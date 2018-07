Senica štartuje nový projekt. Aj s trénerom, ktorý hral proti Maradonovi

Klub z prestupu Samuela Mráza neprofitoval.

18. júl 2018 o 18:19 Igor Tabiš

Tri dni pred zahájením novej sezóny Fortuna ligy zorganizovala FK Senica tlačovú konferenciu. Budúcnosť klubu bola v posledných týždňoch otázna. Dnes sa zdá byť všetko inak, aspoň podľa vedenia klubu.

FK Senica: klub štartuje nový dlhodobý projekt

„V klube pracujeme veľmi tvrdo, aby sme tu vytvorili zdravé prostredie. Budujeme tu fantastický projekt, ktorému osobne veľmi verím. Nechceme veci uponáhľať v dôsledku ligy. Ideme krok za krokom. Vieme, kde chceme byť v blízkej aj vzdialenej budúcnosti. Uvedomujeme si meškanie, snažíme sa urobiť rozhodnutia, ktoré spadajú do nášho plánu," uviedol na začiatok hlavný tréner a predseda predstavenstva Ton Caanen.

Skúsený 52-ročný Holanďan prišiel do Senice pred začiatkom jarnej časti Fortuna ligy 2017/18. Čakala ho neľahká úloha, vytiahnuť klub z dna tabuľky a zachrániť ho v lige. To sa nakoniec podarilo.

Caanena mrzí odchod Mráza, klub nechce predávať mladých hráčov pod cenu

„Veríme v tento klub, cítime sa byť v tomto meste veľmi vítaní. Podporu cítime od sponzorov, vlády a rovnako aj primátora mesta. Všetci tomuto projektu veria. Ako novinári dobre viete, že ak sa veci menia, chce to istý čas. Potrebujete mať okolo seba ľudí, ktorí sú zapálení pre projekt," tvrdí Ton Caanen.

Caanen ďalej pokračoval: „Veľkú pozornosť sústredim našej akadémií, je to veľmi dôležité. Z akadémie v Senici odídu hráči, iba ak majú potenciál a sú dobrí. Inak ostanú v našom klube. To je príklad aj Samuela Mráza, ktorý odišiel v minulosti do Žiliny. Veľmi nás to bolí, ak hráč odíde za vyše milión eur do Talianska a nijako sa nepodieľame na tomto obchode. Som naozaj šťastný, že sa Žiline podaril tento obchod. Mráz bol ale u nás šesť či sedem rokov a Senica z toho nebenefitovala.”

Priviesť hráčov zo zahraničia a dať im šancu

„Rozumiem, že klub v tom čase potreboval peniaze. Teraz ale máme sponzora, za malé peniaze nebudeme predávať hráčov preč z klubu. Je to aj zároveň odkaz pre ostatné mužstvá, minulé týždne nás kontaktovali slovenské tímy ohľadom našich hráčov. Ponuky však boli nízke," objasnil Ton Caanen.

Počas jarnej časti prišlo na slovenské pomery do Senice obrovské množstvo legionárov. Smer, ktorým sa chce klub uberať nasledujúce roky by mal byť podobný.

„Chceme priviesť nádejných hráčov z Južnej Ameriky, môžu sa u nás zlepšovať a neskôr ich môžeme predať. Nebavíme sa ale iba o hráčoch z tohto kontinentu. Pozeráme na to, či je hráč dobrý. Naposledy sme podpísali chorvátskeho futbalistu, rokujeme s hráčom zo Švajčiarska, máme vo výhľade aj niektorých slovenských futbalistov," vysvetľuje Caanen.

Senica hľadá ľudí, ktorí pomôžu klubu

„Zo Senice chceme vytvoriť stabilný klub, hľadáme nových ľudí, aby sa stalo mužstvo viac profesionálnym. Chceli by sme zamestnať človeka na plný úväzok, ktorý bude prezentovať klub aj na sociálnych sieťach," uvádza Caanen.

„Je to projekt, ktorý budujeme a učíme sa každým dňom. Musíme všetci spolupracovať, aby sa klub vyvíjal a posúval sa. Chceme tu ľudí s dobrým charakterom, ktorí si budú užívať to, že pracujú pre tento klub. Aby chodili do práce s úsmevom na tvári," objasnil Holanďan.

Na tlačovej konferencii bol dnes predstavený aj argentínsky tréner Lucas Gatti, ktorý bude v najbližšom období pôsobiť v Senici. Tréningy vedie on, keďže ale nevlastní potrebnú trénerskú licenciu, ako hlavný tréner je zatiaľ vedený Ton Caanen. Zo Slovenska je podobným prípadom známy Trenčín, kde mužstvo viedol v minulosti Martin Ševela, no ako hlavný tréner bol vedený jeho asistent Ivan Vrabec.

V Senici tréner, ktorý hral proti Maradonovi

„Lucas Gatti je tréner, ktorý kompletne pasuje do našej filozofie. Ako hráč ma veľké skúsenosti. Je veľmi skromný a preto vám nepovie, že rozpráva troma jazykmi. Dnes je nutnosťou, aby tréner v mužstve ovládal viac jazykov. Minulý rok sme na to mali v klube troch ľudí. Jeho filozofia je niečo medzi Simeonem a Guardiolom. Vždy chce vyhrávať zápasy, aj keď sedí v reštaurácii na obede. Páči sa mi jeho vášeň pre hru. Vy poznáte Maradonu a Riquelmeho z telezívie, on proti ním hral na ihrisku niekoľko rokov," povedal na adresu Gattiho Ton Caanen.

„V tomto momente nemá licenciu, no pracuje na nej. Dôležitejšie je pre mňa to, že je veľmi dobrý chlapík, má skúsenosti z reálneho života. Je to cennejšie, ako kus papiera. Onedlho by mal dokončiť získanie licencie," povedal na záver o svojom kolegovi Ton Caanen.