spoločnú fotografiu boli pohladením nielen pre slovenské oči.

video //www.youtube.com/embed/eKGAhyG78A8

Zradil ho oštep

„Pred sezónou som si stanovil za cieľ skončiť v prvej trojke. Verím, že sa mi to podarí, hoci je tu silná konkurencia. Preteky by mali mať 21 kilometrov a prevýšenie okolo 2000 metrov, takže uvidíme, ako to dopadne,“ avizoval pred pretekmi Žiška.

Do cieľa nakoniec dobehol na šiestom mieste, čo je na jednej strane perfektný úspech v konkurencii pretekárov z vyše 40 krajín, no on sám so sebou spokojný nebol.

„Bolo to veľmi ťažké, od tretieho kilometra sa mi išlo bežecky veľmi zle, neviem prečo. Teší ma, že som zvládol všetky prekážky až na oštep. Súperi išli bežecky veľmi dobre, nerobili chyby a aj preto mi zrejme utiekli. Osobne však nie som spokojný so svojím výkonom,“ priblížil Žiška.

Vicemajsterka Európy

Oveľa viac radosti priniesla medzi slovenských fanúšikov rodáčka z Podhoria Eszter Hortobágyiová, bežiaca za Elite team OCRA Slovakia, ktorá dobehla na druhom mieste a tešila sa z titulu vicemajsterky Európy.

Zdolať ju dokázala iba česká pretekárka Zuzana Kocumová.

video //www.youtube.com/embed/kQyLdnmK3x0

„Preteky ubehli celkom rýchlo, aj výškové metre. Veľmi sa teším z konečného umiestnenia. Mrzí ma, že som nezvládla Olympus, no na druhej strane ma teší, že som zvládla váhové veci,“ tešila sa Estika, ako ju familiárne prezývajú.

Obaja spomínaní slovenskí zástupcovia sa predstavia aj na majstrovstvách sveta v USA už počas jesene. Aj zo slovenského Spartan Race sa tak dá dostať do sveta, chce to najmä prekonať sa a spraviť zo seba Sparťana.

Európsky šampionát v roli diváka

Zažiť na vlastnej koži majstrovstvá Európy je rozhodne zážitok pre každého, aj pre diváka. Šampionát bol zážitok už na Slovensku, keď sa v roku 2015 konal v Tatranskej Lomnici.

Krásu Tatier si vtedy chválil Sparťania zo všetkých kútov sveta.

Značka Spartan Race odvtedy výrazne nabrala na kvalite a Francúzi tomu dali aj parádnu korunu. Takzvaná festival aréna, kde sa schádzajú všetci pretekári pred pretekmi aj po nich, a v ktorej býva štart aj cieľ, toto všetko doplnené o stánky s jedlom, oblečením a športovými pomôckami, dostala úplne iný nádych, keďže sa nachádzala pod obrovským visutým mostom, z ktorého bolo všetko ako na dlani.

Až na samý vrch

Európske preteky viedli ťažkým stúpaním až na samý vrch Point de Nyon, kde dala pretekárom poriadne zabrať nadmorská výška 2019 metrov.

Turisti by určite nepohrdli ani kaskádami, kde bežci skočili pod vodopád do jazierka a z neho po sieti vyliezli po kolmej skale nahor. Takmer z každej prekážky bol na horské mestečko Morzine krásny výhľad.

Takto zachytili oficiálny fotograf pretekov Slováka Richarda Chrappu, prechádzajúceho cez prekážku na samom vrchu Point de Nyon, ktorá bola ešte vo výške päť metrov nad zemou. (zdroj: SPARTAN RACE FRANCE)

Výnimkou bolo iba zbehnutie z Point de Nyon medzi ďalšie kopce, kadiaľ sa museli pretekári spolu s dreveným bremenom preplaviť cez azúrovo modré jazero.

Spolu s fanúšikmi

Obrovské davy fanúšikov hnali v meste, kadiaľ taktiež viedlo niekoľko prekážok, pretekárov neuveriteľne dopredu. Cieľová rovina s poslednými prekážkami bola okolo zábran plná ľudí, ako môžu Slováci vidieť napríklad na Tour de France.

Emócie, ale aj sparťanské obleky organizátorov v cieli, dodali všetkému výborný pocit a ten ešte viac v cieli umocnil Joe De Sena.

Američan, zakladateľ pretekov Spartan Race, si taktiež nenechal ujsť európsky šampionát.

Na prekvapenie sa tu pohybovalo aj mnoho slovenských fanúšikov, rovnako tak slovenských pretekárov. Francúzi nasadili latku veľmi vysoko.