Janovi Kalabiškovi zmenila Senica život, teraz sa obáva o jej zotrvanie v lige

Jan Kalabiška sa stal pôčas pôsobenia v Senici najlepším ligovým strelcom ročníka 2014/15.

26. apr 2018 o 13:10 Igor Tabiš

Kvalitný káder, pravidelný boj o špicu tabuľky či zápasy v predkolách európskych súťaží. Taká je minulosť FK Senica. V sezóne 2014/15 mal klub dokonca najlepšieho ligového strelca. Ján Kalabiška skóroval vo svojej pamätnej sezóne 19 ligových gólov, čo mu spolu so Žilinčanom Matejom Jeličom vynieslo titul kráľa ligových strelcov. Pre rodáka z Českej republiky to bola zároveň najlepšia sezóna v jeho kariére. “Spomínam na to samozrejme iba v najlepšom. Bol som tam štyri a pol roka, v žiadnom inom klube som tak dlho nebol. Bol som tam spokojný, hrali sme európske poháre, v lige zasa o špicu tabuľky. Našiel som si tam priateľku, ktorá je teraz mojou ženou. Máme spolu syna, takže spomienky sú iba tie najlepšie," vysvetľuje Kalabiška.