Denis Baumgartner: Jednou nohou som už bol vo Fortuna lige, Sampdoria to zrušila

Slovenský futbalista Denis Baumgartner už naplno trénuje so Sampdoriou na sústredení.

16. júl 2018 o 15:32 Igor Tabiš

Neľahkú sezónu má za sebou Denis Baumgartner. Na jej začiatku odišiel zo Sampdorie Janov na hosťovanie do treťoligového Livorna. Nedostatok herného vyťaženia či zranenie na konci sezóny 2017/18 narobili vrásky na čele bývalému hráčovi Senice.

Denis Baumgartner: po operácii už naplno trénuje

„Je pravdou, že sa mi na konci minulej sezóny prihodilo zranenie ramena. Absolvoval som operáciu v Janove a následne som sa presunul na Slovensko, kde som aj absolvoval rehabilitácie,” vysvetľuje 20-ročný futbalista.

Na začiatku leta sa objavil doma na Slovensku, kde sa zotavoval a naberal sily po chirurgickom zákroku. „Pravdupovediac som vačšinu času trávil rehabilitáciami v Bratislave, ale samozrejme som si dokázal nájsť čas na domov a všetko s tým spojené čo mi v danom momente pomohlo,” hovorí bývalý mladáženícky reprezentant.

Teší ho udržanie sa Senici v najvyššej súťaži

Bývalý hráč Senice pozorne sledoval v minulej sezóne klub, v ktorom futbalovo vyrástol. Senica nakoniec uspela v baráži a udržala si prvoligovú príslušnosť aj pre nasledujúcu sezónu. „Som veľmi rád, že sa im to podarilo. Senicu som počas sezóny sledoval a nebolo tomu inak ani v baráži proti Skalici kde som bol na štadióne a fandil Senici,” priznáva Baumgartner.

Letná príprava na novú sezónu je už v plnom prúde. Do nej sa zapojil aj slovenský futbalista. „Momentálne už som skončil s rehabilitáciami a začal trénovať v Taliansku. So Sampdoriou som odcestoval na 3 týždňové sústredenie a s ramenom to vyzerá super,” objasňuje 20-ročný stredopoliar.

Nechýbalo veľa a v novej sezóne by pôsobil vo Fortuna lige

Odchovanec Senica ďalej dodáva: „Túto sezónu chcem čo najviac hrávať. Neviem zatiaľ, aká bude moja budúcnosť, každopádne spravím všetko preto, aby som ostal v kádri Sampdorie. Keď tomu tak nebude a odídem niekam na hosťovanie, budem chcem odohrať čo najviac minút nech už to bude kdekoľvek.”

Nechýbalo veľa a slovenský futbalista by od novej sezóny účinkoval vo Fortuna lige: „Myslím, že návrat do Livorna sa konať nebude. Pravda je však taká, že už jednou nohou som bol na hosťovaní v jednom z Fortuna ligových mužstiev, avšak na poslednú chvíľu to Sampdoria zrušila a nominovala ma na sústredenie, kde sa práve nachádzam. Čo prinesie budúcnosť, to zatiaľ neviem.”