Ján Kocian: V Taliansku sa proti nám Nemecko triaslo o výsledok

Československo to na majstrovstvách sveta v Taliansku v roku 1990 dotiahlo až do štvrťfinále.

21. jún 2018 o 11:31 Igor Tabiš

Čo sa vám ako prvé vybaví, keď sa povie majstrovstvá sveta 1990 v Taliansku?

- Posledný štvrťfinálový zápas s Nemcami a posledných dvadsať minút zápasu. Už aj bez vylúčeného Ľuba Moravčíka sme dokázali svojho súpera zatlačiť. Počas celého zápasu sme nemali vyložené šance, tie prišli paradoxne počas tohto úseku hry, kedy sme ich aj v desiatich zatlačili. Nemci sa triasli o svoje víťazstvo. Bola to nádherná atmosféra a vrchol mojej kariéry.

Účasti na záverečnom turnaji v Taliansku predchádzala spanilá jazda Československa v kvalifikácii. Ktorý zápas bol podľa vás kľúčový?

- Najemotívnejší zápas bolo víťazstvo 2:1 na Sparte proti Portugalsku. Hrali sme bez Stana Grigu, ktorý bol vylúčený príliš skoro. Dlho to vyzeralo na remízu. Mišo Bílek to nakoniec z priameho kopu nádherne trafil, atmosféra bola neskutočná. Vedeli sme, že po zápase v Portugalsku by nám mala na postup stačiť aj remíza - to sa nakoniec potvrdilo. Celá kvalifikácia bola vydarená. Dostali sme málo gólov. Čo meno v našej reprezentácii, to pojem.

Aké pocity prevládali po postupe z kvalifikácie?

- Už keď sme v Portugalsku dokázali remizovať, nálada bola fantastická. Bola pri tom aj naša televízia, vtedajšie pomery už boli otvorenejšie. Lámala sa západná opona. Bolo to spontánne, oslavy sme si užívali.

Dvere do reprezentácie sa vám otvorili prakticky až v závere vašej kariéry, skvelými výkonmi v nemeckej Bundeslige. Ako si spomínate na svoje pôsobenie v FC St. Pauli?

- Tri zápasy za Československú reprezentáciu som odohral ešte v drese Dukly Banská Bystrica. Je pravda, že z Bystrice bola cesta do reprezentácie ďaleká. Prevažnú časť vtedy tvorili Sparťania a Slávisti. Boli zápasy, kedy som bol v celom reprezentačnom kádri jediný Slovák. Bolo to ťažké, dostať sa či už do kádra, alebo základnej zostavy. Cestu do reprezentácie mi otvoril až prestup do St. Pauli. Bolo to najmä trénermi Ježkom a Venglošom, aj napriek tomu, že som bol vonku, neváhali podstúpiť to riziko a povolať ma reprezentovať. V tridsiatich rokoch som zažil najväčší postup vo svojej kariére.