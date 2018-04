V Dánsku cez víkend najväčšie futbalové derby aj so slovenským zastúpením

V tradičnom dánskom derby by nemali chýbať aj slovenskí futbalisti.

12. apr 2018 o 0:49 Igor Tabiš

Líder dánskej Superligy Bröndby IF v nedeľu privíta na svojom ihrisku futbalistov FC Kodaň. V nadstavbovej časti dánskej ligy skupiny o titul sa tak stretnú odvekí rivali z jedného mesta. Futbalisti Kodane v aktuálnom ročníku zaostávajú za svojimi cieľmi, keď im tabuľke patrí až priebežné 4.miesto.

Útočia na titul

Dres Bröndby IF oblieka aj bývalý futbalista Senice Filip Blažek, pričom hráčom desaťnásobného dánskeho majstra sa stal ešte len počas uplynulého leta. Jeho tímu patrí v aktuálnej sezóne v tabuľky prvé miesto. Do nastavbovej časti vstúpil tím z hlavného mesta v Dánsku dvomi víťazstvami. "Je to skvelé, určite chceme získať v tejto nadstavbovej časti čo najviac bodov, radi by sme sa udržali na čele tabuľky. Ideme ale od zápasu k zápasu, momentálne sa sústredíme iba na derby," vysvetľuje 20-ročný slovenský futbalista.

Slovenský mládežnícky reprezentant debutoval v lige začiatkom januára, keď sa na ihrisko dostal v nadstavenom čase v zápase proti Midtjylland-u. V posledných troch ligových zápasoch ale chýbal na lavičke svojho tímu. "Je to rozhodnutie trénera, ja to rešpektujem. Naďalej na sebe pracujem, aby som sa dostal späť na lavičku svojho tímu," objasňuje Blažek.

Súboj slovenských futbalistov

V základnej časti ligy sa vo vzájomných zápasoch tešilo mužstvo Filipa Blažeka, keď futbalistov Kodane zdolalo dvakrát zhodne 1:0. "Bolo by určite vynikajúce získať tri body, keďže hráme na domácom štadióne. Vo futbale sa môže stať čokoľvek, do zápasu ideme s cieľom získať tri body," hovorí o plánoch svojho mužstva bývalý futbalista Senice.

Dres Kodane oblieka aj dvojica slovenských futbalistov Denis Vavro a Ján Greguš. Okrem nich nájdeme v dánskej najvyššej futbalovej lige aj ďalších slovenských futbalistov. Pavol Šafranko a Filip Lesniak pôsobia v klube Aalborg BK. "Viem o chalanoch nielen v prvej dánskej lige, ale aj v iných ligách. Dobrý vzťah mám s Pavlom Šafrankom, občas si napíšeme. Čo sa týka ostatných, s nimi v kontakte nie som. S Denisom Vavrom a Jánom Gregušom si zvyknem pozdraviť, "dodal na záver Blažek.