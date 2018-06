OŠK Láb víťazom medzinárodného turnaja v Prahe

Záhorácky klub OŠK Láb zaznamenal v kategórii bez rozdielu veku historický úspech.

3. jún 2018 o 13:19 Igor Tabiš, IG

Na turnaji Moldava Cup 2018 organizovanom spoločnosťou Euro-Sportring hralo 34 družstiev z 8 krajín. Súboje sa odohrávali v troch kategóriách, pričom najatraktívnejšou bola skupina bez rozdielu veku (M Open), v ktorej malo Slovensko svoje želiezko v ohni v podobe klubu OŠK Láb pod vedením hrajúceho trénera Igora Gabriša.

Moldava Cup 2018: na turnaji sa predstavilo viac ako tridsať mužstiev

Hrací systém turnaja spočíval v rozlosovaní účastníkov do dvoch skupín, v rámci ktorých účastnícke kluby hrali systémom každý s každým, jeden krát 20 minút. Následne prvé družstvo každej skupiny postupovalo priamo do semifinále a družstvá umiestnené na druhom mieste v každej skupine hrali o semifinálovú účasť s družstvom na treťom mieste v opačnej skupine. Štyri najlepšie tímy potom absolvovali semifinálové a finálové zápasy tradičným systémom.

Záhorácky klub do turnaja nevstupoval s vysokými ambíciami a hlavným cieľom hráčov bolo nedopustiť sa veľkých chýb hneď v prvom zápase s holandským predstaviteľom S.V. Diemen.

Z dvoch zápasov dva body

Ako sa však ukázalo, naši hráči si dokázali vytvoriť viac gólových príležitostí a výsledok v podobe bezgólovej remízy bol potešiteľný viac pre holandských zástupcov než slovenských bojovníkov. Nasledoval zápas s anglickým FC Halling, ktorý pre svoju húževnatosť a tvrdú hru už predstavoval väčšiu výzvu, no hráči OŠK Láb dokázali aj v tomto prípade uhrať bezgólový výsledok, čo však nepostačovalo na postup z prvého miesta, keďže Angličania v ďalšom zápase porazili holandský tím.

Ďalší deň turnaja začal pre slovenských predstaviteľov pomerne prekvapivým odstúpením ich súpera o postup do semifinále, keď hráči holandského VV Ruinen na zápas vôbec nenastúpili. To našich chlapcov povzbudilo v snahe dokázať, že semifinálová účasť je napriek tomu zaslúžená.

Postup do finále po penaltovom rozstrele

V ceste im však stálo francúzske mužstvo Paris Sorbonne Lettres. Začiatok zápasu sa hráčom OŠK Láb nepodarilo zachytiť a pustili súpera do vedenia 1:0, čo ich však nezlomilo a výborne načasovaný vyrovnávajúci a súčasne prvý slovenský gól turnaja strelil Erik Miklušičák. O zápase po uplynutí riadneho hracieho času rozhodli penaltové rozstrely, v ktorých si Slováci udržali pevnejšie nervy a skórovať sa podarilo Štefanovi Vargovi, Andrejovi Hýllovi a Igorovi Gabrišovi.

V bránke bol veľkou oporou Martin Lenner a tak sa OŠK Láb mohol tešiť zo senzačného postupu do finále. Do toho postúpilo spolu s našimi predstaviteľmi belgické družstvo SC Nechim po jednoznačnej výhre nad anglickým FC Halling.

OŠK Láb: vo finále v penaltovom rozstrele pevnejšie nervy

Belgičania už od začiatku finálového zápasu potvrdzovali, že majú veľmi kvalitné a kompaktné družstvo, čo vyústilo do ich priebežného vedenia 1:0. Na húževnatých Záhorákov to však nestačilo. Svoj tlak na súpera dokázali vystupňovať do vyrovnávajúceho gólu v poslednej minúte stretnutia, o ktorý sa postaral Mário Ďurica.

Na to už Belgičania v riadnom hracom čase odpovedať nedokázali. Penaltové rozstrely začali vďaka výbornému výkonu Martina Lennera v náš prospech. Napriek slovenskému nepremenenému matchballu v poslednom kope sa Martin postaral o to, aby sme svoj náskok zúžitkovali, keď chytil posledný belgický penaltový pokus.

Zápas by však neskončil víťazstvom bez presnej mušky jedenástkových strelcov Štefana Vargu, Andreja Hýlla, Igora Gabriša a Róberta Kaina. O tom, že senzačné víťazstvo OŠK Láb nebolo náhodou, svedčí aj umiestnenie jeho semifinálového súpera z Francúzska na konečnom 3. mieste, keď si v malom finále poradil s anglickým súperom.

K účasti na turnaji pomohli aj sponzori

Mužstvo OŠK Láb v Prahe reprezentovali: Martin Lenner, Miroslav Galajda, Denis Sloboda, Róbert Kain (kapitán), Erik Miklušičák, Alex Novotný, Štefan Varga, Mário Ďurica, Andrej Hýll, Michal Ščasný, Róbert Kostka, Roman Kostka, Michal Strolka, Milan Juriga a Igor Gabriš.

Za nádherné fotky patrí poďakovanie Ľubošovi Krajčírovi. O pohodu mužstva sa starali kustódi Janko Ďurica, Miroslav Galajda st. a Daniel Strolka.

Účasť mužstva OŠK Láb na tomto turnaji bola možná predovšetkým vďaka sponzorom: Obec Láb, OŠK Láb, Róbert Kain – f. Fasádička, Ing. Milan Vorčák – PROmiprojekt, Ing. Milan Buday, Reštaurácia Habánsky dom, Tomáš Chmela – Chmela Pneu, Gall Caffé & Restaurant, Michal Habuda, Janko Mundok – Autooprava, Róbert Slezák, Ľuboš Pír, Martin Lazar, Róbert Gerthófer – Pohostinstvo u Vendelína, Martin Sivák a „naša Teta s Ujom“.

Za zmienku určite stojí aj veľký úspech podtatranských veteránov z Ofk Spišský Štvrtok, ktorí turnajom vo svojej kategórií (nad 35rokov, 6+1) prešli bez jedinej prehry a zabezpečili, že sa Slovensko stalo najúspešnejšou krajinou turnaja.