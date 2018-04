Strelil gól do siete AS Rím, Skalici praje postup do ligy

Odchovanec skalického futbalu Peter Štepanovský pôsobí v Česku, kde oblieka dres prvoligovej Karvinej.

2. apr 2018 o 12:46 Igor Tabiš

(Zdroj: Facebook MFK Karviná)

Nechajte si posielať ranný prehľad najdôležitejších správ e-mailom Váš e-mail bol úspešne zaregistrovaný. Aktivujte si odber správ kliknutím na odkaz, ktorý sme vám poslali e-mailom. Váš e-mail sa nepodarilo zaregistrovať. Váš e-mail nemá správny formát. Odoberať newsletter

Inzercia

Ďalšie články z témy Futbal