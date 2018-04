Záhorákom sa rúcajú plány. Hrozí derby o Fortunaligu? (+FOTO)

Želania pred začiatkom jarnej časti nevychádzajú ani jednému z dvoch top futbalových klubov na Záhorí. Senica začína strácať, Skalica už je mimo baráže.

11. apr 2018 o 13:05 Stanislav Cibulka

Takto spolu bojovali Jakub Kosorín (FK Senica) a kapitán MFK Skalica Pavol Majerník v 3. kole Fortuna ligy v uplynulej sezóne. Ľahko sa to môže v tomto roku zopakovať, no v oveľa dôležitejšom zápase.(Zdroj: TASR)

SENICA, SKALICA. Pred začiatkom jarnej časti vládol na futbalovom Záhorí optimizmus. Problémami zmietaná FK Senica začala koncom jesene zbierať body, tréner Ladislav Hudec si začal pomaly budovať mužstvo a navyše prišiel na scénu dlhoočakávaný sponzor.

Počas zimnej prípravy začali do mužstva pribúdať hráči a nebolo ich málo. Išlo väčšinou o juhoamerických hráčov, ktorí by mali mať hlavne vycibrenú techniku. Istotu však Senica získala hlavne do brány v podobe Dominika Holeca. Menší šok prišiel pred prvým zápasom, kedy Ladislava Hudeca vystriedal na poste trénera Ton Caanen, ktorý sa dovtedy pohyboval okolo tímu ako zástupca nových sponzorov.

Dobré zmeny

„Verím, že sme spravili dobré zmeny. Odkedy som tu, spravili sme zmeny v štruktúrach, v organizácii klubu a v neposlednom rade sme priviedli veľa hráčov nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Je dôležité pre klub zabezpečiť si účasť v lige aj pre budúcu sezónu, aby sme vedeli fungovať po športovej aj finančnej stránke,“ rozhovoril sa pred sezónou Ton Caanen.

„Pre klub budem pracovať na oboch poliach a verím, že naplníme ambície. Samozrejme, všetko potrebuje čas, najmä hráči. Máme veľa zmien, ale hráči sa adaptujú rýchlo, klub funguje rodinne. Nie je veľa času na zvykanie, ale darí sa nám to. V posledných šiestich týždňoch sme pracovali tvrdo,“ prezradil na úvod jari.

Veril aj kapitán

„Prišlo viacero nových hráčov – ako Slovákov, tak zahraničných. Mali sme dosť času na zvyknutie si aj v Turecku. Verím, že podmienky v Turecku nám pomohli dobre sa pripraviť na najdôležitejšiu časť sezóny, ktorá nás čaká teraz. Verím, že od prvého kola sa príprava bude odzrkadľovať aj na ihrisku,“ dúfal pred sezónou kapitán Blažej Vaščák.

Iba päť bodov

Od začiatku jarnej časti odohrali Seničania už sedem zápasov, ale získali iba päť bodov. Zdolali Podbrezovú 1:0, remizovali s Prešovom 1:1 a so Zlatými Moravcami 2:2. Zvyšné štyri zápasy prehrali. A čo je horšie – na nulu. Práve to riadne narúša senické plány na záchranu.

Nepriaznivá bilancia

Navyše, do kariet nehrajú zverencom trénera Caanena ani vzájomné štatistiky na posledných šesť kôl. Vyrovnanú štatistiku majú s Podbrezovou, lepšiu s Prešovom, ale horšiu s Michalovcami, Nitrou aj Zlatými Moravcami a už teraz strácajú na prípadnú baráž štyri body, na záchranu dokonca až desať. Jarné plány sa Senici rúcajú.

Aj v Skalici

Rovnako vyzeralo všetko veľmi dobre aj v druholigovej Skalici. Tá sa tešila z jesenného titulu, do jarnej časti káder príliš neobmieňala, a aj preto avizovala útok na postup medzi elitu.

„Pred zimnou prípravou sme vychádzali z analýzy jesennej časti, na základe čoho sme sa rozhodli mužstvo posilniť. V sedemnástich zápasoch na jeseň s výnimkou jedného alebo dvoch sme v každom jednom herne dominovali a boli lepší. V niektorých zápasoch sme to ale nedokázali pretaviť do výsledkovej podoby,“ avizoval pred sezónou tréner Kostelník.

„Naším cieľom ostáva postup do Fortuna ligy, zároveň to bude ale náročné. Medzi prvými piatimi tímami sú v tabuľke veľmi malé rozostupy. Na jar chceme ísť od zápasu k zápasu, hrať atraktívny futbal a hlavne dávať viac gólov ako na jeseň,“ ozrejmil na úvod jari generálny manažér tímu Ľuboš Lím.

Dlhé čakanie

Následne Skaličania museli dva zápasy pre počasie oželieť, aby až proti Žiline B vstúpili do jarnej časti a po riadnom nerváku vyhrali 3:2.

Tri prehry u súpera

Následne však prišla poriadna facka v priamom súboji o prvé miesto, kde Záhoráci vybuchli a po prehre 0:5 opustili líderskú pozíciu. Hráči ani tréner z toho tragédiu nerobili. Všetci sa zhodli na tom, že to bol pre mužstvo „deň blbec“ a podobný výbuch sa z času na čas stane. Rovnako všetci verili v návrat na víťaznú koľaj. Ibaže prišla ďalšia prehra na ihrisku súpera, u posledného celku tabuľky a naposledy aj tá v Bardejove.

Už ani baráž

Skaličania tak po biednych jarných výkonoch nie že prišli o prvé miesto zaručujúce priamy postup do Fortunaligy, ale momentálne už spadli aj z druhého, z ktorého sa ide do baráže proti jedenástemu celku Fortuna ligy. Aj Skaličanom sa začínajú jarné plány rúcať, hoci je ešte do konca dostatok kôl.

Záhorácke derby?

Oba celky, ako Senica, tak aj Skalica, musia poriadne zabrať, ak chcú aspoň z časti splniť svoje ciele. Seničania sa aj naďalej trápia v koncovke a pri súčasnej strate desiatich bodov na desiate Zlaté Moravce sa zdá priama záchrana priam nereálna, aj keď sa hrá ešte o osemnásť bodov. Nič však pri súčasnej, priam až tragickej forme Zlatých Moraviec nie je nemožné, navyše, keď ich Záhoráci privítajú doma. Rovnako tak privítajú na domácom trávniku aj Prešov, ktorý je od Senice štyri body a drží si barážovú priečku.

Pre futbalového fanúšika na Záhorí by bol najideálnejší scenár priamej záchrany Senice, respektíve záchrany Senice v baráži a priamy postup Skalice, respektíve postup Skalice v baráži.

No ľahko môže prísť k obom. Skaličania začínajú na prvé miesto strácať a zrejme sa zamerajú na druhé, ktoré zaručuje baráž. Rovnako tak Seničania budú bojovať aspoň o baráž.

Ľahko sa tak môže stať, že si to po ukončení sezóny o najvyššiu futbalovú súťaž rozdajú práve Senica so Skalicou.