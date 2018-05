Tomáš Majtán: Mojím cieľom je zahrať si Fortuna ligu

Skúsený futbalista sa predstaví v baráži o Fortuna ligu proti Senici, ktorej dres kedysi obliekal.

19. máj 2018 o 11:47 Igor Tabiš

V poslednom ligovom kole druhej najvyššej futbalovej ligy privítali futbalisti Skalice na domácom štadióne Trebišov. Skaličania išli do vedenia po premenej penalte Tomáša Majtána, pre ktorého to bol zároveň prvý súťažný gól v drese Skalice. V druhom polčase pridali druhý gól z kopačky Ondriša a zvíťazili 2:0. “Chceli sme skončiť prví a postúpiť priamo, bohužiaľ nám nevyšiel úvod jarnej časti. Chýbala nám zohratosť. Druhá časť už bola výborná. Je to naše siedme víťazstvo v rade, môže nám to dodať sebavedomie do baráže," obzrel sa za sezónou strelec prvého gólu Majtán.

Na Skalicu tak čaká baráž o Fortuna ligu. V nej si v dvojzápase zmeria sily proti Senici, fanúšikov oboch klubov čaká prestížne záhorácke derby. “Bude to derby pre obidve mestá. Na ten zápas sa veľmi tešíme, určite to bude vybičované. Uvidíme, kto bude na konci šťastnejší," hovorí Majtán. Skúsený futbalista nepochybuje o kvalitách svojho mužstva: "Sú tu kvalitní hráči. Je to otvorené, na ten zápas si veríme. Verím, že prvý zápas ktorý hráme doma zvládneme."

Majtán sa na Slovensko vrátil v zime, keď sa s klubom zo Záhoria dohol na kontrakte. Predtým pôsobil v maďarskom tíme Mezőkövesd Zsóry FC. Po pol roku bude mať možnosť zabojovať o miestenku vo Fortuna lige. “Bol to jeden z mojich predsezónnych cieľov, zahrať si najvyššiu súťaž. Uvidíme, čo prinesie leto, dovtedy tu mám v Skalici zmluvu. Všetko je otvorené. Mojím cieľom ale ostáva zahrať si Fortuna ligu. Budem len rád, ak to bude v drese Skalice," dodal na záver skúsený futbalista.