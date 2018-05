Filip Blažek v Dánsku s prvou trofejou, Brondby útočí aj na ligový titul

Odchovanec senického futbalu Filip Blažek získal v Dánsku svoju prvú trofej.

12. máj 2018 o 13:08 Igor Tabiš

Futbalisti dánskeho tímu Brondby IF sa tešia zo zisku Dánskeho ligového pohára. Vo štvrtkovom finále zdolali Silkeborg 3:1 a trimufovali v pohári presne po desiatich rokoch.

Prečítajte si tiež: Online: Súboj o udržanie v lige, Senica privíta Prešov

Pri tomto úspechu bol aj slovenský futbalista Filip Blažek, ktorý v lete odišiel zo Senice práve do dánskeho mužstva Brondby IF. "Bol som priamo na štadióne, atmosféra bola neopísateľná. Priznám sa, že som bol trocha nervózny, keď sme nepremenili dve čisté šance, následne sme ešte inkasovali gól. Do konca prvého polčasu sme dokázali otočiť výsledok a súper sa už nedostal do žiadnej vyloženej šance," opísal finále 20-ročný futbalista.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Filip Blažek: prvá sezóna v zahraničí

Klub z hlavného mesta Dánska má aktuálnu sezónu výborne rozbehnutú, tri kolá pred koncom súťaže je lídrom ligy s trojbodovým náskokom pred druhým celkom FC Midtjylland. Práve s týmto tímom si mužstvo Filipa Blažeka zmieria sily v najbližšom ligovom kole už v pondelok. V prípade víťazstvá by bol klub už iba krok od zisku titulu, ktorý naposledy vyhral ešte v sezóne 2004/05. "Ešte to nie je isté, treba sa sústrediť na posledné zápasy. Získať double hneď v mojej prvej sezóne v klube? To by bolo ako z rozprávky. O niečom podobnom som ani nerozmýšľal," vysvetľuje bývalý hráč Senice.

“ "Zatiaľ som rozhodnutý ostať v klube. Uvidíme, aké zmeny sa udejú po sezóne." „ Filip Blažek.

Odchovanec senického futbalu zatiaľ márne čaká na väčšiu porciu minút v A-mužstve. Pravidelne nastupuje za B-tím, niekoľko zápasov odohral aj v kategórii U19. V Dánskom pohári má v tejto sezóne na konte štrnásť minút, v lige zažil premiéru ako striedajúci hráč na ihrisku Midtjyllandu v závere zápasu. "Zatiaľ som rozhodnutý ostať v klube. Uvidíme, aké zmeny sa udejú po sezóne. Podľa toho sa budem ďalej rozhodovať aj ja," dodal na záver Blažek.