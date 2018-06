Ako Henry s Bergkampom. Dvojica futbalistov Radimova nastrieľala v lige 68 gólov

Patrik Božek a Patrik Kessl sa stali najlepšími strelcami 6. ligy, počet strelených gólov je obdivuhodný.

30. jún 2018 o 11:36 Igor Tabiš

Thierry Henry a Dennis Bergkamp, Dwight Yorke a Andy Cole, Alan Shearer a Chris Sutton či Daniel Sturridge a Luis Suarez. To sú mená obávaných útočných dvojíc, ktoré boli počas svojich najlepších rokov postrachom obrancov v Premier league.

TJ Družstevník Radimov: 68 gólov v podaní dvojice hráčov

Podobnú dvojicu by sme v sezóne 2017/18 našli aj v mužstve TJ Družstevník Radimov. Ak sa povie Patrik Božek a Patrik Kessl, matematicky opíšeme túto dvojicu futbalistov číslom 68. Presne toľko gólov dokázali spoločne nastrieľať v uplynulej sezóne.

„S “Božkom” mám super vzťah, dovolím si tvrdiť, že sa to premietlo aj do našich výkonov na ihrisku. Častokrát sme si navzájom prihrávali na naše góly. Netreba však zabúdať na to, že naša strelecká produktivita je výsledkom hry celého mužstva. Počas sezóny sme sa podpichovali neustále, v tejto činnosti za mnou trocha zaostáva (smiech). Kompenzuje to na druhej strane tým, že ako pokladník mi pripisuje nezmyselné pokuty,” približuje svoj vzťah k spoluhráčovi o rok starší z dvojice Patrik Kessl.

Spravodlivú remízu zariadil gól v poslednom kole šesť minút pred koncom zápasu

V poslednom ligovom kole to bol práve Kessl, ktorý v 84. minúte skóroval do siete Jablonice, čím nielen stanovil konečný výsledok zápasu v prospech svojho mužstva, zároveň vyrovnal svojho mladšieho spoluhráča v počte strelených gólov.

Práve gól šesť minút pred koncom zápasu znamenal, že obaja kanonieri ukončili sezónu s rovnakým počtom strelených gólov - 34. Počas celej sezóny naháňali v tejto štatistike jeden druhého, nakoniec z toho bola spravodlivá remíza.

„Patrik prišiel do mužstva len nedávno, zapadol k nám ale skvele. Je to top kanonier, s ktorým si rozumiem nielen na ihrisku, ale aj v súkromnom živote,” udeľuje komplimenty svojmu spoluhráčovi Patrik Božek.

Radimov je v lige posledné roky bez konkurencie

Oblastné súťaže na dedinách majú svoje čaro, zároveň sú vždy niečím odlišné. V dnešnej dobe bojuje čoraz viac mužstiev s nedostatkom futbalistov, občas je problémom postaviť jedenásť hráčov na ihrisko v deň zápasu. Možno u väčšiny mužstiev, v Radimove to ale neplatí.

Futbalisti Radimova predviedli v poslednej sezóne spanilú jazdu, z tridsiatich zápasov neprehrali ani jeden, body stratili iba v jedinom prípade pri remíze. Ligu tak vyhrali s náskokom 29 bodov, pričom nastrieľali až 133 gólov.

V klube funguje všetko ako má, tvrdia kanonieri

„Z môjho pohľadu ide o výbornú sezónu, pre všetkých zúčastnených od správcu trávnika cez hráčov až po manažment. V klube funguje všetko ako má. Sme skvele vybavení, každý hráč sa cíta byť pre mužstvo dôležitý. Tréner nás udržal pokope, navyše sme skvelá partia, čo je pre tieto súťaže veľmi dôležité,” prezrádza kľúč k úspechu autor 34 gólov Patrik Kessl.

„Samozrejme osobné štatistiky vždy potešia, no najdôležitejší je úspech mužstva. Rovnako mám skvelých spoluhráčov. Futbalové podmienky sú v Radimove nadštandardné aj vďaka veľkej profesionalite nášho manažéra pána Biskupiča. Všetci si to veľmi užívame,” reaguje skromne rovnako najlepší strelec 6. ligy Patrik Božek.

Chcú dokázať, že patria do 5. ligy

Pre Radimov nie je podobne úspešná sezóna novinkou. Klub ovládol ligu rovnakým spôsobom aj v sezónach 2016/17 a 2015/16. Po nich ale v súťaži zotrval, od nového ročníka sa už ale jeho futbalisti predstavia v 5. lige. Čakajú ich tak nové výzvy a náročnejšie zápasy.

„Ciele v Radimove sú vždy vysoké. Určite chceme každému ukázať, že do 5. ligy patríme. Ak sa káder nezmení a nebudú nás prenasledovať zranenia, máme šancu siahať na vopred vytýčené méty,” hovorí Kessl.

„Veľmi sa na to teším, bude to zaujímavá a vyrovnaná súťaž. Je potrebné sa na ňu dôkladne pripraviť,” podobne reaguje aj Božek.

Okrem streleckej formy našiel v Radimove aj ženu svojho života

„V kabíne panuje vynikajúca atmosféra. So spoluhráčmi si skvele rozumieme, čo sa podčiarklo aj pri oslavách, ktoré boli nezabudnuteľné,” s nadšením vysvetľuje Patrik Kessl.

Patrik Božek nerozmýšľal nad ponukou Radimova dlho, do mužstva prišiel z Radošoviec v roku 2015: „V Radimove som si našiel priateľku, ktorá je dnes už mojou snúbenicou. Veľa hráčom som pred príchodom poznal, bolo vidieť, že klub mal ambície. Nebolo nad čím rozmyšľať.”

Patrik Božek s pohárom pre víťaza 6. ligy ObFZ Senica. (zdroj: Patrik Božek)

Kessl začínal ako brankár

Zaujímavosťou je aj fakt, že Patrik Kessl začínal s futbalom pomerne dosť neskoro. Napriek tomu sa z neho stal obávaný kanonier. „K futbalu ma priviedli moji kamaráti z detstva. Oni hrali odmalička, ja som začal v 12-rokoch ako brankár v Senici. O pol roka neskôr som už pokračoval ako hráč v Čáčove. Dodnes sa mi spoluhráči smejú a hovoria, že aj “Kress” kedysi chytával a môže ísť do brány,” dodáva na záver Patrik Kessl.

Patrik Kessl sa raduje z postupu do 5. ligy. (zdroj: Patrik Kessl)

Dvojica ofenzívnych hráčov Radimova spoločne nastrieľala v sezóne úctihodných 68 gólov. Tieto závideniahodné štatistiky neznižuje ani fakt, že ide o oblastnú súťaž. Práve naopak, svedčí to o kolektívnej sile mužstva či celkovej pohode v tíme. Svoje kvality bude mať možnosť potvrdiť obávaná útočná dvojica už v nasledujúcej sezóne.